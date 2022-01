Fan sốc tới tận óc khi "em út" Seohyun (SNSD) đóng phim tình dục bạo dâm

Mới đây, Seohyun (SNSD) khiến khán giả bất ngờ khi tham gia bộ phim lấy chủ đề tình dục.

Nhiều người hâm mộ cảm thấy sốc trước sự lột xác táo bạo của em út nhóm nhạc đình đám SNSD. Một bài đăng với tiêu đề "Tôi đã nhìn Seohyun lớn lên từ khi cô ấy là một đứa bé và tôi chưa từng nghĩ em ấy sẽ đóng kiểu nhân vật như này. Tôi rất chờ mong đấy" xuất hiện trên nền tảng TheQoo.

Bài đăng này đang nhận về hàng loạt bình luận của cộng đồng mạng: "Tò mò quá đi, Seohyun rất hợp với đồ công sở", "Tôi đang sống trong thế giới nào đây. Hóng quá đi mất", "Tôi cũng chờ đợi lắm đây, thật tốt khi được thấy Seohyun đóng các nhân vật đa dạng", "Đến tôi chả phải fan còn sốc ngửa", "Tôi cũng ngạc nhiên khi cô ấy thử sức với những vai độc lạ như thế", "Điên thật rồi. Đùa tôi đấy à?", "Cô ấy xuất thân từ SM và giờ đóng SM".

Trước đó, nhà sản xuất Love and Leashing đã tung ra teaser của Seohyun và Lee Jun Young. Trong teaser, Ji Woo và Ji Hoo đang cùng tham gia trò chơi đặc biệt do công ty tổ chức. Ji Woo là người chiếm ưu thế khi cô ấy thắt chặt sợi dây màu tím trên tay. Trong khi đó, Ji Hoo lại trở thành kẻ phục tùng bị dây thừng của Ji Woo trói chặt.

Love and Leashing dựa trên một tác phẩm webtoon cùng tên kể về câu chuyện tình lãng mạn ly kỳ giữa Ji Hoo (Lee Jun Young) và Ji Woo (Seohyun). Ji Hoo là một người đàn ông hoàn hảo với gu thẩm mỹ độc đáo. Một ngày nọ, Ji Woo vô tình nhận được gói hàng của đồng nghiệp nổi tiếng Ji Hoo. Cô phát hiện ra Ji Hoo có sở thích tình dục không thể nói cho ai biết. Bộ phim sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn Park Hyun Jin - người đứng sau hàng loạt tác phẩm thành công như “Lovers of 6 Years”, “Like for Likes”...

