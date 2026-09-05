Harry sắp nhảy dù mạo hiểm

Dù đã rời vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh, Vương tử Harry vẫn duy trì sự gắn bó với các hoạt động hỗ trợ quân nhân và cựu chiến binh. Mới đây, Công tước xứ Sussex xác nhận sẽ tham gia một màn nhảy dù gây quỹ từ thiện trong tháng 9. Không chỉ là thử thách mạo hiểm, sự kiện còn mang ý nghĩa thực hiện lời hứa mà anh từng dành cho một người lính kỳ cựu 102 tuổi.

Theo thông tin từ Town & Country, Vương tử Harry sẽ thực hiện cú nhảy dù nhằm gây quỹ cho Sunnybrook Foundation và True Patriot Love Foundation – hai tổ chức từ thiện của Canada chuyên hỗ trợ các cựu quân nhân và cộng đồng quân đội.

Ý tưởng về sự kiện này bắt nguồn từ cuộc gặp giữa Harry và Ed Marshall, cựu binh Thế chiến II, tại trung tâm dành cho cựu chiến binh của Bệnh viện Sunnybrook ở Toronto vào năm 2025. Trong cuộc trò chuyện, Marshall kể với Harry về lần ông nhảy dù gây quỹ khi tròn 100 tuổi. Câu chuyện đã truyền cảm hứng để Harry hứa sẽ thực hiện một cú nhảy tương tự nhằm tiếp nối tinh thần ấy.

Do tuổi cao, ông Ed Marshall sẽ không trực tiếp tham gia lần này. Thay vào đó, cháu trai của ông là Bailey Marshall sẽ cùng Vương tử Harry thực hiện màn nhảy dù để tưởng nhớ và tiếp nối cam kết của người cựu binh.

Sự kiện dự kiến diễn ra trong tháng 9, tuy nhiên ban tổ chức hiện chưa công bố thời gian và địa điểm cụ thể. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển tới Sunnybrook Foundation - đơn vị điều hành cơ sở chăm sóc cựu chiến binh lớn nhất Canada và True Patriot Love Foundation, tổ chức nhiều năm đồng hành cùng các quân nhân và gia đình họ.

Hoạt động này cũng phản ánh sự gắn bó lâu dài của Vương tử Harry với cộng đồng quân đội. Anh từng phục vụ 10 năm trong Quân đội Anh, tham gia hai đợt triển khai tại Afghanistan và sau đó sáng lập Invictus Games - đại hội thể thao dành cho các quân nhân và cựu chiến binh bị thương. True Patriot Love Foundation là một trong những đối tác từng hỗ trợ đưa Invictus Games đến Canada vào các năm 2017 và 2025.

Theo truyền thông quốc tế, màn nhảy dù sẽ là một trong những lần xuất hiện công khai đầu tiên của Vương tử Harry trong thời gian gần đây và tiếp tục cho thấy anh vẫn ưu tiên các hoạt động thiện nguyện liên quan đến quân nhân - lĩnh vực được xem là gắn bó nhất với mình kể từ khi rời quân ngũ.