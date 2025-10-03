Hoa hậu du lịch và Hoa hậu nhân ái xuất hiện tại thảm đỏ Better Choice Awards 2025

Không chỉ là đêm hội vinh danh những thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ đã chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng, Gala BCA còn là nơi tỏa sáng của âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và thời trang, mở màn bằng màn đón khách trên thảm đỏ lộng lẫy.

Ngay từ đầu giờ tối, hàng nghìn khách mời đã đổ về NIC trong không khí háo hức, náo nhiệt. Những bộ trang phục sang trọng, thanh lịch của lãnh đạo doanh nghiệp, sự xuất hiện cuốn hút của các KOL, reviewer xe – công nghệ, cùng dàn nghệ sĩ đình đám của làng giải trí đã biến không gian sự kiện thành một bức tranh đầy sắc màu. Mỗi bước chân trên thảm đỏ không chỉ là sự hiện diện, mà còn là lời khẳng định vị thế, phong cách và tinh thần đổi mới sáng tạo của những gương mặt góp mặt trong chương trình năm nay.

Điểm nhấn của thảm đỏ Gala BCA 2025 không dừng lại ở khung cảnh lung linh, mà còn ở cách ban tổ chức khéo léo tạo nên một “thành phố công nghệ thu nhỏ”. Từ ánh sáng, sân khấu, đến màn trình diễn xe hơi chuẩn bị cho đại tiệc phía trong, tất cả đều được kết nối ngay từ khu vực chào đón khách, khiến mỗi khoảnh khắc đều mang dấu ấn hiện đại và truyền cảm hứng. Trong tiếng nhạc rộn ràng và ánh flash liên tục, khán giả có thể cảm nhận rõ sự háo hức của một đêm hội hứa hẹn bùng nổ.

Thảm đỏ Gala BCA 2025 không chỉ đơn thuần là màn dạo đầu của sự kiện, mà còn là nơi đánh dấu những bước chân đầu tiên của hành trình tôn vinh “lựa chọn thông minh” – khi công nghệ, tài chính, sáng tạo và ô tô hội tụ để cùng nhau viết nên một chương mới đầy cảm hứng cho năm 2025.

Hoa hậu du lịch Phạm Ngọc Quỳnh xuất hiện trên thảm đỏ với bộ đầm ôm màu nude vô cùng tôn dáng.

Hoa hậu du lịch Phạm Ngọc Quỳnh

Hoa hậu nhân ái Việt Nam Trần Mỹ Huyền chọn cho mình diện mạo vô cùng dễ thương, cô kết hợp áo blouse màu hồng phấn cùng chân váy xếp tầng dáng xòe.

Đặng Nam Hải Triều (reviewer Hải Chiều) tạo dáng nhí nhảnh trên thảm đỏ.

Hoàng Văn Khoa (streamer PewPew) không giấu nổi sự thích thú khi lại được tiếp tục đồng hành và góp mặt tại đêm Gala Better Choice Awards 2025.

Ngô Đức Duy (reviewer Duy Thẩm).

Ông Vũ Ngọc Quyết - Founder & CEO LocaAI.

Ông Trương Quang Việt - Phó Tổng Giám đốc TCT Dịch vụ Số Viettel.

Chị Ana Nguyễn - Đại diện truyền thông ASUS Việt Nam.

Được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và NIC, với sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Better Choice Award đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín nhất về lựa chọn thông minh của người tiêu dùng Việt Nam.

Năm nay, Các hạng mục được công bố và trao giải tại Gala Better Choice Awards 2025 bao gồm: Consumer Finance Awards vinh danh các giải pháp tài chính tiêu dùng xuất sắc, Smart Choice Awards ghi nhận những lựa chọn thông minh trong đời sống, Innovative Choice Awards tôn vinh đổi mới sáng tạo, và Car Choice Awards (CCA) dành cho ngành ô tô."



