‘Emily in Paris 3’: Tình tay tư rối rắm

Emily in Paris là loạt phim hài do Darren Star – nổi tiếng với Sex and the City - sáng tạo. Khi vừa ra mắt, tác phẩm gây chú ý nhờ ngôi sao Lily Collins, yếu tố thời trang lôi cuốn và bối cảnh Paris thơ mộng. Nhiều khán giả kỳ vọng đây sẽ là một phiên bản trẻ trung hơn của Sex and the City, tạo nên cú hit trên màn ảnh nhỏ.

Thế nhưng sau mùa một được đánh giá cao, mùa 2 nhận nhiều ý kiến tiêu cực từ giới phê bình. Cách xây dựng câu chuyện dần đi vào lối mòn, nội dung ít mới mẻ. Bất chấp khen chê, các nhà sản xuất vẫn quyết định lên lịch làm tiếp phần 3 và thậm chí là phần 4.

Mối tình tay tư rối rắm

Chuyện phim Emily in Paris bắt đầu khi Emily (Lily Collins) chuyển đến Paris sinh sống và làm việc tại chi nhánh công ty quảng cáo. Để trau dồi ngôn ngữ, cô đăng ký lớp tiếng Pháp và yêu bạn học Alfie (Lucien Laviscount). Thế nhưng, nhân vật vẫn dành tình cảm cho anh chàng đầu bếp hàng xóm Gabriel (Lucas Bravo). Rắc rối ở chỗ, Gabriel lại đang yêu cô bạn Emily vừa quen tại Pháp là Camille (Camille Razat).

Kịch bản lặp lại công thức của phần trước khiến mùa 3 như phiên bản mở rộng của mùa 2. Từ mối tình tay ba ở phần đầu, biên kịch xào nấu thành mối tình tay tư phức tạp. Câu chuyện mùa 3 vẫn quẩn quanh ở những mối tình yêu rối rắm của Emily và hai chàng trai tại Pháp. Yếu tố công việc, bạn bè chỉ được thêm vào như gia vị cho tình yêu. Các nhân vật quan hệ vụng trộm với người khác nhưng không muốn người yêu phát hiện, tạo nên những tình huống khó cảm.

Ở phần đầu, Emily được xây dựng như một cô gái thành thị, yêu thời trang và có góc nhìn tích cực về cuộc sống. Dù trải qua nhiều biến cố, nhân vật luôn nỗ lực thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường mới ở nước ngoài, đồng thời vượt qua những thử thách tại công ty quảng cáo. Đó là một trong những lý do khiến mùa 1 được yêu thích, lập kỷ lục với 58 triệu lượt xem trong 28 ngày đầu ra mắt, trở thành series hài phổ biến nhất trên Netflix trong năm 2020.

Tuy nhiên, đến phần 3 thì tính cách nhân vật bị phát triển quá đà. Qua từng tập phim, Emily hiện lên như một cô gái tham lam, có không ít tính xấu. Trong công việc, cô vừa muốn làm hài lòng sếp ở Mỹ lần ở Pháp, thậm chí sẵn sàng nói dối để được làm việc cùng cả hai. Trong tình yêu, cô không muốn mất đi người đàn ông nào. Dù có bạn trai gần như hoàn hảo, Emily vẫn mơ mộng về anh chàng đầu bếp Gabriel. Cô cảm thấy bình yên bên bạn trai người khác nhiều hơn, từ đó dấn thân vào những lần gặp mặt vụng trộm, chóng vánh.

Tính cách nhân vật chính Emily không tạo được nhiều thiện cảm trong mùa 3.

Với thời lượng mỗi tập trung bình chỉ 30 phút, biên kịch chưa thành công trong việc tạo một câu chuyện nhiều chiều sâu. Ngoài nhân vật chính Emily, cuộc sống và tình yêu của tuyến nhân vật phụ cũng được nhắc đến nhưng khai thác qua loa. Điều đó khiến phim đôi lúc bị dài dòng, thiếu tập trung.

Thời trang gỡ gạc nội dung

Dù nội dung đi vào lối mòn, Emily in Paris 3 vẫn hút khách nhờ yếu tố thời trang. Các nhà sản xuất nắm bắt tốt tâm lý khán giả nên đầu tư nhiều vào phần thiết kế trang phục. Phong cách ăn mặc trong phim kết hợp hài hoà giữa cổ điển và hiện đại, là chủ đề được các tín đồ thời trang chú ý.

Theo People , nhà thiết kế Marylin Fitoussi đã phải tìm khoảng 14.000 món đồ gồm trang phục và phụ kiện để thực hiện các bộ cánh cho từng nhân vật. Xuyên suốt các tập phim, nữ chính Emily mặc nhiều trang phục rực rỡ, hút mắt. Bên cạnh đó, các nhân vật phụ cũng luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện với đồ hiệu đa dạng. Tuy nhiên, cách làm này khiến chuyện phim càng xa rời thực tế.

Diễn xuất của Lily Collins chưa thực sự có tiến bộ ở lần thứ ba đóng vai Emily. Đôi lúc, ngôi sao mất đi sự duyên dáng vốn có vì phần kịch bản nhạt. Các gương mặt nam hoàn toàn không giúp cho phim tốt hơn, chỉ thu hút bằng ngoại hình đẹp. Dàn diễn viên chưa thực sự phối hợp ăn ý với nhau. Ở những phân đoạn hội thoại, tác phẩm lộ rõ nhược điểm khi diễn viên đọc như trả bài.

Điểm sáng duy nhất là minh tinh Philippine Leroy-Beaulieu vào vai bà sếp khó tính. Song, diễn viên ít đất diễn, nhân vật cũng không được phát triển mạnh trong phim.

Mùa 3 của Emily in Paris nhận ý kiến không tốt từ giới phê bình lẫn khán giả, đạt mức 60% tươi trên Rotten Tomatoes . Phần lớn nhà phê bình cho rằng nội dung lặp đi lặp lại, cách xử lý vấn đề còn chưa thuyết phục, cách xây dựng nhân vật còn qua loa, thiếu chiều sâu. Khán giả thì đánh giá phim đẹp mắt nhưng không đạt yếu tố giải trí như phần đầu.

Nhìn chung, Emily in Paris vẫn là một series phù hợp dành cho các bạn nữ, nhất là những ai yêu thích thời trang. Tuy nhiên, mùa 3 kết thúc trong sự dang dở. Nhiều chi tiết trong kịch bản chưa được khai thác sâu mà chỉ được nhắc đến như bàn đạp phát triển mùa 4, dự kiến phát hành vào cuối năm 2023.