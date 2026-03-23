Xôn xao vụ cô gái hút mỡ hết 70 triệu nhận lại mặt biến dạng, nửa đêm “phốt" bác sĩ thẩm mỹ: Phía bác sĩ nói gì?

Tối ngày 22/3 mạng xã hội bắt đầu chia sẻ buổi livestream của một cô gái ở TP. Hồ Chí Minh "phốt" một bác sĩ hút mỡ nổi tiếng. Trong buổi live, nhân vật nữ chính có tên Lucy bật khóc nức nở khi cô vừa trở về từ buổi gặp mặt dẫn đến tranh cãi với bác sĩ phụ trách thẩm mỹ cho mình. Bác sĩ Hoàng Vân được biết đến là bác sĩ thẩm mỹ có học vị Thạc sĩ - chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời sở hữu kênh TikTok với 83K người theo dõi.

Cô gái từng có ngoại hình xinh đẹp bị biến chứng thẩm mỹ dẫn đến gương mặt méo mó (Ảnh chụp màn hình).

Các video từ buổi livestream tối 22-3 ghi lại cảnh cô khóc nức nở thu hút dư luận chú ý (Nguồn- TikTok).

Trở lại với câu chuyện của Lucy, cô cho biết do gặp biến chứng từ các cuộc thẩm mỹ trước bao gồm nhiều lần tiêm/hút các chất tăng sinh, chất làm đầy, hút mỡ ở nhiều cơ sở thẩm mỹ khác nhau, dẫn đến việc gương mặt bị lồi lõm, trũng mắt bị thay đổi sắc tố làm thâm đen, overfiller ở nhiều vị trí khác nhau. Qua nhiều lần chữa trị ở các nơi nhưng không đạt được kết quả, vào đầu tháng 12/2025 cô tìm gặp bác sĩ Hoàng Vân mong muốn được bác sĩ cứu vãn tình hình. Nữ bệnh nhân thậm chí còn tâm sự trong video clip do bác sĩ cung cấp rằng: Việc gặp biến chứng thẩm mỹ khiến cô trầm cảm, có lúc nghĩ quẩn. Gặp được bác sĩ Hoàng Vân thời điểm đó với cô như một chiếc phao cứu sinh, từ đó cô đặt hết niềm tin, hy vọng.

Nữ bệnh nhân khi tìm đến bác sĩ ngày đầu tiên, cô chia sẻ từng có nghĩ quẩn khi gương mặt thẩm mỹ bị lỗi khiến nhiều bác sĩ giỏi "bó tay" (Ảnh: Bác sĩ Hoàng Vân).

Đến tháng 3/2026 tức sau 3,5 tháng từ ngày thực hiện các công cuộc trị liệu tại đây, cô tá hỏa "bắt đền" bệnh viện khi gương mặt mình ngày một lồi lõm, chảy xệ, mất cơ và ảnh hưởng đến dây thần kinh - theo chia sẻ của chính chủ. Nhưng việc phía bệnh viện thẩm mỹ và bác sĩ Hoàng Vân không nhận trách nhiệm, đồng thời phía ekip bệnh viện được cho là đã có thái độ xúc phạm bệnh nhân, khiến cô uất ức, đăng đàn lên mạng xã hội, kêu gọi các khách hàng có nhu cầu làm đẹp hãy tránh xa địa chỉ thẩm mỹ này. Theo Lucy, chi phí 70 triệu tại đây là không hề rẻ để khách hàng phải nhận lại kết quả này.

Trước hoàn cảnh nữ bệnh nhân đang trong trạng thái hoảng loạn, netizen một phần thể hiện sự thương cảm cho sự không may của cô gái, số khác trách nhân vật chính vì nghiện làm đẹp, không biết điểm dừng nên mới xảy ra cớ sự.

Hình ảnh diện mạo của Lucy trước khi gặp biến cố do thẩm mỹ (Ảnh FBNV).

Trong lần livestream thứ 2 vào chiều ngày 23/3, Lucy một lần nữa khẳng định bản thân khi tìm đến bác sĩ Hoàng Vân hoàn toàn không có ý định tiếp tục tu sửa, hút thêm mỡ trên mặt, mà là vì mục đích chữa trị những phần lỗi cũ. Song, theo Lucy phía bác sĩ đã không làm đúng như những gì đã thảo luận, dẫn đến biến chứng bắt đầu xuất hiện sau 3,5 tháng.

