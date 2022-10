Theo Daily Mail, vài hình ảnh về Emily in Paris phần ba đã được hé lộ. Trong clip ngắn đăng tải, Emily (Lily Collins thủ vai) đang dùng kéo cắt phần tóc mái của mình. Theo khán giả, có vẻ Emily đang đứng trước một quyết định quan trọng khiến cô phân vân. Phần cuối của clip, nhà sản xuất tiết lộ ngày công chiếu Emily in Paris phần ba là 21/12.

Emily Cooper (Lily Collins thủ vai) tự tay cắt tóc mình trong phần ba Emily in Paris. Ảnh: Daily Mail.

Trong teaser từ phía nhà sản xuất, ở phần ba, có vẻ Emily khá thân thiết với Alfie. Trước đó, trên trang cá nhân, Lily Collins cũng úp mở về việc Emily in Paris phần ba sắp được ra mắt.

Trong mùa một, Emily mắc kẹt ở mối quan hệ tình cảm nhập nhằng với Gabriel và Camille. Tới mùa hai, trong lúc cố thoát ra khỏi tam giác tình cảm này, Emily lại vẽ ra mối quan hệ tay ba khác với Gabriel và Alfie. Cô cũng phân vân rằng nên ở lại Paris hay quay trở về Mỹ. Mùa hai khép lại khi Emily phải lựa chọn giữa hai người đàn ông.

Hình ảnh khác lạ của Lily Collins trong 'Emily in Paris' phần ba ảnh 2 Hình ảnh khác lạ của Lily Collins trong 'Emily in Paris' phần ba ảnh 3 Emily in Paris phần ba được lên sóng vào ngày 21/12. Ảnh: Daily Mail.

Emily in Paris là một trong những bộ phim đắt khách nhất trong năm 2020. Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình của Lily Collins, cốt truyện đơn giản đem đến cho khán giả cảm giác thư thái khi theo dõi, Emily in Paris vướng phải làn sóng chê bai của người Pháp.

Theo New York Times, người Pháp, cụ thể là dân Paris, thường xu hướng phủ nhận những lời sáo rỗng ngợi ca đô thị của họ là trung tâm của tình yêu và sự lãng mạn trên thế giới. Do đó, Emily in Paris vấp phải làn sóng phản đối của người dùng Internet tại quốc gia châu Âu. Ngoài ra, khán giả cho rằng cách ăn mặc của Emily trong phim là "gu thời trang Pháp lệch chuẩn".