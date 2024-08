Em rể tôi tên Vũ, là người ăn to nói lớn, thích gây sự chú ý đối với mọi người. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đến nhà vợ tương lai chơi mà Vũ đã khoe rằng mình sắp mua xe ô tô, rằng mình có một mảnh đất rộng hơn 500m2, chỉ chờ có vợ là xây nhà chứ không để vợ phải sống chung với cả nhà chồng. Rằng tiền lương mỗi tháng của cậu ấy đủ để vợ con chi tiêu thoải mái, đi du lịch một năm vài lần... Tôi không thích kiểu người to miệng như vậy nhưng vì em gái đang yêu say đắm nên tôi không khuyên được.

Sau đó vài tháng thì em gái tôi tổ chức đám cưới. Trước đó, em hỏi mượn tôi 5 chỉ vàng với lý do chồng mình chưa chuẩn bị kịp. Tôi thắc mắc thì em giải thích, bảo tiền Vũ gửi ngân hàng chưa đến kỳ hạn rút, nếu rút thì lãi rất thấp nên giờ vợ chồng em mượn tiền làm đám cưới trước, khi nào có tiền mừng thì gửi trả lại. Không chỉ mượn tôi, em gái còn mượn anh trai 50 triệu, mượn bố mẹ tôi 30 triệu. Từ lúc đó, tôi đã thấy lấn cấn và khó chịu với em rể rồi nhưng không tiện nói thẳng toẹt ra.

Lấy nhau 2 năm, mỗi lần về nhà vợ chơi, em rể lại khoe khoang mình làm ở công ty này nhưng có công ty khác muốn mời về với mức lương cao hơn. Hay mình mới mua tặng vợ cái túi xách 10 triệu, còn dự định sẽ đi du lịch Châu Âu... Tôi hỏi em gái, em cười cười, nói mỗi tháng chồng đưa mình 15 triệu để chi tiêu, còn lại thì gửi ngân hàng với lý do đầu tư làm ăn. Đến giờ, em gái tôi vẫn không biết mức lương cụ thể của chồng là bao nhiêu?

Ảnh minh họa

Tháng trước, mẹ tôi thường đau đầu, nôn ói, khó thở và da dẻ tái xanh nên vợ chồng tôi đưa bà đi thăm khám. Kết quả mẹ tôi có một khối u ở não, cần phải mổ gấp. Cả nhà tập trung lại, cùng góp tiền và lên phương án chăm sóc mẹ trong bệnh viện và khi về nhà. Anh cả là người nhận nhà đất nên chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc mẹ, anh ấy bảo các em cứ tùy tâm góp tiền, phần còn thiếu thì vợ chồng anh sẽ lo.

Vợ chồng tôi góp 100 triệu, tôi sẽ chăm sóc mẹ 7 ngày ở viện. Đến lượt em gái, sau một hồi đắn đo, em gái chỉ góp 2 triệu đồng và nói đó là toàn bộ tiền ăn còn lại trong tháng này. Cả nhà sửng sốt vì mức lương em rể rất cao, sao tiền tiết kiệm cũng không có? Biết không giấu được nữa nên em rể mới kể hết bí mật mà cậu ta giấu giếm bấy lâu. Cuối năm ngoái, cậu ta dồn hết tiền bạc chơi chứng khoán nhưng thiếu kinh nghiệm nên bị thua lỗ trầm trọng. Không chỉ toàn bộ tiền tiết kiệm mất trắng mà còn nợ thêm 500 triệu nữa. Vàng cưới đã bán hết, công việc của cậu ta cũng không còn ngon lành, mức lương chưa tới 20 triệu nhưng phải gồng gánh việc nuôi cha mẹ nên không còn tiền tiết kiệm nữa.

Biết chuyện mà cả nhà bật ngửa vì quá sốc. Nếu như mẹ tôi không ngã bệnh, có lẽ em rể sẽ tiếp tục giấu giếm chuyện nợ nần, đến lúc không gồng nổi nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Giờ sức khỏe của mẹ tôi đã tạm ổn sau lần phẫu thuật. Nhưng bà cứ canh cánh lo cho cuộc sống của con gái út và có ý muốn anh em tôi chung tay giúp đỡ em gái. Mà tôi ghét em rể quá. Có nên bỏ tiền ra trả bớt nợ cho em rể để em gái được sống tốt hơn không?