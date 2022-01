Fan lo lắng thay Song Hye Kyo khi hợp tác với sao nam mang "vận đen", sắp nổi tiếng thì phim bị cấm chiếu

Theo truyền thông Hàn, bộ phim truyền hình tiếp theo của Song Hye Kyo là The Glory. Bộ phim này do biên kịch nổi tiếng Kim Eun Sook chấp bút.

Bên cạnh hai cái tên Song Hye Kyo và Lee Do Hyun, Park Sung Hoon là nam diễn viên thứ tư tham gia dự án. Park Sung Hoon được mệnh danh là "thần tượng trong ngành sân khấu" - người hoạt động mạnh mẽ ở lĩnh vực kịch kể từ khi ra mắt vào năm 2008.

Trước đó, Park Sung Hoon từng thể hiện thành công vai Gil Yoo - con trai Gil Tae Mi trong bộ phim truyền hình lịch sử Six Flying Dragons. Trong nhiều năm sự nghiệp, nam diễn viên tham gia không ít dự án phim ảnh lớn nhỏ như My Only One, Three Days, Rich Man, Into The Ring, Black Knight: The Man Who Guards Me,...

Vào năm 2021, Park Sung Hoon có bước đột phá diễn xuất khi bộ phim Joseon Exorcist nhận được nhiều chú ý. Tưởng đâu sự nghiệp của nam diễn viên sẽ bước qua trang mới. Thế nhưng, Joseon Exorcist lại bất ngờ bị cấm sóng do tranh cãi xuyên tạc lịch sử. Sự nghiệp của Park Sung Hoon chỉ loay hoay quanh các vai phụ.



Hiện tại, vai diễn của Park Sung Hoon trong The Glory vẫn chưa được tiết lộ. Thế nhưng, nhiều người đã suy đoán rằng vai diễn của anh ấy có thể liên quan với nhân vật chính Mun Dong Eun. The Glory xoay quanh một cô gái nuôi mơ ước làm kiến trúc sư nhưng bị bắt nạt ở trường đến mức phải bỏ học. Căm hận kẻ bắt nạt mình, cô chờ đợi nhiều năm cho một kế hoạch trả thù. Khi kẻ đó đã kết hôn và có con vào tiểu học, cô trở thành giáo viên để tiếp cận đứa trẻ để bắt đầu cuộc trả thù khủng khiếp.

