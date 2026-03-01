Điền Lệ, người từng được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan", năm nay đã 59 tuổi. Gần đây, vai diễn Thái phi của cô trong bộ phim Trục Ngọc một lần nữa gây sốt nhờ vẻ đẹp "lão hóa ngược" và vóc dáng thon gọn. Cô tiết lộ để chuẩn bị cho một bộ phim điện ảnh trước đó, cô đã giảm thành công 11kg chỉ trong 3 tháng, hiện duy trì cân nặng ở mức khoảng 50kg.

Điền Lệ nhấn mạnh rằng mình không hề ăn kiêng cực đoan mà dựa vào 6 thay đổi nhỏ trong lối sống và sinh hoạt điều độ để tạo nên cơ địa dễ gầy (khó tăng cân) đáng ngưỡng mộ.

Thói quen sinh hoạt "thuận tự nhiên"

Điền Lệ chia sẻ môn thể thao cô thường xuyên tập luyện nhất là "siêu chạy bộ" (Ultra Slow Jogging), kết hợp với đi bộ nhanh và giãn cơ đơn giản. Về ăn uống, cô ưu tiên thực phẩm thanh đạm, thường ăn rau củ quả tự trồng, kết hợp với protein và một lượng nhỏ thịt.

Đặc biệt, Điền Lệ còn đi ngủ sớm hơn cả "thiên hậu" Thái Y Lâm! Cô thường lên giường trước 9 giờ tối và thức dậy lúc 4:30 - 5:00 sáng. Nhịp sống đơn giản, thư giãn và gần gũi với thiên nhiên chính là nền tảng quan trọng giúp cô giảm cân nhanh chóng.

6 bí quyết để giữ cho cơ thể không tăng cân

Việc giảm cân là một chuyện, nhưng duy trì nó mới là quan trọng. Điền Lệ đã công khai 6 điểm mấu chốt trong chế độ của mình:

1. Uống nhiều nước

Cô có thói quen dùng nước lọc thay thế hoàn toàn cho trà sữa và các loại đồ uống có đường. Điền Lệ luôn uống 1 ly nước trước bữa ăn để tăng cảm giác no, tránh ăn quá mức. Thói quen này giúp thúc đẩy trao đổi chất và giảm tình trạng tích nước (phù nề) cực kỳ hiệu quả.

2. Lựa chọn thực phẩm chỉ số GI thấp

Điền Lệ rất coi trọng việc ổn định đường huyết. Cô ưu tiên các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (Low GI) như: gạo lứt, khoai lang, yến mạch hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt để thay thế cho tinh bột tinh chế (cơm trắng, bánh mì trắng).

3. Đi dạo sau bữa ăn, tuyệt đối không nằm ngay

Cô nhắc nhở mọi người sau khi ăn xong đừng ngồi lướt điện thoại hay nằm nghỉ ngay lập tức. Điền Lệ thường đi bộ nhẹ nhàng từ 10 - 20 phút để hỗ trợ tiêu hóa. Thói quen này giúp ngăn chặn năng lượng tích tụ nhanh chóng ở vùng bụng, giảm mỡ bụng và giúp tinh thần sảng khoái hơn.

4. Ăn thực phẩm giàu Kali để thải Natri, giảm sưng phù

Nếu lỡ ăn món quá đậm đà hoặc nhiều dầu muối, cô sẽ bổ sung ngay thực phẩm giàu Kali như: chuối, rau bina (cải bó xôi), bơ hoặc rong biển. Kali giúp đào thải lượng Natri dư thừa, từ đó giảm tình trạng phù nề cơ thể.

5. Tập thể dục "vụn vặt" (tận dụng thời gian rảnh)

Thay vì theo đuổi các bài tập cường độ cao, cô tận dụng mọi khoảng thời gian trống để vận động như: đi bộ nhiều hơn, giãn cơ nhẹ nhàng tại nhà để tích tiểu thành đại trong việc tiêu hao calo.

6. Giữ tâm trạng tốt để ổn định trao đổi chất

Điền Lệ tin rằng tâm trạng còn quan trọng hơn ăn uống. Lo âu kéo dài khiến cơ thể tiết ra Cortisol, dẫn đến béo phì do áp lực (stress fat). Cô luôn duy trì nhịp sống thư thái và làm những điều mình yêu thích.

Bác sĩ chuyên khoa giảm cân Trương Tiến Phương (tại Đài Loan, Trung Quốc) đã đưa ra những phân tích về phương pháp của Điền Lệ:

Về việc uống nước: Đây là bước cực kỳ quan trọng để tăng trao đổi chất. Với môi trường dễ đổ mồ hôi, việc bổ sung nước là thói quen tốt cho người khỏe mạnh (trừ người suy tim hoặc suy thận).

Về chế độ Low GI: Cách này giúp đường huyết không tăng đột ngột, ngăn chặn chuyển hóa năng lượng dư thừa thành mỡ, giúp cơ thể sử dụng năng lượng ổn định, tránh cảm giác thèm ăn bột phát.

Về thực phẩm giàu Kali (Cảnh báo): Bác sĩ lưu ý điểm này không dành cho tất cả mọi người. Mặc dù tốt cho người trẻ và người cao huyết áp nhẹ để thải muối, nhưng những người có bệnh thận mãn tính hoặc suy tim không nên nạp quá nhiều Kali.

Về vận động vụn vặt: Bác sĩ cho rằng kiểu tập "30 phút mỗi ngày, 5 lần/tuần" thường chỉ giúp duy trì sức khỏe chứ khó giảm cân. Tuy nhiên, việc "động đậy" bất cứ khi nào rảnh rỗi như Điền Lệ sẽ giúp tỉ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) không bị sụt giảm theo tuổi tác, giúp xây dựng cơ địa khó tăng cân rất tốt.

Về việc uống dầu: Điền Lệ có nhắc đến việc uống dầu oliu nguyên chất. Bác sĩ giải thích dầu tốt giúp trì hoãn tiêu hóa và tăng cảm giác no (gần giống khái niệm Keto). Tuy nhiên, dầu rất nhiều calo (9 kcal/gram), chỉ nên dùng khoảng 1-1.5 thìa cà phê mỗi ngày, không nên lạm dụng để tránh thiếu hụt dinh dưỡng.