Em dâu mới cưới 2 tuần đã lộ bí mật động trời: Nghe xong mà chân tôi mềm nhũn, chỉ sợ em trai mình không chịu nổi cú sốc

Tôi có một cậu em trai tên Hoàng, từ nhỏ hai chị em tôi đã rất thân nhau. Hoàng ít nói, sống tình cảm và khá hiền, nên từ ngày em lấy vợ, tôi cũng luôn cố gắng gần gũi với em dâu để em ấy không cảm thấy xa lạ khi về nhà chồng. Em dâu tôi tên Mai, tính tình nhẹ nhàng, biết trên biết dưới nên tôi thật lòng quý. Hai đứa cưới nhau mới được đúng hai tuần, vậy mà tôi đã coi Mai như người trong nhà từ lâu.

Chủ nhật vừa rồi, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Mai. Hôm ấy tôi sang nhà Hoàng đưa cho hai đứa ít đồ mẹ gửi. Hoàng đi ra ngoài, còn Mai đang ở trong phòng nói chuyện điện thoại với bạn thân. Tôi định gõ cửa gọi em thì nghe thấy Mai nhắc đến một người đàn ông tên Trường. Tôi không cố tình nghe lén, nhưng chỉ vài câu sau đó khiến tôi đứng khựng lại.

Mai đang hỏi bạn mình dạo này Trường thế nào, có còn liên lạc với ai không? Giọng em ấy rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng câu. Không biết người bạn khuyên nhủ thế nào mà em ấy trả lời là: "Tao không quên được, làm sao mà quên được vì tao còn đang không biết cái thai trong bụng là của Hoàng hay của Trường đây này. Mày tưởng tao không muốn chắc? Tao lấy Hoàng để con tao đẻ ra được đường đường chính chính chứ tao có yêu Hoàng đâu".

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Nghe đến đấy mà tôi chết điếng, hai chân mềm nhũn muốn khuỵu xuống. Tôi lặng lẽ quay ra, cầm theo cả bọc đồ, như thể mình chưa từng đến.

Từ lúc ấy đến tối, tôi cứ nghĩ mãi về những gì mình vừa nghe. Hoàng yêu Mai đến mức nào, tôi là người hiểu khá rõ. Em tôi từng vui vẻ kể với tôi rằng cuối cùng nó cũng tìm được người phụ nữ mình muốn cưới. Tôi còn nhớ hôm cưới, Hoàng cười rất nhiều, cứ nhìn vợ rồi lại nhìn mọi người như một người thực sự mãn nguyện.

Vậy mà phía sau cuộc hôn nhân ấy lại có một bí mật lớn đến thế.

Tôi không biết mình nên kể lại hết với Hoàng và bố mẹ hay coi như chưa từng nghe thấy chuyện gì. Nếu đứa bé thực sự là con của Hoàng thì mọi chuyện có lẽ còn có thể bỏ qua. Nhưng nếu không phải, Hoàng đang sống trong một cuộc hôn nhân mà chính em ấy không biết sự thật.

Tôi càng nghĩ càng thấy đau lòng. Tôi cũng hiểu nếu nói ra, có thể cuộc hôn nhân mới bắt đầu được hai tuần này sẽ lập tức tan vỡ. Nhưng nếu im lặng, thì chuyện này thật sự quá ngoài sức tưởng tượng, nhà tôi có thể nuôi nhầm con cháu.

Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ được. Trong đầu tôi cứ hiện lên gương mặt vui vẻ của Hoàng trong ngày cưới. Tôi chỉ không biết rồi đây, khi sự thật được phơi bày, em tôi có chấp nhận được hay không?