Trong livetream ngày 23-3, Lucy cung cấp những bằng chứng việc không sử dụng filter điện thoại, đính chính những thông tin sai lệch về mục đích chữa trị ban đầu (Nguồn- TikTok).

Trước đó, ở những tuần đầu tiên sau khi chữa trị, gương mặt nữ bệnh nhân vẫn còn chưa ổn định, nhận thấy đường nét đã cải thiện khiến Lucy cho rằng ca chữa trị đã thành công. Thậm chí chí còn khen ngợi tay nghề của bệnh viện hết lời qua một video clip vẫn còn nằm trên trang TikTok của nữ bác sĩ.

Thời điểm 3 tuần đầu tiên cô rất hài lòng với kết quả (Ảnh bác sĩ Hoàng Vân).

Trong buổi livestream chiều nay, Lucy cũng nhiều lần minh chứng gương mặt mình hoàn toàn bị méo là do các mô cơ bị làm hỏng, không phải do cấu tạo xương mặt hay đang sử dụng phần mềm điện thoại trong lúc livestream. Mặt khác, nữ bệnh nhân "tố" bệnh viện thẩm mỹ và bác sĩ đã cố tình chỉnh sửa hình ảnh/video gương mặt của chị trong lúc ở bệnh viện, nhằm phản bác lại "cú phốt" to tướng.

Phía bác sĩ nói gì?

Giữa đêm ngày 22/3, phía bác sĩ Hoàng Vân cũng liên tục đăng tải video được quay vào tháng 12/2025 - thời điểm đầu khi bệnh nhân tìm đến và hình ảnh mới quay chụp vào ngày 22/3/2026. Ở hình ảnh được cho là vào thời điểm hiện tại, gương mặt của Lucy không bị méo mó, lồi lõm. Phía viện thẩm mỹ khẳng định những thông tin do Lucy chia sẻ với cộng đồng mạng là hoàn toàn sai sự thật, dùng filter bóp méo mặt khi livestream, dù bên ngoài hiện tại Lucy đã đẹp hơn trước rất nhiều.

Bác sĩ khẳng định Lucy đã dùng chỉnh sửa bóp méo gương mặt trên điện thoại (Ảnh bác sĩ Hoàng Vân).

Phía bác sĩ chia sẻ: Lucy không đăng ký hút má dưới và bệnh viện cũng không thu phí hút má dưới, không thiết kế hút má dưới (phần đang hóp và lồi lõm), mà phần này đã bị lõm từ trước do bên khác hút lỗi. Bệnh viện đã tư vấn bệnh nhân sau khi mặt ổn định sẽ cấy mỡ vào phần lõm này.

Bác sĩ Hoàng Vân cũng đăng tải video Lucy vừa khóc vừa tha thiết được chữa trị vào ngày đầu tiên cùng dòng caption: "Vậy mà chỉ 3 tháng 16 ngày sau, những gì em nói, em cư xử với chị mà chị sốc."

Phía bác sĩ cung cấp 2 hình ảnh được cho là thời gian đầu và hình mới nhất ngày 22/3 của Lucy, lúc này gương mặt của nữ bệnh nhân không có dấu hiệu lồi lõm như trên livestream (Ảnh bác sĩ Hoàng Vân).

Bác sĩ Hoàng Vân cho rằng việc Lucy tố mình tự ý hút má dưới (phần bị lõm) là sai sự thật và bệnh viện cũng không thu phí phần này. Nữ bác sĩ đặt nghi vấn: Trong 3,5 tháng qua Lucy đã đi can thiệp những gì ở nơi khác? Chi tiết này được Lucy khẳng định trong livestream của mình là hoàn toàn không xảy ra trong thời gian qua.

Hiện diễn biến câu chuyện vẫn đang được đôi bên hứa hẹn tiếp tục cập nhật cho cộng động mạng và những người quan tâm. Tuy nhiên, phản ứng từ netizen đang nghiêng hướng chỉ trích về phía bác sĩ Hoàng Vân và ekip bệnh viện với nhiều bình luận tiêu cực trên trang TikTok của đơn vị này.