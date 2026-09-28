Không phải cá hồi, đây là loại cá được chuyên gia Mỹ đánh giá cao: Việt Nam có rất nhiều

Cá không chỉ là nguồn protein chất lượng cao mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Protein trong cá đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phục hồi cơ bắp, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan, mạch máu, đồng thời tham gia vào quá trình phân chia tế bào, phát triển tóc và sản xuất các hormone.

Bên cạnh protein, cá còn là nguồn cung cấp iốt dồi dào. Đây là khoáng chất thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp, trong khi lại giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động của tuyến giáp. Tuyến giáp tham gia điều hòa quá trình trao đổi chất, năng lượng và nhiều chức năng khác của cơ thể.

Nhắc đến những loại cá tốt cho sức khỏe, cá hồi thường là cái tên được nghĩ đến đầu tiên. Tuy nhiên, không nhất thiết phải bỏ ra nhiều tiền để có một khẩu phần cá giàu dưỡng chất. Nhiều loại cá quen thuộc, giá phải chăng ở Việt Nam cũng cung cấp protein, omega-3, vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể.

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ và Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ, mỗi người nên ăn khoảng hai khẩu phần hải sản mỗi tuần. Dù vậy, phần lớn người dân vẫn chưa đạt được mức này.

Với thịt trắng, mềm, ít xương và giàu protein, cá bơn có thể trở thành một lựa chọn phù hợp để đa dạng hóa nguồn thực phẩm trong chế độ ăn. Ảnh minh họa

Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Samantha Cassetty cho rằng bên cạnh cá hồi, cá bơn có thịt trắng, chắc và giàu protein, thường được chế biến bằng cách áp chảo, nướng hoặc hấp.

Một điểm đáng chú ý của loại cá này là hàm lượng vitamin B12. Một khẩu phần có thể cung cấp hơn một nửa nhu cầu vitamin B12 hằng ngày của cơ thể, tùy loại và khẩu phần cụ thể.

Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh, hình thành tế bào máu và tổng hợp DNA.

Tuy nhiên, hàm lượng thủy ngân ở các loại cá có thể khác nhau tùy theo loài, kích thước và môi trường sống. Vì vậy, khi lựa chọn cá, người tiêu dùng nên ưu tiên những loại được các cơ quan y tế xếp vào nhóm lựa chọn tốt và ăn đa dạng nhiều loại hải sản thay vì chỉ tập trung vào một loại.

Những lợi ích sức khỏe đáng chú ý của cá bơn

Không chỉ giàu protein, cá bơn còn cung cấp nhiều dưỡng chất như omega-3, magie, selen, vitamin nhóm B và vitamin D. Nhờ đó, loại cá này có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi được bổ sung vào chế độ ăn uống cân bằng.

Hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, tốt cho tim mạch

Theo WebMD, cá bơn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch, trong đó có omega-3, selen, magie và vitamin B3. Omega-3 có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và có thể giúp hỗ trợ kiểm soát triglyceride trong máu. Trong khi đó, magie tham gia vào quá trình điều hòa huyết áp và hoạt động bình thường của hệ tim mạch. Việc thường xuyên bổ sung cá vào chế độ ăn, thay thế một số nguồn protein giàu chất béo bão hòa, cũng có thể góp phần xây dựng chế độ ăn có lợi hơn cho tim.

Tốt cho xương

Cá bơn cung cấp vitamin D cùng một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Vitamin D đặc biệt quan trọng vì giúp cơ thể hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả, từ đó hỗ trợ quá trình hình thành và duy trì hệ xương. Bổ sung đầy đủ vitamin D, canxi và protein thông qua chế độ ăn uống cân bằng là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe xương khi cơ thể bước vào tuổi trưởng thành và cao tuổi.

Hỗ trợ bảo vệ tế bào, giảm stress oxy hóa

Cá bơn chứa selen, một khoáng chất thiết yếu tham gia vào hoạt động của hệ thống chống oxy hóa trong cơ thể. Selen góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do stress oxy hóa và hỗ trợ chức năng của hệ miễn dịch. Việc cung cấp đủ selen thông qua chế độ ăn uống có thể góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể

Bên cạnh những lợi ích trên, cá bơn còn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất cần thiết. Protein giúp duy trì cơ bắp và tham gia vào quá trình sửa chữa, tái tạo các mô trong cơ thể. Vitamin nhóm B lại đóng vai trò trong chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Thịt cá bơn có vị dịu ngọt và hơi béo, đặc biệt không có xương dăm. Ngon nhất khi làm món chiên như là chiên sả ớt hoặc chiên giòn, ngoài ra có thể nướng, nấu canh, món hấp hoặc nấu cháo, theo Dân Việt.

Món cá bơn nướng cũng là món được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon khó cưỡng và giữ trọn vị ngọt thịt của cá. Cách làm món này khá đơn giản, bạn có thể nướng bằng vỉ, bằng lò nướng hay nồi chiên không dầu đều được.