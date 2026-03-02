Anh em trai lấy chị em ruột ở Bắc Ninh, chung sống hòa thuận trong một mái nhà, thuận tiện đủ đường

4 năm chung sống hòa thuận

Những ngày qua, câu chuyện 2 anh em ruột cùng nên duyên với 2 chị em ruột ở xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Không chỉ gây tò mò bởi mối quan hệ thông gia “nhân đôi”, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả là cách 2 gia đình nhỏ lựa chọn sống chung dưới một mái nhà và giữ gìn sự êm ấm suốt nhiều năm qua.

4 nhân vật chính trong câu chuyện là vợ chồng anh Hoàng Trọng Trưởng (SN 1992) – chị Trần Thị Thu Hiền (SN 1991) và vợ chồng anh Hoàng Trọng Mạnh (SN 1997) – chị Trần Thị Thu Thúy (SN 1995). Anh Trưởng và anh Mạnh là anh em ruột, còn chị Hiền và chị Thúy là chị em gái.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, anh Trưởng cho biết, mối nhân duyên bắt đầu từ tình bạn lâu năm của bố mẹ hai bên. Gia đình chủ động mai mối cho anh Trưởng và chị Hiền. Cả 2 bắt đầu trò chuyện từ năm 2016, và 1 năm sau thì nên duyên vợ chồng.

Chị Thúy, chị Hiền, anh Trưởng, anh Mạnh từ trái qua. (Ảnh: Dân trí)

Về phía anh Mạnh và chị Thúy, họ vốn là bạn. Khi 2 gia đình kết tình thông gia, cả 2 lại càng thân thiết và có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Dần dần, họ nảy sinh tình cảm đôi lứa. Năm 2021, anh Mạnh chị Thúy công khai chuyện tình cảm khiến 2 bên gia đình càng thêm mừng rỡ. Đến năm 2022, cặp đôi quyết định về chung một nhà.

Đến nay, vợ chồng anh Trưởng đã có 2 con còn vợ chồng anh Mạnh có 1 con. Cả 2 gia đình nhỏ chung sống hòa thuận, êm ấm trong một mái nhà từ năm 2022. Ban đầu, họ ở căn nhà thuê. Cách đây hơn 1 năm, vợ chồng anh Trưởng xây dựng ngôi nhà 5 tầng khang trang tại Bắc Ninh.

Tầng 1 của ngôi nhà được dùng để kinh doanh, tầng 2 làm phòng khách. Tầng 3 là nơi gia đình anh Trưởng sinh sống còn vợ chồng anh Mạnh ở tầng 4.

Thuận tiện đủ đường

Trên báo Dân trí, anh Trưởng cho biết thêm, anh và anh Mạnh đều đang làm việc online, kết hợp kinh doanh tại nhà. Chị Hiền và chị Thúy thì làm nhân viên văn phòng. Được làm việc tại nhà nên 2 người đàn ông đảm nhận việc nội trợ, nấu nướng, chăm con. Họ chia sẻ công việc đồng đều, anh Trưởng đưa đó các bé còn anh Mạnh trông nom chúng sau giờ tan trường.

2 hộ gia đình không lập quỹ chi tiêu chung, người nào về sớm sẽ chủ động đi chợ mua sắm. Theo anh Trưởng, là anh cả, anh cũng sẵn sàng chịu thiệt một chút để giữ hòa khí.

Câu chuyện của 2 gia đình nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: VietNamNet)

Sống ở nhà của anh chị nhưng vợ chồng anh Mạnh luôn cảm thấy rất thoải mái. 4 anh chị em luôn thấu hiểu, biết nhìn nhau để cư xử trong cuộc sống hàng ngày. Trong giao tiếp, họ luôn dành cho nhau sự chân thành và cởi mở. 2 gia đình hiếm khi phát sinh bất đồng do mọi người luôn đề cao sự thấu hiểu và tôn trọng. Vợ chồng anh Trưởng luôn thẳng thắn góp ý nếu có chuyện gì chưa hài lòng, để các em thấu hiểu. Nhờ đó mà trong nhà không có chuyện bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Nhờ mối quan hệ đặc biệt nên 2 gia đình cũng được thuận tiện đủ đường. Vào các dịp lễ Tết, hiếu hỷ, đại gia đình sẽ cùng về quê, không phải phân chia nội, vẹn cả đôi đường. Anh Trưởng, anh Mạnh cũng bảo ban nhau cùng trách nhiệm, lo toan việc gia đình. Để gắn kết tình cảm các thành viên trong gia đình, mỗi năm, anh Trưởng, anh Mạnh cùng bố mẹ 2 bên lại tổ chức các chuyến đi chơi cùng nhau. Tình cảm của 2 gia đình thông gia gắn bó, bền chặt. Mỗi lần lên thăm con cháu, ông bà nội và ông bà ngoại lại rủ nhau, đi chung một ô tô cho đông vui.

Ở thành phố chật chội, thiếu không gian cho trẻ em nên vợ chồng anh Mạnh chưa có ý định tách ra riêng vì muốn con trai và các cháu được quây quần bên nhau, cùng học tập vui chơi, đồng hành để phát triển tốt hơn. Người em trai mong rằng, con cái sau này sẽ vẫn giữ được sự đoàn kết, gắn bó như thế hệ đi trước.