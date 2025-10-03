Tối ngày 3/10/2025, sự kiện Gala Better Choice Awards 2025 đã được tổ chức tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc với sự tham gia của hàng nghìn khách mời. Bên cạnh những phần trao giải theo các hạng mục đề cử, Gala Better Choice Awards 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp giữa xe hơi - âm nhạc - công nghệ ánh sáng để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Mở màn cho “bữa tiệc âm nhạc” sống động tại Gala Better Choice Awards 2025, Han Sara xuất hiện rạng rỡ với nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách trẻ trung.

Cô nàng chiếm trọn tình cảm của khán giả với 3 ca khúc Do anh si (sáng tác: Tuấn Cry), Có khi nào (sáng tác: Minchu) và Xinh (sáng tác: Cheng, Han Sara). Phần trình diễn được nâng tầm nhờ sự đồng hành của F.E.D CREW và vũ đoàn XStep, mang đến màn vũ đạo sôi động, vừa “đã tai” vừa “mãn nhãn”.

Han Sara trình diễn ca khúc "Do Anh Si"

Han Sara trình diễn ca khúc Xinh

Han Sara trình diễn ca khúc Có khi nào

Được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và NIC, với sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Better Choice Award đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín nhất về lựa chọn thông minh của người tiêu dùng Việt Nam.

Năm nay, Các hạng mục được công bố và trao giải tại Gala Better Choice Awards 2025 bao gồm: Consumer Finance Awards vinh danh các giải pháp tài chính tiêu dùng xuất sắc, Smart Choice Awards ghi nhận những lựa chọn thông minh trong đời sống, Innovative Choice Awards tôn vinh đổi mới sáng tạo, và Car Choice Awards (CCA) dành cho ngành ô tô.”