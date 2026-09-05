Em dâu Vương phi Kate gây chú ý với phong cách Paris thanh lịch

Không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện như các thành viên khác của gia đình Middleton, Alizée Thévenet luôn tạo ấn tượng mỗi khi góp mặt nhờ gu thời trang tinh tế. Lần tái xuất mới nhất của cô tại Paris tiếp tục chứng minh điều đó. Chọn bảng màu đen - trắng kinh điển cùng những món đồ cơ bản nhưng được phối khéo léo, em dâu của Vương phi Kate mang đến hình ảnh thanh lịch đúng chất "French chic", nổi bật giữa dàn khách mời của Longchamp Art Festival.

Xuất hiện tại đêm khai mạc Longchamp Art Festival diễn ra ở Galerie Joseph, khu Marais (Paris), Alizée Thévenet lựa chọn một set đồ tối giản nhưng rất thời thượng. Cô kết hợp áo sơ mi trắng cùng chân váy da màu đen dáng midi và đôi bốt cao quá gối màu đen, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa hiện đại.

Điểm thú vị nằm ở cách phối đồ đặc trưng của Alizée. Không sử dụng quá nhiều màu sắc hay phụ kiện nổi bật, cô ưu tiên những thiết kế có đường cắt may tinh gọn, chất liệu cao cấp và bảng màu trung tính. Chính sự tiết chế này giúp diện mạo của cô toát lên vẻ sang trọng mà không cần quá cầu kỳ.

Theo Town & Country, Alizée còn có mối quan hệ khá thân thiết với thương hiệu Longchamp. Trước đó, cô từng tham dự lễ khai trương cửa hàng pop-up của hãng tại quảng trường Sloane (London) vào tháng 4 và nhiều lần xuất hiện với các mẫu túi xách của thương hiệu Pháp này trong các sự kiện khác, bao gồm cả Royal Ascot hồi tháng 6.

Longchamp Art Festival năm nay quy tụ khoảng 30 nghệ sĩ và nhà thiết kế quốc tế, với các tác phẩm xoay quanh chủ đề chuyển động, ánh sáng, màu sắc, âm thanh và ảo giác thị giác. Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Juliette Binoche và Zoey Deutch.

Là người Pháp và từng làm việc trong lĩnh vực tài chính, Alizée Thévenet vốn có cuộc sống khá kín tiếng kể từ khi kết hôn với James Middleton - em trai của Vương phi Kate vào năm 2021. Hai người gặp nhau tại London năm 2018, đính hôn năm 2019 và hiện chia thời gian sinh sống giữa Anh và Pháp. Chính vì vậy, mỗi lần Alizée xuất hiện trước công chúng đều thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ Hoàng gia.

Thời gian gần đây, Alizée dần được chú ý nhiều hơn nhờ phong cách thời trang mang đậm dấu ấn Paris. Cô thường ưu tiên các thương hiệu Pháp như Longchamp hay Sézane, đồng thời yêu thích những thiết kế có tính ứng dụng cao thay vì chạy theo xu hướng. Trước đó tại Royal Ascot và Wimbledon 2026, cô cũng nhận nhiều lời khen nhờ những bộ trang phục thanh lịch, nữ tính và tinh giản.

Không sở hữu tần suất xuất hiện dày đặc như chị dâu Kate Middleton, Alizée Thévenet vẫn đang dần khẳng định phong cách riêng. Mỗi lần lộ diện, cô đều cho thấy sức hút của thời trang Pháp hiện đại: Tối giản, tinh tế và đề cao chất lượng hơn số lượng. Chính điều đó giúp em dâu của Vương phi Kate trở thành một trong những gương mặt được giới mộ điệu Hoàng gia đặc biệt quan tâm mỗi khi xuất hiện.