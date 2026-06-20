Nam NSND theo đuổi vợ kém 10 tuổi: "Tôi lì lợm"

Vừa qua, tại chương trình Tâm thư 1979, NSND Thanh Điền đã ôn lại kỷ niệm ngày mới quen nhau giữa mình và người vợ quá cố là NSND Thanh Kim Huệ.

Ông nói: "Năm 1979, Hương Lan ở Paris gửi thư về cho Thanh Kim Huệ. Cuối thư có ghi: "Hôn bồ, thương bồ nhiều lắm!". đủ để thấy tình cảm Hương Lan và Thanh Kim Huệ dành cho nhau nhiều thế nào.

Thanh Điền và Thanh Kim Huệ (hai người đứng sau) thời trẻ

Đến bản thân tôi hồi mới quen, mới theo đuổi Thanh Kim Huệ cũng đâu dám nói như thế, không bao giờ dám nói vậy. Tôi chỉ dám nói với Thanh Kim Huệ là thương nhiều thôi, nhưng lúc đó Thanh Kim Huệ chưa hiểu tôi nên giận. Mãi sau này chung sống với nhau rồi, Thanh Kim Huệ mới hiểu nên tôi toàn gọi "cục cưng".

Trời ơi, quá trình tôi theo đuổi Thanh Kim Huệ không hề đơn giản vì lúc đó Thanh Kim Huệ còn nhỏ lắm. Tôi thì lớn hơn Thanh Kim Huệ đến tận 10 tuổi, nhưng cưng quá nên không biết làm sao.

Tôi còn nhớ, lần đó vào buổi sáng, Thanh Kim Huệ còn đang ngủ trong mùng mà tôi dám làm liều là đưa tay vào nựng má Thanh Kim Huệ, vì tôi cưng quá rồi, không biết phải làm sao.

Thanh Kim Huệ lập tức chụp lấy tay tôi và khá giận dỗi, nhưng tôi lại thấy tay Thanh Kim Huệ rất mềm. Thanh Kim Huệ cầm tay tôi đưa lên miệng cắn một cái đau điếng người, tôi phải nghiến răng lại vì đau nhưng không dám la lên, ráng chịu.

Tôi phải vội chạy ra sân, thấy rõ vết cắn của Thanh Kim Huệ trên tay tôi. Tới giờ tôi mới hiểu câu nói thương nhau lắm cắn nhau đau. Tôi cứ tưởng lúc đó Thanh Kim Huệ cầm tay tôi lên hôn chứ, ai ngờ lại làm vậy.

Nhưng cũng từ đó tôi biết rằng Thanh Kim Huệ cũng thương tôi nên mới làm vậy. Do tôi theo đuổi Thanh Kim Huệ quá, lại cũng lì lợm nên Thanh Kim Huệ cũng thương, mới cắn tôi một cái để đời. Tới giờ phải mấy chục năm trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn nhớ cái cắn yêu đó của Thanh Kim Huệ".

Thanh Điền và Thanh Kim Huệ là cặp vợ chồng nghệ sĩ cải lương gạo cội và biểu tượng của sân khấu Việt Nam. Gắn bó từ thập niên 1970, hai nghệ sĩ đã cùng nhau tạo nên nhiều dấu ấn rực rỡ qua các tác phẩm kinh điển như Ngao Sò Ốc Hến hay Lan và Điệp.

Không chỉ là bạn đời, họ còn là bạn diễn ăn ý, cống hiến cả cuộc đời cho sự gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống. Năm 2023, cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Thanh Điền đều đã được Nhà nước vinh danh với danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Dù nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã qua đời vào cuối năm 2021, tình yêu và những di sản nghệ thuật của cặp đôi vẫn luôn được khán giả trân trọng.