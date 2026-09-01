Gần 20 y bác sĩ cúi đầu trước người hiến tạng: Sự sống được tiếp nối

Ngày 18/9, Bệnh viện Đa khoa Tp.Quảng Ninh cho biết vừa thực hiện thành công ca lấy - ghép thận từ nam bệnh nhân 45 tuổi bị chết não. Người hiến tạng là ông B.C.T trú Tp.Quảng Ninh.

Đằng sau thành công của ca ghép là một câu chuyện đầy xúc động về tình yêu thương, sự hy sinh và nghĩa cử cao đẹp của một gia đình đã lựa chọn để sự sống của người thân mình được tiếp nối theo một cách khác.

Người hiến tạng là anh B.C.T., 45 tuổi, ở thành phố Quảng Ninh. Ngày 16/9, anh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng hôn mê sau tai nạn giao thông.

Các bác sĩ xác định anh bị sốc đa chấn thương nguy kịch, chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín. Dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng bệnh nhân diễn biến rất nặng và không còn khả năng cứu sống.

Giữa thời khắc đau đớn nhất, gia đình anh T. phải đối diện với một quyết định không dễ dàng: lựa chọn hiến tạng để trao cơ hội sống cho những người bệnh đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.

Qua quá trình tư vấn, động viên của Tổ tư vấn hiến tặng mô, tạng, gia đình anh dần hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến tạng. Sau cùng, họ đồng thuận hiến tặng, với mong muốn những phần cơ thể còn có thể cứu người sẽ tiếp tục mang lại sự sống.

Một cuộc đời khép lại, nhưng những nhịp sống khác được mở ra

Ngay sau khi gia đình đồng thuận hiến tạng, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tổ chức hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đánh giá tình trạng các tạng sau sốc đa chấn thương, đồng thời xây dựng phương án lấy và ghép thận phù hợp.

Người được lựa chọn nhận thận là anh H.Q.Đ., 33 tuổi, ở Quảng Yên, mắc suy thận mạn giai đoạn cuối và đã phải chạy thận nhân tạo định kỳ suốt 2 năm.

Với những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, ghép thận có thể mở ra cơ hội thoát khỏi những tháng ngày phụ thuộc vào máy lọc máu. Và với anh Đ., cơ hội ấy đến từ một nghĩa cử đặc biệt: một gia đình đang chịu mất mát đã lựa chọn trao đi để người khác được tiếp tục sống.

Ê-kíp phẫu thuật viên thực hiện lấy thận từ người hiến chết não. Ảnh: BVCC.

Đáng chú ý trước giờ phẫu thuật, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh dành một phút tri ân, mặc niệm người hiến tạng. Trong khoảnh khắc ấy, sự biết ơn không chỉ dành cho một người đã ra đi, mà còn dành cho gia đình đã can đảm đưa ra một quyết định đầy tính nhân văn giữa nỗi đau mất mát.

Từ kinh nghiệm của những ca lấy và ghép tạng trước đó, bệnh viện chủ động chuẩn bị nhân lực, thiết lập phòng mổ liên hoàn, rà soát hệ thống trang thiết bị, dụng cụ phẫu thuật và xây dựng các phương án lấy, ghép tạng nhằm bảo đảm quá trình phẫu thuật diễn ra an toàn, chính xác.

Tối 17/9, kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh trực tiếp thực hiện phẫu thuật lấy và ghép thận, với sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật với sự tập trung cao độ của toàn bộ ê-kíp, quả thận được lấy thành công và ghép cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Phía sau cánh cửa phòng mổ là những giờ phút căng thẳng của các y bác sĩ. Còn bên ngoài là hy vọng của một người bệnh đã chờ đợi cơ hội được sống một cuộc đời khác.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đây là lần thứ 3 bệnh viện triển khai hiến và ghép thận, nâng tổng số ca ghép thận được thực hiện tại bệnh viện lên 6 trường hợp.

Qua mỗi ca ghép, đội ngũ y bác sĩ ngày càng chủ động và tự tin hơn trong việc tổ chức, phối hợp các khâu, từ đánh giá người hiến, người nhận, hồi sức duy trì chức năng tạng đến phẫu thuật lấy và ghép thận.

Quy trình ngày càng bài bản, chặt chẽ, chính xác, với sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa. Đây là kết quả của quá trình đầu tư về nhân lực, trang thiết bị và quyết tâm làm chủ kỹ thuật ghép thận của bệnh viện.

Nhưng phía sau những con số chuyên môn ấy là một giá trị lớn hơn sự sống được trao đi từ một mất mát.

Bệnh viện bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với người hiến tạng cùng gia đình. Trong nỗi đau mất đi người thân, họ đã lựa chọn trao tặng những phần cơ thể còn có thể cứu người, để sự sống của anh T. không dừng lại ở thời khắc cuối cùng.

Một người đã ra đi, nhưng trái tim của nghĩa tình vẫn ở lại. Một quả thận được trao đi, mang theo hy vọng cho một người bệnh đang đứng trước những ngày tháng khó khăn. Đó cũng là ý nghĩa thiêng liêng của hiến tạng sự sống có thể tiếp nối từ sự hy sinh, và tình yêu thương có thể vượt qua ranh giới của sự mất mát.