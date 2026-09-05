Trong số ba người con của Thân vương William và Vương phi Kate, Công chúa Charlotte từ lâu đã được chú ý bởi niềm yêu thích dành cho thể thao. Cô bé 11 tuổi từng được biết đến với sở thích thể dục dụng cụ, ballet, chạy bộ và rugby, nhưng gần đây netball (bóng lưới) dường như trở thành một phần đáng kể hơn trong cuộc sống của Charlotte. Theo thông tin được truyền thông Anh đưa ra và ELLE dẫn lại, cô bé hiện được cho là đã tham gia một đội netball ngoài trường học có trình độ thi đấu cao, với các trận đấu được tổ chức ở nhiều địa phương trên khắp nước Anh. Điều đó cho thấy, Charlotte không chỉ chơi thể thao như một hoạt động giải trí mà đang từng bước trải nghiệm môi trường thi đấu đồng đội giống nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Điều khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn là netball vốn cũng là môn thể thao mà Kate từng chơi khi còn đi học. Vì vậy, việc Charlotte lựa chọn bộ môn này tạo nên một sự tiếp nối khá tự nhiên giữa hai mẹ con. Kate từng cùng con gái luyện tập những cú ném bóng tại nhà, cho thấy mối quan tâm của Charlotte với netball không hoàn toàn xa lạ với gia đình. Trong khi đó, Kate từ lâu đã nổi tiếng là một trong những thành viên Hoàng gia Anh có tinh thần thể thao nổi bật nhất, từng tham gia nhiều môn khác nhau và không ít lần trực tiếp xuống sân trong các chuyến công du hoặc hoạt động Hoàng gia.

Charlotte không chỉ chơi thể thao cho vui

Đây là một bước tiến đáng chú ý đối với Charlotte. Theo ELLE, đội bóng mà cô bé tham gia có lịch thi đấu ở nhiều địa điểm khác nhau, đồng nghĩa với việc Charlotte có thể phải di chuyển cùng đội để tham dự các trận đấu. Điều đáng chú ý là William và Kate được mô tả giống như nhiều bậc cha mẹ khác: Tự mình đưa con gái tới các buổi tập và trận đấu, đồng thời đứng bên ngoài cổ vũ cho cô bé. Cách gia đình Wales tạo điều kiện để Charlotte tham gia thể thao cũng phần nào cho thấy họ muốn các con có những trải nghiệm tương đối bình thường bên ngoài những nghĩa vụ Hoàng gia.

Charlotte vốn không phải một cô bé chỉ thích ngồi trên khán đài xem thể thao. Từ những năm còn nhỏ, cô đã được nhắc tới với niềm yêu thích thể dục dụng cụ và ballet, hai bộ môn đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng kiểm soát cơ thể và tính kỷ luật. Bên cạnh đó, cô cũng từng tham gia hoặc thể hiện sự quan tâm tới những môn thể thao năng động khác. Chính vì vậy, việc Charlotte tiếp tục thử sức với một môn thể thao đồng đội như netball không hoàn toàn bất ngờ. Nó cho thấy sở thích vận động của cô bé khá đa dạng, thay vì chỉ tập trung vào những hoạt động mang tính biểu diễn như ballet hay gymnastics.

Netball cũng là một môn thể thao khá đặc biệt trong bối cảnh này. Bộ môn này có nhiều điểm tương đồng với bóng rổ, nhưng luật chơi khác biệt, trong đó người giữ bóng không được rê bóng và cách di chuyển trên sân bị giới hạn hơn. Đây là môn thể thao phổ biến tại Anh và một số quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung, vì vậy việc Charlotte theo đuổi netball cũng phù hợp với môi trường thể thao mà cô bé đang lớn lên. Một số nguồn truyền thông cho biết Charlotte thậm chí từng thi đấu với đội của một trường dự bị khác trong một trận tứ kết hồi tháng 4, dù thông tin chi tiết về lịch thi đấu và vai trò của cô bé không được Hoàng gia công bố chính thức.

Kate từng là một cô gái mê thể thao

Nhìn Charlotte hiện tại, nhiều người có thể dễ dàng liên tưởng đến mẹ cô. Trước khi trở thành Vương phi xứ Wales, Kate từng có thời gian học tại Marlborough College và được biết đến là người yêu thích thể thao. Cô từng giữ vai trò đội trưởng đội hockey của trường, đồng thời chơi netball và tham gia nhiều hoạt động thể chất khác. Sau khi bước vào đời sống Hoàng gia, niềm yêu thích thể thao của Kate vẫn không biến mất mà thậm chí trở thành một phần khá đặc trưng trong hình ảnh trước công chúng của cô.

