Fan BLACKPINK chỉ rõ điểm vô lý trước tin đồn Rosé tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Mới đây, trên MXH lan truyền thông tin giọng ca chính BLACKPINK Rosé sẽ tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 5 tại đất nước tỷ dân. Thời gian qua, chương trình này gây tiếng vang với người hâm mộ Việt vì màn thể hiện của Chi Pu. Do đó, khi một tên tuổi hàng đầu như Rosé được "đồn thổi" góp mặt tại Đạp Gió ngay lập tức thu hút sự chú ý. Thế nhưng, fan BLACKPINK đã chỉ rõ điểm vô lý trước tin đồn này.

Theo thông tin được truyền tay nhau, danh sách ca khúc đính kèm tên Rosé bao gồm những bản hit của BLACKPINK như Whistle, Boombayah, How You Like That và thậm chí là nguyên full album đầu tay The Album. Bên cạnh đó, 2 ca khúc solo của cô nàng là On The Ground và Gone chắc chắn xuất hiện.

Dù BLACKPINK định hướng phát triển cá nhân rất rõ ràng, thì các thành viên chưa bao giờ nhận show biểu diễn độc lập mà sử dụng ca khúc nhóm. Jennie có 2 sân khấu đặc biệt tại show Chanel nhưng chỉ hát cover các ca khúc nổi tiếng. Do đó, việc Rosé mang hit nhóm thuộc sở hữu YG đi tham gia Đạp Gió mùa 5 khá thiếu thuyết phục.

Chưa kể, Rosé là thành viên rất ít định hướng đánh mạnh vào thị trường Trung. Các hoạt động solo của cô nàng đều gắn liền với những nhãn hàng xa xỉ trời Âu như YSL, Tiffany & Co., Rimowa,... Với khả năng tiếng Anh lưu loát, Rosé đã có hướng đi quốc tế rõ ràng từ màn solo đầu tiên khi ra mắt 2 ca khúc full lời tiếng Anh. Em út Lisa là thành viên duy nhất từng quay show tại Trung hồi năm 2020.

Nếu xét về tiêu chí chương trình, đây là show dành cho nghệ sĩ nữ trên 30, từ nhiều lĩnh vực khác nhau thi đấu và tạo thành nhóm nhạc mới. Rosé vẫn chưa qua tuổi 30. Hiện, tình hình hợp đồng của Rosé và YG vẫn chưa ngã ngũ. Tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng và nếu Rosé được tham gia vào đội hình nhóm nữ từ chương trình, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến hoạt động của BLACKPINK.

Ngoài ra, Trung Quốc vẫn đang duy trì lệnh cấm văn hoá Hàn. Tờ Chosun Ilbo đưa tin Trung Quốc hoàn toàn ngừng chiếu phim Hàn từ tháng 3 năm nay. Trong bối cảnh K-content vẫn bị chặn phát hành, việc một idol Kpop có sức ảnh hưởng như Rosé xuất hiện trên sóng truyền hình xứ tỷ dân là điều rất khó xảy ra.