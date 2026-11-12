Chồng đòi lắp camera để theo dõi giúp việc, nhưng 2 tháng sau tôi bất ngờ xem được đoạn video không tin nổi giữa anh và cô ta

Tôi từng nghĩ việc chồng nhất quyết lắp camera trong nhà chỉ xuất phát từ sự cẩn thận. Anh nói nhà có người lạ ra vào, lại có nhiều đồ đạc giá trị nên cần theo dõi để tránh mất mát. Tôi thấy cũng hợp lý, nhất là khi vợ chồng tôi đều đi làm cả ngày, trong nhà chỉ có cô giúp việc tên Lan.

Lan ngoài 40 tuổi, làm việc khá chăm chỉ, ít nói và có vẻ thật thà. Cô ấy đến nhà tôi được gần nửa năm, chủ yếu nấu ăn, dọn dẹp và đón con tôi đi học về. Tôi chưa từng phàn nàn điều gì về cô ấy, nhưng chồng tôi thường xuyên nhắc phải kiểm tra camera, xem cô ấy có làm việc đúng giờ hay tự ý sử dụng đồ đạc trong nhà không.

Tôi từng đề nghị lắp thêm một chiếc ở phòng khách để tiện quan sát con nhỏ, nhưng anh lại phản đối. Anh bảo chỉ cần lắp ở cửa ra vào, bếp và khu vực sinh hoạt chung là đủ, không nên biến căn nhà thành nơi ai cũng bị theo dõi. Lúc ấy, tôi thấy lời giải thích có phần mâu thuẫn, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Hai tháng sau, một buổi tối tôi mở ứng dụng camera để xem lại cảnh con trai chơi đùa trong phòng khách. Trong lúc tua video, tôi vô tình nhìn thấy một đoạn ghi hình lúc gần 10 giờ đêm. Chồng tôi vẫn chưa về nhà, nhưng sau đó anh xuất hiện trong bếp cùng Lan.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi bất ngờ là anh không hề kiểm tra công việc hay nhắc nhở cô ấy như tôi vẫn nghĩ. Anh kéo ghế ngồi xuống, đặt trước mặt Lan một xấp giấy tờ và kiên nhẫn chỉ từng dòng. Lan vừa xem vừa lau nước mắt, còn chồng tôi liên tục nói: “Chị cứ đọc kỹ đi, không hiểu chỗ nào thì hỏi tôi. Đừng ký vội, nhất là mấy giấy tờ liên quan đến khoản vay”.

Tôi tua lại đoạn ghi hình vài lần. Hóa ra, suốt thời gian qua, Lan đang gặp rắc rối vì khoản vay mà chồng cũ để lại. Cô ấy đã ký một số giấy tờ mà không hiểu rõ nội dung, sau đó bị bên cho vay liên tục đòi tiền. Chồng tôi biết chuyện vì một lần Lan xin nghỉ để lên cơ quan giải quyết, anh tình cờ nghe được cuộc điện thoại của cô ấy.

Anh đã nhờ người quen xem giúp giấy tờ, hướng dẫn Lan cách làm việc với bên cho vay và còn ứng trước một phần tiền lương để cô ấy có chi phí đi lại. Anh không nói với tôi vì sợ tôi nghĩ anh can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của người làm thuê, hoặc không muốn tiếp tục thuê cô ấy vì những rắc rối cá nhân.

Tôi xem đến cuối đoạn video thì thấy Lan đẩy lại một phong bì, nhất quyết không nhận thêm tiền. Chồng tôi chỉ nói: “Tôi giúp chị hiểu rõ quyền lợi của mình, chứ không phải cho không. Chị cứ làm đúng phần việc ở đây, đừng vì chuyện bên ngoài mà phải nghỉ ngang”.

Tôi ngồi lặng trước màn hình khá lâu. Người chồng vốn kỹ tính, luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong nhà, hóa ra lại âm thầm giúp một người làm công giải quyết chuyện riêng mà không đòi hỏi điều gì.

Sáng hôm sau, tôi hỏi thẳng anh về đoạn video. Anh thừa nhận mọi chuyện, nhưng cũng nói rằng anh không muốn biến sự giúp đỡ thành một câu chuyện để người khác phải mang ơn.

Tôi không còn khó chịu như lúc đầu, nhưng vẫn có một điều chưa hiểu: tại sao anh có thể kiên nhẫn giúp Lan đến vậy, trong khi trước đây tôi từng thấy anh khá lạnh lùng với những người gặp khó khăn?

Có lẽ camera đã giúp tôi nhìn thấy một góc khác của chồng, nhưng cũng khiến tôi nhận ra mình hiểu anh chưa nhiều như vẫn nghĩ.