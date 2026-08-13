Em chồng tôi cưới nhưng nhất quyết không cho nhà trai biết công việc của mình, đến ngày lại mặt tôi mới hiểu bí mật ấy

Em chồng tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng sau gần 3 năm yêu nhau. Trước đám cưới, tôi chỉ biết em làm việc tự do, thu nhập khá ổn và có thể tự lo cho bản thân. Nhưng điều khiến cả nhà tôi khó hiểu là em nhất quyết không cho gia đình chồng biết cụ thể mình làm nghề gì.

Mẹ chồng tôi nhiều lần hỏi, em chỉ cười rồi bảo công việc của mình hơi đặc biệt, sau này mọi người sẽ biết. Chồng em cũng biết nhưng tôn trọng ý vợ nên không nói thêm. Tôi từng nghĩ em giấu vì công việc không ổn định hoặc sợ nhà chồng đánh giá.

Đến cả bố mẹ chồng tương lai hỏi, em vẫn chỉ nói mình làm việc online. Có lần mẹ chồng gọi điện cho tôi, hỏi dò rằng em làm gì mà sáng nào cũng ở nhà, tôi cũng chỉ biết nói em có công việc riêng.

Tôi bắt đầu thấy lo. Bởi em chồng tôi vốn học hành tử tế, trước đây từng làm ở một công ty khá lớn. Nếu công việc hiện tại không có gì đáng nói thì việc gì phải giấu đến mức ấy?

Đám cưới diễn ra khá suôn sẻ. Nhà trai không hỏi thêm, có lẽ vì thấy con trai mình yêu em thật lòng. Tôi cũng dần bỏ qua chuyện đó. Cho đến ngày lại mặt.

Hôm ấy hai vợ chồng về nhà ngoại ăn cơm. Đang nói chuyện, bố chồng em bất ngờ hỏi em bao giờ quay lại công ty làm việc. Tôi thấy em hơi khựng lại. Sau đó em cười và bảo: “Con vẫn đi làm mà bố, chỉ là không đi làm ở công ty thôi”.

Rồi em mở điện thoại cho cả nhà xem. Tôi nhìn màn hình mà bất ngờ.

Hóa ra em đang điều hành một cửa hàng kinh doanh đồ thủ công và đồng thời nhận thiết kế sản phẩm cho một số thương hiệu nước ngoài. Công việc hoàn toàn hợp pháp, thu nhập ổn định, nhưng vì làm online nên người ngoài rất dễ nghĩ em chỉ ở nhà chơi hoặc làm việc linh tinh.

Điều tôi không ngờ là em đã có công việc này gần 4 năm, thậm chí còn tự mua được một căn hộ nhỏ trước khi cưới.

Tôi hỏi tại sao em phải giấu cả nhà chồng lâu như vậy.

Ảnh minh họa

Em nói trước đây từng có một mối tình tan vỡ vì gia đình bạn trai cũ cho rằng công việc của em “không phải nghề nghiệp tử tế”. Sau chuyện đó, em không muốn bước vào cuộc hôn nhân mới với cảm giác phải chứng minh mình kiếm được bao nhiêu tiền hay công việc có được người khác công nhận hay không.

Nhưng vẫn còn một lý do khác. Em sợ nhà chồng biết thu nhập thật rồi sẽ mặc nhiên coi đó là khoản tiền mà em phải có trách nhiệm đóng góp cho cả gia đình. Em muốn sau khi cưới, mọi người nhìn mình trước tiên với tư cách một người con dâu, một người vợ, chứ không phải một “cái máy kiếm tiền”.

Tôi nghe xong vừa thương vừa thấy em có phần cực đoan.

Bởi hôn nhân cần sự thành thật, nhất là với người sẽ sống cùng mình. Nhưng tôi cũng hiểu vì sao em muốn giữ lại một phần riêng tư trước khi bước vào gia đình mới.

Ngày hôm ấy, bố chồng em chỉ cười và bảo: “Con làm được thì tốt, bố mẹ không cần biết con kiếm bao nhiêu. Vợ chồng sống với nhau tử tế là được”.

Tôi nhìn em, thấy vẻ căng thẳng trên mặt em nhẹ đi. Có lẽ đôi khi người ta giấu một điều không phải vì xấu hổ, cũng không hẳn vì có bí mật. Chỉ là trước khi trở thành vợ của một người, họ vẫn muốn được là chính mình trước đã.