"Gái già" yêu lâu năm mà không được cưới mà chẳng dám chia tay, nhà tâm lý học chỉ ra 3 hướng phụ nữ nên nhìn nhận lại!

Tôi gần 40 tuổi sau sinh nhật sắp tới. Những người bạn xung quanh tôi hoặc đã kết hôn và có con hoặc chuẩn bị cho kế hoạch hôn lễ của mình. Tuy nhiên tôi thì không. Tôi đã hỏi anh ấy khi nào thì hai đứa kết hôn?

Anh ấy lắc đầu và bảo rằng tôi chỉ thích tiêu tiền, không thích nấu nướng, lười làm việc nhà, thi thoảng cãi cọ rất ngang bướng. Những điều đó khiến anh không nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ. Tôi nghĩ đó chỉ là những lời bào chữa mà thôi. Đơn giản vì anh ta không ổn định trong công việc và chẳng muốn chi tiền để tổ chức đám cưới.

Một số ngày sẽ khiến "người có tuổi" phải lo lắng khi tất cả tụ họp bên nhau, ví dụ như ngày sinh nhật, năm mới. Lúc ấy, hàng loạt những câu hỏi về chuyện kết hôn hay bao giờ có con được đặt ra. Nó thật sự là những cơn ác mộng.

Áp lực tuổi già luôn là một điều vắt kiệt hết sức lực cũng như sự nhẫn nại của những người phụ nữ. Bao nhiêu vấn đề “đến tuổi phải làm” chưa được giải quyết khiến cho họ bế tắc, mất đi niềm vui và thậm chí sợ hãi cuộc sống. Thế nhưng cũng vì sự có tuổi đó mà họ chẳng dám chia tay, can đảm để chấm dứt một mối quan hệ gần như không còn mặn mà bên nhau.

Kết thúc một mối quan hệ không bao giờ là việc dễ dàng. Áp lực của việc chia tay nặng tựa như một ngọn núi vậy. Sự đau lòng, nhớ nhung, tiếc nuối dâng lên hằng ngày. Và hơn cả là một nỗi sợ hãi được gọi tên bằng một câu hỏi: Nếu tôi thất bại lần này nữa, tôi vẫn có thể hạnh phúc chứ?

Có lẽ, mỗi người dũng cảm chọn cách rời khỏi hôn nhân đều đáng ngưỡng mộ bởi suy cho cùng lựa chọn ra đi hay ở lại đều sâu sắc và khôn ngoan.

Quay trở lại câu chuyện của người phụ nữ 40 tuổi “không được cưới”, bâng khuâng giữa những lựa chọn, một chuyên gia tâm lý đã đưa ra những định hướng sau. Nếu bạn đang ở độ tuổi như vậy, chưa rõ định hướng về mối quan hệ của mình thì hãy dựa vào đây để học hỏi nhé.

Đầu tiên, làm rõ động cơ

Dù bạn độc thân hay đang trong một mối quan hệ, bạn phải tìm một phương hướng nào đó để hút lấy sự tích cực cho con tim mình. Bạn đừng có những suy nghĩ tiêu cực và đưa ra lựa chọn khó khăn.

Ví dụ như bạn phải nhận ra được vài điều kiểu: “Ở bên anh ấy tôi có thể thoải mái là chính mình” thì hãy tiếp tục kiên trì với mối qua hệ. Còn bạn cảm thấy rằng mối quan hệ đó là “độc hại”, không có ích với cuộc sống hay chính suy nghĩ của mình thì nên xem xét lại. Phải nhớ rằng, dù bạn đang thế nào thì cũng phải lắng nghe cảm xúc.

Thứ hai, trải nghiệm cuộc sống

Nhiều người thường nói lý lẽ theo kinh nghiệm của người đi trước về hôn nhân kiểu như: ‘Bạn không hiểu điều đó nếu không kết hôn” hay “phụ nữ không phải là phụ nữ đích thực nếu không sinh con”. Đừng quá nghe lời ai đó về bất cứ điều gì, ai chẳng có trải nghiệm đầu tiên.

Bản chất con người có xu hướng thích vui mừng và tránh xa đau khổ. Một số người chọn độc thân không dám kết hôn vì nghĩ rằng hôn nhân sẽ tồi tệ hơn, đỡ tổn thương với mình. Sự sợ hãi sẽ hạn chế đi chuyện dám trải nghiệm cuộc sống của chính bạn.

Bạn hãy nhìn nhận lại bản thân mình, dũng cảm lựa chọn phương án cho cuộc đời chứ đừng lo ngại nữa. Bất kể chuyện bạn có quen thuộc với lựa chọn ấy hay không thì trải nghiệm mới sẽ khiến cuộc sống của bạn nhiều màu sắc hơn.

Thứ ba, tự do và cảm giác an toàn

Việc nuôi dưỡng được cảm giác an toàn và sự tự do khi cả hai đang trong mối quan hệ không hề dễ dàng. Ngay cả khi đang đồng hành cùng ai đó, bạn vẫn phải giữ được sự tự do của chính mình.

Bạn vẫn phải sống cuộc đời riêng, có mục tiêu, thoải mái chứ đừng chỉ vì đã kết hôn mà phải thay đổi bản thân mình. Hãy thay đổi suy nghĩ của mình ở trong tư tưởng. Cho dù đang độc thân hay trong mối quan hệ nào đó, bạn vẫn hoàn toàn thoải mái, tự quyết. Hãy xác định được những điều ấy cho bản thân mình.

Tôi có một người bạn đã 38 tuổi mà người yêu vẫn muốn chỉ yêu đương, chẳng kết hôn. Cô cảm thấy rằng tương lai mù mịt cạnh anh ta nên đã chia tay. Đó là sự lựa chọn chính xác. Cô ấy cho rằng, sự chia tay ấy chính là mấu chốt cho giai đoạn chuyển tiếp của cuộc sống này. Bất kể tương lai đón tiếp điều gì đi chăng nữa cô cũng dũng cảm đón nhận bởi phí thời gian vào một mối quan hệ không đi đến đầu là sự ngu dốt lớn nhất.

Phụ nữ dù có tuổi hay không cũng nên tự quyết con đường tương lai của mình. Ngay cả chuyện kết hôn cũng vậy. Nếu bạn chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của người đàn ông và chẳng còn hạnh phúc nữa thì hãy nghĩ đến chuyện chia tay nhé!

Theo The storm