Em trai nhờ tôi tìm giúp một căn nhà nhưng vì câu nói hớ của tôi mà bí mật vỡ lở, khiến gia đình em có nguy cơ tan vỡ

Em trai tôi tên Tuấn, kém tôi 4 tuổi , làm ăn cũng tạm ổn. Hai vợ chồng nó ở chung cư, cuộc sống nhìn bên ngoài thì bình thường, không có gì đặc biệt. Một hôm Tuấn gọi điện cho tôi, giọng khá nhỏ, hỏi tôi có quen ai môi giới nhà đất không? Hỏi ra mới biết Tuấn có khoản tiền tích cóp nhiều năm, giờ muốn mua căn nhà, giấu vợ, muốn làm của riêng coi như để dành.

Tôi nghe cũng hơi lăn tăn vì đã là vợ chồng thì mua nhà cửa là phải cùng đứng tên hoặc 1 người từ chối tài sản, như vậy thì kiểu gì em dâu chẳng biết. Nhưng nghĩ em trai mình lớn rồi, chắc nó có tính toán riêng nên không hỏi thêm. Nó nhờ tôi để ý xem khu nào có nhà tầm 2-3 tỷ , diện tích vừa phải, có sổ đỏ lâu dài là được. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là đi hỏi giúp, nếu thấy căn nào ổn thì báo lại cho nó.

Tôi liên hệ với 2 người bạn làm môi giới bất động sản để hỏi thử, chẳng hiểu thế nào lại để chồng đọc được tin nhắn zalo. Anh liền hỏi một loạt: Em có ý định mua nhà à? Sao không bàn gì với anh? Em lấy tiền đâu ra?

Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ giải thích rằng hỏi giúp Tuấn. Không ngờ chính câu nói đó lại khiến mọi chuyện rối tung lên.

Ảnh minh họa

Chồng tôi nghe xong thì ngạc nhiên, hỏi lại rằng Tuấn mua nhà mà sao lại giấu vợ? Tôi lúc ấy mới nhận ra mình nói hớ. Nhưng đã trót nói rồi, đành giải thích rằng Tuấn nhờ tôi tìm trước, chưa muốn cho vợ biết. Tôi nghĩ chồng sẽ giấu kín chuyện này giúp mình và cũng sẽ không có ai biết thêm nữa. Vậy mà không ngờ 2 hôm sau, em dâu gọi điện cho tôi hỏi về chuyện có phải tôi đang tìm nhà giúp Tuấn? Tôi ngớ cả người, vội chối rồi hỏi lại em dâu biết thông tin từ đâu?

Hóa ra tối qua chồng tôi đi nhậu với mấy người bạn, trong đó có 1 người quen của em dâu, không hiểu câu chuyện bị kể lại kiểu gì, cuối cùng đến tai em dâu. Mà khi nghe người ngoài nói thì lại thành ra Tuấn có nhiều tiền, đang lén lút mua nhà giấu vợ để phòng thân. Vì chuyện này mà em dâu và em trai tôi cãi nhau một trận lớn.

Cúp máy xong, tôi ngồi thẫn ra.

Tôi chỉ định giúp em trai một việc nhỏ, không ngờ lại vô tình làm lộ chuyện của nó. Mà bây giờ hai vợ chồng nó đang căng thẳng với nhau, tôi lại thấy mình như người châm ngòi.

Sáng nay Tuấn cũng gọi cho tôi, giọng khá mệt mỏi, nó bảo không trách tôi, chỉ nói rằng mọi chuyện giờ rối lên rồi. Tôi thấy mình đúng là làm hỏng chuyện, nếu tôi nói khéo với chồng hơn chút thì có lẽ sẽ không đến mức như vậy.

Giờ nhìn em trai và em dâu cãi nhau, tôi cũng chẳng biết phải làm gì để gỡ lại câu chuyện mà chính mình đã vô tình làm bung ra như vậy.