Gạ gẫm, dỗ dành mãi vợ mới chịu mở app ngân hàng cho tôi xem con số tiết kiệm trong đó, nhìn xong mà tôi tức xì khói

Thu nhập của tôi không phải quá cao nhưng cũng ổn định. Suốt 4 năm qua, tháng nào tôi cũng đưa vợ 30 triệu để lo chi tiêu gia đình và tiết kiệm. Những tháng công trình nhiều, có thưởng hoặc làm thêm, tôi còn đưa hơn thế.

Tôi luôn nghĩ đàn ông đi làm kiếm tiền, còn vợ giữ tiền là hợp lý. Mỗi lần tôi hỏi còn tiết kiệm được bao nhiêu, vợ chỉ cười bảo cứ yên tâm, tiền bạc em tính cả rồi.

Tôi tin vợ nên chưa bao giờ kiểm tra.

Nhà tôi có một căn chung cư đã mua trước khi cưới, không phải trả góp. Hai con đang học cấp 2, chi phí sinh hoạt cũng không đến mức quá nặng nề. Trong đầu tôi vẫn nghĩ, sau 4 năm, ít nhất vợ chồng cũng phải tích lũy được vài trăm triệu.

Cho đến cách đây 2 tháng, tôi gặp chuyện.

Công ty tái cơ cấu, một số anh em rủ tôi góp vốn mở xưởng cơ khí riêng. Tôi suy nghĩ rất lâu mới quyết định tham gia. Tổng số tiền cần góp là 300 triệu.

Khoản đấy tôi nghĩ hợp lý nên tối hôm đó, sau bữa cơm, tôi nói với vợ chuyện rút 300 triệu để làm ăn, thế nhưng vừa nghe nói đến tiền là cô ấy khựng lại, lúc sau mới lí nhí nói: "Nhà mình không có nhiều thế đâu anh".

Tôi tưởng vợ đùa, hỏi vợ hiện tại có bao nhiêu? Được 200 triệu không? Vợ vẫn lắc đầu. Lúc ấy tôi bắt đầu thấy bất an.

Tôi hỏi đi hỏi lại, gạ gẫm, dỗ dành mãi, cuối cùng vợ mới chịu mở app ngân hàng, đưa tôi xem tổng tiền cô ấy có, là 90 triệu. Tôi nhìn con số ấy mà tưởng mình hoa mắt.

Suốt 4 năm, mỗi tháng 30 triệu, chưa kể những khoản thưởng và tiền làm thêm tôi đều đưa hết cho vợ. Tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng. Vậy mà giờ chỉ còn 90 triệu.

Ảnh minh họa

Tôi thật sự tức giận, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tôi hỏi vợ tiền đâu hết rồi. Cô ấy bắt đầu kể, nào là tiền học thêm cho hai đứa nhỏ, nào là tiền du lịch mỗi năm. Tiền đổi nội thất, mua điện thoại mới, mua máy rửa bát, máy sấy quần áo, rồi tiền biếu nội ngoại, tiền đám cưới, đám giỗ, sinh nhật...

Nghe xong, tôi biết những khoản đó đều có thật nhưng điều khiến tôi sốc là vợ chưa từng trao đổi với tôi. Cứ thấy tài khoản còn tiền là cô ấy chi. Đồ dùng trong nhà đổi từ từ nên tôi không để ý vì tôi thấy đồ vẫn rất mới. Những chuyến du lịch gia đình cũng là do vợ chủ động đặt. Mỗi lần cô ấy bảo tiền tiết kiệm vẫn ổn nên tôi chẳng suy nghĩ nhiều.

Đêm đó, tôi nằm mãi không ngủ được. Tôi không trách vợ tiêu hoang. Thực ra phần lớn số tiền đều được dùng cho gia đình. Điều khiến tôi buồn là suốt 4 năm, tôi luôn tin rằng cả hai đang cùng nhau xây dựng một khoản dự phòng vững chắc. Tôi cố gắng làm việc, tăng ca, nhận thêm công trình với suy nghĩ tiền đang được tích lũy cho tương lai. Nhưng hóa ra vợ và tôi lại có hai cách hiểu hoàn toàn khác nhau về chuyện tiết kiệm.

Sáng hôm sau, nhìn cuốn sổ chỉ còn 90 triệu trên bàn, tôi mới nhận ra rằng trong hôn nhân, việc kiếm được bao nhiêu tiền có lẽ không quan trọng bằng việc cả hai có thực sự biết tiền của gia đình đang đi đâu hay không, và giờ tôi nên bắt đầu cuộc nói chuyện đó với vợ như thế nào đây?