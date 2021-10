Song Hye Kyo và tình trẻ đẹp ngây ngất trong tease nhưng lại báo hiệu một cuộc tình bi kịch

Mới đây, đài SBS đã công bố teaser bộ phim Now, We Are Breaking Up do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đóng chính.

Teaser mở đầu với lời tự sự: “Đây là bài hát cuối cùng trong ngày mưa này”. Chưa dừng ở đó, hai bức ảnh đen trắng của nhân vật Ha Young Eun cùng hai chiếc nhẫn đôi cũng lần lượt xuất hiện giữa nền nhạc buồn.

Teaser của Now, We Are Breaking Up

Tất cả đều báo hiệu cho một cuộc chia tay đầy tiếc nuối với dòng chữ: "Nhưng tình yêu của chúng ta vẫn đang tiếp diễn". Teaser này còn tiết lộ nhạc phim của Now, We Are Breaking Up. Ca khúc Stay là bài hát đầu tiên nằm trong danh sách OST bộ phim.

Hình ảnh của Song Hye Kyo trong teaser.

Now, We Are Breaking Up xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk.

Poster của Now, We Are Breaking Up.

Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng sau khi bộ phim One The Woman kết thúc vào tháng 11 tới đây.