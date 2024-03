Sau màn nhá hàng tại chương trình Sóng 24 dịp Tết vừa qua với màn trình diễn của 5 chàng ca sĩ điển trai trong tiết mục LAVIU, mới đây, nhà sản xuất Vie Channel (nhà sản xuất Rap Viet, The Masked Singer Vietnam, Người Ấy Là Ai…) đã công bố chính thức chương trình Anh Trai Say Hi sẽ được phát sóng vào tháng 6/2024.



Chương trình Anh Trai Say Hi là chương trình ca nhạc thực tế sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc giải trí hoàn toàn mới, nơi các nghệ sĩ trẻ trải qua quá trình hoàn thiện và nâng cấp bản thân để được xuất hiện trong một đội hình ca sĩ hoàn hảo, mang đến những sản phẩm âm nhạc thời thượng. Dàn Anh Trai tham gia chương trình vẫn đang là ẩn số chưa được công bố, nhưng họ có điểm chung đều là những ca sĩ trẻ đang hoạt động nổi bật trong showbiz.

Những thông tin đầu tiên về chương trình vừa công bố đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đưa Anh Trai Say Hi trở nên "nóng bỏng" trước giờ lên sóng. Trên fanpage chương trình, hàng loạt khán giả để lại bình luận háo hức mong chờ:

- Đậm tone màu GenZ làm hóng các anh trai tham gia - Lâu lắm rồi mới có 1 show toàn nam trẻ đẹp để đu - Mùa hè năm nay show thực tế nóng hơn thời tiết rùi - Chuẩn bị sẵn sàng để hóng các anh zai rồi nhanh luôn đi chương trình - Ngồi yên không nổi muốn xem liền quá - Có OTP nhà em Captain Rhyder là em đu bằng cả tính mạng - Không biết chồng HIEUTHUHAI có tham gia không - Mạnh dạn đoán Quang Hùng MasterD sẽ có mặt

Hiện tại, danh tính của dàn lineup vẫn chưa được công bố nhưng đã khiến dân tình sôi sục đồn đoán. Các thông tin chính thức của chương trình sẽ tiếp tục được nhà sản xuất cập nhật đến khán giả trong thời gian sắp tới.