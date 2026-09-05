Chiếc váy "muông thú" đặc biệt của Vương hậu Camilla

Vương hậu Camilla từ lâu được biết đến với phong cách thanh lịch, thực dụng và hiếm khi chạy theo xu hướng. Thay vì liên tục xuất hiện với những thiết kế mới, bà thường xuyên mặc lại các bộ trang phục yêu thích, đồng thời lựa chọn chúng sao cho phù hợp với từng sự kiện. Lần xuất hiện mới nhất tại Ebony Horse Club - tổ chức hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên thông qua hoạt động cưỡi ngựa tiếp tục cho thấy gu thời trang tinh tế ấy khi bà diện một chiếc váy có họa tiết động vật đầy ý nghĩa.

Điểm nhấn của lần xuất hiện này là chiếc váy sơ mi (shirt dress) của nhà thiết kế Fiona Clare, được may từ chất liệu in họa tiết "Jungle Crumble" của Liberty London. Mẫu vải này thuộc bộ sưu tập Wildsmith's Wonderful World ra mắt năm 2024, lấy cảm hứng từ các minh họa của họa sĩ và tác giả sách thiếu nhi người Anh Brian Wildsmith. Họa tiết gồm những hình vẽ nhỏ của voi, hổ, báo, cáo và nhiều loài động vật khác với gam màu xanh, xám và đỏ trầm, vừa nổi bật vừa giữ được vẻ trang nhã.

Đây không phải lần đầu Vương hậu Camilla mặc thiết kế này. Bà từng diện chính chiếc váy khi tham dự Wimbledon năm 2025 và nay tiếp tục lựa chọn nó cho chuyến thăm Ebony Horse Club. Việc tái sử dụng trang phục đã trở thành dấu ấn quen thuộc trong phong cách của Vương hậu Anh, đồng thời phản ánh xu hướng thời trang bền vững mà nhiều thành viên Hoàng gia châu Âu đang theo đuổi.

Lựa chọn họa tiết động vật cũng được đánh giá là rất phù hợp với bối cảnh sự kiện. Ebony Horse Club là tổ chức từ thiện được thành lập từ năm 1996, hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên từ 8 đến 18 tuổi tại khu Brixton (nam London) thông qua các hoạt động chăm sóc và cưỡi ngựa nhằm xây dựng sự tự tin, tinh thần đồng cảm và kỹ năng giải quyết vấn đề. Vương hậu Camilla đã giữ vai trò Chủ tịch của tổ chức từ năm 2009 và có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nơi này.

Trong chuyến thăm, bà gặp gỡ các em nhỏ, nhân viên và tình nguyện viên của câu lạc bộ, đồng thời được giới thiệu hai chú ngựa mới được Royal Mews trao tặng cũng như tham quan khu sinh hoạt chung vừa được cải tạo dành cho các thành viên.

Phong cách của Vương hậu Camilla nhiều năm qua luôn gắn với những chiếc shirt dress, tea dress hoặc các thiết kế mang phom dáng cổ điển, ưu tiên sự thanh lịch và tính ứng dụng hơn là chạy theo xu hướng. Fiona Clare cũng là một trong những nhà thiết kế được bà tin tưởng nhất, thường xuyên đồng hành cùng Vương hậu trong nhiều sự kiện quan trọng.

Với lần xuất hiện này, Vương hậu Camilla một lần nữa cho thấy thời trang không chỉ là câu chuyện về cái đẹp, mà còn có thể truyền tải thông điệp. Một chiếc váy được mặc lại nhiều lần, lựa chọn đúng chủ đề của sự kiện và gắn với tổ chức từ thiện bà đồng hành gần hai thập kỷ đã tạo nên hình ảnh vừa gần gũi, vừa tinh tế của Vương hậu Anh.

*Theo TC, Newmyroyal