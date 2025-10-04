Gala Better Choice Awards 2025: Trúc Nhân - (S)TRONG Trọng Hiếu bùng nổ sân khấu, không thể rời mắt được đại diện của Chị Đẹp và Em Xinh

Gala Better Choice Awards (BCA) 2025 đã mang đến một trải nghiệm đáng nhớ cho hàng nghìn khách mời tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc tối 3/10. Sự kiện được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và NIC, với sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín nhất về lựa chọn thông minh của người tiêu dùng Việt Nam.

Thiết kế sân khấu độc đáo với sức chứa hơn 1.400 chỗ ngồi. Ban tổ chức đã khéo léo áp dụng concept "thành phố thông minh, thành phố công nghệ" để tạo nên một đô thị thu nhỏ, nơi ánh sáng, công nghệ, xe hơi và con người gặp gỡ, hòa quyện.

Sự kiện không chỉ với những chiến thắng xứng đáng, mà còn là một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc. Gala năm nay không chỉ là nơi tôn vinh các sản phẩm và thương hiệu xuất sắc, mà còn là một hành trình nghệ thuật tuyệt vời, nơi những ngôi sao âm nhạc hàng đầu đã mang đến những màn biểu diễn đầy cảm hứng và để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Thảm đỏ của Gala Better Choice Awards 2025 xuất hiện những cái tên như: Hoa hậu du lịch Phạm Ngọc Quỳn; Hoa hậu nhân ái Việt Nam Trần Mỹ Huyền; Đặng Nam Hải Triều (reviewer Hải Chiều); Hoàng Văn Khoa (streamer PewPew).

Mở màn cho đêm Gala là sự xuất hiện của Han Sara, mang trong mình dòng máu Hàn 100%, Han Sara bước đến làng nhạc Việt qua chương trình The Voice 2017, gây xao xuyến với chất giọng trong trẻo, ngọt ngào cùng hình ảnh năng động.

Với sự tự tin và phong cách đặc trưng, cô đã khuấy động không khí Gala với 3 ca khúc đình đám "Do anh si", "Có khi nào" và "Xinh". Không khí bùng nổ khi từng giai điệu vang lên, khán giả không chỉ được thưởng thức những ca khúc quen thuộc mà còn hòa mình vào sự tươi mới, đầy năng lượng của nàng ca sĩ trẻ tài năng này.

Han Sara trình diễn ca khúc "Do anh si"

Dương Hoàng Yến tiếp tục đêm diễn với giọng hát đầy nội lực, cô mang đến chương trình 3 ca khúc, mở màn là bài hát đầy sâu lắng "Never enough", rồi lại bất ngờ mang đến không khí sôi động với "Bớt diễn đi anh" và "Cầu vồng lấp lánh".

Cầu vồng lấp lánh - Dương Hoàng Yến

(S)TRONG Trọng Hiếu chào sân đầy ấn tượng trong chiếc xe Dodger, xuất hiện với phong cách mạnh mẽ và vô cùng cuốn hút. Anh không chỉ thể hiện khả năng ca hát mà còn khiến sân khấu Gala trở nên sôi động với những bước nhảy điêu luyện cùng vũ đoàn. Những ca khúc như "Thú vị hơn vậy", "Kho báu" và "Rise up" khiến khán giả không ngừng vỗ tay và hòa mình vào những giai điệu sôi động của anh.

Trọng Hiếu lần lượt trình diễn các ca khúc Thú vị hơn vậy , Rise Up và đặc biệt là siêu hit Kho báu . Sự kết hợp giữa giọng hát giàu cảm xúc, vũ đạo điêu luyện cùng sự hỗ trợ máu lửa của vũ đoàn Xstep đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ, khiến khán giả không thể rời mắt

(S)TRONG Trọng Hiếu đem hit Kho báu lên sân khấu Gala Better Choice Awards (BCA)

Trúc Nhân - người khép lại đêm Gala - không hề khiến khán giả thất vọng. Anh mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc và mạnh mẽ với loạt hit đình đám như "Có không giữ mất đừng tìm", "Thật bất ngờ", và "Bốn chữ lắm".

Điểm nhấn đặc biệt nhất của Trúc Nhân trong đêm Gala chính là ca khúc Made in Vietnam. Nam ca sĩ xuất hiện trong tà áo dài đỏ nổi bật, vừa mang nét truyền thống vừa toát lên sự sang trọng. Kết hợp cùng vũ đoàn Bước Nhảy và Xstep, phần trình diễn được dàn dựng công phu với ánh sáng rực rỡ, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa hiện đại vừa gợi niềm tự hào văn hóa Việt Nam.

Trúc Nhân bùng nổ với ca khúc Made in Vietnam, kết lại đêm Gala hoành tráng

Gala Better Choice Awards 2025 không chỉ là một đêm vinh danh những thương hiệu và sản phẩm xuất sắc, mà còn là một hành trình đầy cảm xúc qua âm nhạc và nghệ thuật. Những màn biểu diễn ấn tượng, những ca khúc gắn liền với tên tuổi của các nghệ sĩ đã mang đến một không khí sôi động, lắng đọng và đầy cảm hứng. Gala năm nay thực sự thành công, để lại trong lòng khán giả những dấu ấn khó quên và hứa hẹn một mùa Better Choice Awards 2026 đầy bất ngờ, sáng tạo và đột phá hơn nữa.