Khác với những thành viên Hoàng gia thường chỉ xuất hiện bên ngoài sân đấu để trao giải hoặc theo dõi các vận động viên, Kate nhiều lần tự mình xuống sân. Cô từng chơi tennis, hockey, rugby, hurling và tham gia nhiều hoạt động thể thao khác trong các chuyến thăm chính thức. Chính vì vậy, hình ảnh Kate cầm vợt, cầm gậy hockey hay tham gia một trận đấu không còn quá xa lạ. Phong cách thời trang của cô trong những dịp này cũng thường được chú ý bởi khả năng cân bằng giữa sự thực tế của trang phục thể thao và vẻ chỉn chu vốn có của một thành viên Hoàng gia.

Một ví dụ điển hình là năm 2021, khi tham dự hoạt động của Lawn Tennis Association, Kate trực tiếp bước vào sân tennis trong áo khoác thể thao màu xanh đậm, chân váy cùng tông và giày thể thao màu trắng. Cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, gần như loại bỏ những phụ kiện cầu kỳ thường thấy trong các sự kiện Hoàng gia để có thể thoải mái vận động. Hình ảnh ấy cho thấy khi bước vào sân, Kate dường như ưu tiên sự tiện dụng hơn là duy trì một diện mạo quá kiểu cách.

Từ hockey, rugby đến tennis, Kate gần như môn gì cũng thử

Danh sách những môn thể thao Kate từng trực tiếp trải nghiệm khá dài. Năm 2021, cô từng tham gia một hoạt động rugby tại City of Derry Rugby Club ở Bắc Ireland, diện trang phục thể thao màu đen gọn gàng và trực tiếp xuống sân. Trước đó, năm 2018, trong chuyến thăm chương trình tennis dành cho trẻ em tại Wimbledon, cô cũng cầm vợt giao lưu và chơi cùng các em nhỏ. Những lần xuất hiện như vậy góp phần tạo nên hình ảnh một Kate rất khác so với khi cô mặc váy dạ hội, đội vương miện và tham dự các nghi lễ Hoàng gia.

Thậm chí, Kate từng khiến công chúng chú ý vì chơi cricket trong một bộ đồ đỏ khá thanh lịch. Trong hoạt động liên quan đến Cricket World Cup tại New Zealand năm 2015, cô xuất hiện với bộ trang phục đỏ của Luisa Spagnoli và giày cao gót nhưng vẫn trực tiếp xuống sân chơi. Đây là một trong những khoảnh khắc cho thấy Kate không nhất thiết phải thay hoàn toàn sang trang phục thể thao mới có thể tham gia vận động.

Cách Kate tiếp cận thể thao cũng có ảnh hưởng nhất định tới hình ảnh của cô trước công chúng. Nếu những chiếc váy, áo khoác may đo hay trang sức Hoàng gia giúp Kate xây dựng hình ảnh thanh lịch, thì những lần trực tiếp chơi thể thao lại tạo ra một khía cạnh gần gũi hơn. Cô không chỉ đứng bên ngoài quan sát mà sẵn sàng tham gia, thử sức và đôi khi cũng chấp nhận một chút vụng về hoặc lấm lem như bất kỳ người chơi nào khác.

Charlotte đang có một “phiên bản riêng” của mẹ

Dù được nhận xét là có nhiều điểm giống Kate, Charlotte rõ ràng vẫn đang phát triển sở thích và cá tính riêng. Cô bé có niềm yêu thích đặc biệt với ballet và gymnastics, trong khi hiện nay netball đang trở thành một hoạt động thể thao đáng chú ý. Một số nguồn cũng từng ghi nhận Charlotte có phong cách tóc riêng với mái tóc dài thường được buộc hoặc kẹp gọn, đôi khi kết hợp cùng ruy băng. Những chi tiết nhỏ này cho thấy cô bé không đơn thuần sao chép hình ảnh của mẹ mà đang hình thành phong cách riêng trong quá trình trưởng thành.

Điều đáng chú ý là William và Kate dường như không biến sở thích thể thao của con thành một phần của hình ảnh Hoàng gia. Thay vào đó, Charlotte được tạo điều kiện để tham gia giống một đứa trẻ bình thường, có đội nhóm, có lịch tập, có những trận đấu và có cha mẹ đứng bên ngoài sân cổ vũ. Đây cũng là điểm khiến câu chuyện về netball trở nên thú vị: giữa cuộc sống luôn được công chúng quan sát, Charlotte vẫn có những hoạt động rất đời thường mà bất kỳ cô bé 11 tuổi nào cũng có thể trải nghiệm.

Và nếu Charlotte thực sự tiếp tục theo đuổi netball ở cấp độ thi đấu cao, cô bé có thể đang bước vào một hành trình khá giống mẹ mình theo một cách rất riêng. Kate từng là cô gái mê thể thao trước khi trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất của Hoàng gia Anh; còn Charlotte hiện mới 11 tuổi và vẫn còn rất nhiều thời gian để khám phá những môn thể thao phù hợp với mình. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, có một điểm chung khá rõ giữa hai mẹ con: họ đều không chỉ thích xem thể thao, mà thích trực tiếp bước vào sân và chơi.