Uyển Ân táo bạo với cảnh nóng đầu tiên trên màn ảnh rộng, tiết lộ Thuận Nguyễn “dễ thương ngoài sức tưởng tượng”

Sau thời gian dài gây chú ý với hình ảnh tươi sáng, dễ thương, Uyển Ân – em gái út của MC Trấn Thành – đã có màn lột xác mạnh mẽ trong bộ phim điện ảnh mới Chị Ngã Em Nâng . Lần đầu tiên trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên không ngần ngại thực hiện một cảnh nóng, đánh dấu bước ngoặt trưởng thành trong sự nghiệp.

Trong buổi công chiếu tại Hà Nội, Uyển Ân thẳng thắn chia sẻ: "Đóng cảnh yêu với người mới gặp quả thật khó. Tôi rất ngại, thậm chí lo không biết mình có làm tròn vai không. Nhưng nhờ sự dẫn dắt của anh Thuận và bối cảnh lãng mạn, tôi dần thoải mái hơn, nhập vai tốt hơn.”

Cảnh nóng tuy chỉ kéo dài vài phút nhưng đòi hỏi sự tập trung và phối hợp tuyệt đối. Uyển Ân cho biết bản thân luôn đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu, và may mắn khi bạn diễn Thuận Nguyễn cũng là người “rất tâm lý và dễ thương ngoài sức tưởng tượng”.

Trước Chị Ngã Em Nâng , Uyển Ân thường được khán giả nhớ tới với các vai diễn ngây thơ, hồn nhiên, gần gũi. Nhưng trong bộ phim lần này, cô được đạo diễn Vũ Thành Vinh giao cho nhân vật Hải Âu – một cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ trong tình yêu và sẵn sàng vượt qua thử thách.

Chia sẻ về sự thay đổi, Uyển Ân tâm sự: “Tôi nghĩ khán giả đã quen nhìn thấy một Uyển Ân nhẹ nhàng, nên lần này khi vào vai trưởng thành hơn, tôi cũng hồi hộp lắm. Nhưng diễn viên thì không thể mãi đứng yên. Tôi muốn thử thách chính mình.”

Uyển Ân cho biết dù là cảnh nhạy cảm nhưng cả ê-kíp đều tạo điều kiện để cô cảm thấy an toàn. Nữ diễn viên cũng nhận được sự động viên lớn từ anh trai Trấn Thành – người luôn khuyên cô nên nghiêm túc, hết mình với nghề: “Anh Thành dặn tôi hãy cứ làm việc chuyên nghiệp, còn khán giả sẽ tự cảm nhận.”

Sau suất chiếu đầu tiên, nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ trước màn thể hiện táo bạo của Uyển Ân, đồng thời khen ngợi sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất của cô.

Với Chị Ngã Em Nâng , Uyển Ân không chỉ cho thấy sự trưởng thành trong nghề, mà còn chứng minh bản thân đủ bản lĩnh để thoát khỏi “cái bóng” quá lớn của anh trai. Sự kết hợp ăn ý với Thuận Nguyễn cùng những khoảnh khắc ngọt ngào trên màn ảnh được kỳ vọng sẽ giúp cô trở thành gương mặt nữ chính sáng giá của thế hệ diễn viên trẻ.

Bộ phim Chị Ngã Em Nâng với sự tham gia của dàn sao: Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Lâm Bảo Châu, Phương Lan, cùng bộ đôi khách mời Thái Lan Mos – Bank, chính thức khởi chiếu từ ngày 3/10/2025 .