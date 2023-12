Full HD khoảnh khắc Diễm My 9x được bạn trai cầu hôn: "Chốt đơn" ở độ cao hơn 900m, xúc động vỡ oà hạnh phúc

Vào ngày 22/12, Diễm My 9x đã đăng tải đoạn clip mới trên mạng xã hội. Nữ diễn viên lần đầu tiên chia sẻ full HD khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu tại nước Úc. Diễm My tiết lộ lý do giấu kín đoạn video này: "Rất muốn chia sẻ chiếc video đặc biệt này sớm hơn nhưng cũng ráng giấu dữ lắm để giữ được trọn vẹn cảm xúc cho buổi lễ nên nay mới chia sẻ đến mọi người. Khoảnh khắc đó My thật sự rất hạnh phúc". Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Trên độ cao hơn 900m, Diễm My 9x vỡ oà hạnh phúc khi được bạn trai Vinh Nguyễn bất ngờ cầu hôn. Người đẹp sau đó liền gật đầu đồng ý ngay và tiến tới ôm và hôn nửa kia. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cặp đôi thể hiện rõ sự hạnh phúc. Diễm My 9x còn rưng rưng xúc động khoe chiếc nhẫn cầu hôn trước ống kính. Trước đó, vào tháng 12/2022, người đẹp đã chia sẻ tin vui này trên mạng xã hội.

Diễm My 9x lần đầu chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu

Nữ diễn viên vỡ oà hạnh phúc khi được Vinh Nguyễn bất ngờ cầu hôn ở độ cao hơn 900m

Cặp đôi liên tục thể hiện tình cảm dành cho nhau

Cặp đôi lần đầu gặp gỡ năm 2015 tại Liên hoan phim tại Úc. Đến tháng 3/2018, Diễm My chính thức công khai mối quan hệ. Chia sẻ về bạn trai, người đẹp cho biết anh chinh phục cô nhờ sự đĩnh đạc, chân thành.

Tối 21/12, dàn sao đình đám Vbiz đồng loạt đổ bộ lễ cưới của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn. Nhiều sao Việt cũng góp mặt xuất hiện trong tiệc cưới của Diễm My như Trấn Thành, Trường Giang, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Midu, Hứa Vĩ Văn, Nhan Phúc Vinh, Lã Thanh Huyền, Lê Hoàng Phương, Liêu Hà Trinh, Lương Thùy Linh... Trong hôn lễ, Vinh Nguyễn dành lời ngọt ngào cho bà xã: "Mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười của em thì anh biết rằng mọi khó khăn thử thách đều sẽ vượt qua… Anh yêu em".

Sau thời gian dài hẹn hò, Diễm My và bạn trai đã chính thức về chung một nhà