Người phụ nữ có phúc khí thường giữ 3 điều này trong hôn nhân, nhà chồng ai cũng nể phục

Trong hôn nhân, một người phụ nữ được nhà chồng nể phục không nhất thiết là người lúc nào cũng dịu dàng, biết nhẫn nhịn hay sẵn sàng nhận phần thiệt về mình. Có những người phụ nữ rất thẳng thắn, có nguyên tắc riêng nhưng càng sống lâu trong gia đình chồng càng được tôn trọng. Bởi họ hiểu một điều quan trọng: Muốn gia đình yên ấm, trước hết phải biết giữ đúng giới hạn và cách cư xử với nhau.

“Phúc khí” của một người phụ nữ, nếu nhìn theo góc độ đời sống, không nằm ở chuyện may mắn hay số mệnh. Nó thể hiện qua cách cô ấy xây dựng một cuộc hôn nhân đủ vững, một gia đình đủ ấm và khiến những người xung quanh cảm thấy được tôn trọng. Có 3 điều người phụ nữ khôn ngoan thường giữ rất kỹ.

1. Giữ thể diện cho chồng, nhất là trước mặt người ngoài

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Vợ chồng sống với nhau càng lâu càng hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của nhau. Chính vì thế, người vợ thường là người biết rõ nhất chồng mình đang yếu ở đâu, từng mắc sai lầm gì và có những khuyết điểm nào.

Nhưng biết không có nghĩa là phải nói ra tất cả.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không biến những thiếu sót của chồng thành câu chuyện để mua vui trong những cuộc tụ tập. Cô ấy cũng không mỉa mai chồng trước mặt bố mẹ hai bên, bạn bè hay đồng nghiệp chỉ để chứng minh mình đúng.

Điều này không có nghĩa là người vợ phải bao che cho mọi sai lầm của chồng. Nếu chồng làm điều không đúng, hai người vẫn cần thẳng thắn nói chuyện và yêu cầu thay đổi. Nhưng những chuyện thuộc về đời sống riêng tư nên được giải quyết ở nơi riêng tư.

Một người đàn ông có thể quên một việc, mắc một sai lầm hoặc có lúc thất bại, nhưng nếu về nhà anh ấy biết rằng mình vẫn được vợ tôn trọng, anh ấy sẽ dễ mở lòng và đối diện với vấn đề hơn.

Giữ thể diện cho chồng cũng chính là giữ thể diện cho cuộc hôn nhân. Bởi khi một người vợ biết bảo vệ hình ảnh của chồng trước người ngoài, người chồng thường cũng hiểu rằng mình có trách nhiệm bảo vệ vợ theo cách tương tự.

2. Giữ ranh giới với gia đình hai bên, không để tình thân biến thành sự can thiệp

Một trong những bài toán khó nhất của hôn nhân là sống cùng hai gia đình mà vẫn giữ được không gian riêng cho vợ chồng.

Người phụ nữ được nhà chồng tôn trọng thường không cố lấy lòng tất cả mọi người. Cô ấy biết kính trọng bố mẹ chồng, biết quan tâm đến những người trong gia đình nhưng cũng hiểu rằng vợ chồng cần có những quyết định thuộc về hai người.

Chuyện chi tiêu thế nào, nuôi dạy con ra sao, vợ chồng phân chia công việc thế nào hay những bất đồng riêng tư nên được hai người bàn bạc trước. Nếu chuyện gì cũng phải chờ bố mẹ hai bên quyết định, hôn nhân rất dễ mất đi sự độc lập cần thiết.

Ảnh minh họa

Đáng nói hơn, người phụ nữ có ranh giới không phải là người lạnh lùng hay chống đối nhà chồng. Cô ấy có thể nói “không” nhưng nói bằng thái độ bình tĩnh; có thể không đồng ý nhưng không biến bất đồng thành cuộc chiến giữa các thế hệ.

Khi một người phụ nữ biết tôn trọng gia đình chồng nhưng không đánh mất nguyên tắc của mình, người khác cũng dần hiểu rằng cô ấy không dễ bị bắt nạt nhưng cũng không phải người thích gây chuyện.

Sự nể phục lâu dài thường đến từ điều đó: biết điều nhưng có giới hạn, mềm mỏng nhưng không yếu thế.

3. Giữ cho mình một cuộc sống riêng, không biến toàn bộ hạnh phúc thành trách nhiệm của chồng

Có một sai lầm mà nhiều phụ nữ mắc phải sau khi kết hôn: Họ dần coi chồng, con và gia đình là toàn bộ cuộc sống của mình.

Ban đầu, điều đó có thể xuất phát từ tình yêu. Nhưng theo thời gian, nếu một người phụ nữ không còn sở thích riêng, không có bạn bè, công việc hoặc những mục tiêu của bản thân, cô ấy rất dễ đặt toàn bộ kỳ vọng cảm xúc lên người chồng.

Chồng đi làm về muộn, cô ấy buồn. Chồng bận không nhắn tin, cô ấy suy nghĩ. Chồng không nhận ra mình đang mệt, cô ấy thất vọng. Một ngày của cô ấy dần bị chi phối hoàn toàn bởi thái độ và hành động của người khác.

Người phụ nữ có sức hút lâu dài thường không sống như vậy. Cô ấy yêu chồng nhưng vẫn có công việc, sở thích, bạn bè và những mục tiêu riêng. Cô ấy chăm sóc gia đình nhưng không xem việc hy sinh tất cả những gì thuộc về bản thân là bằng chứng duy nhất của tình yêu.

Điều này cũng khiến mối quan hệ vợ chồng lành mạnh hơn. Hai người ở bên nhau vì muốn đồng hành, không phải vì một người không thể sống nếu thiếu người kia.

Một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân, có suy nghĩ độc lập và giữ được sự tự tin thường nhận được sự tôn trọng tự nhiên từ cả chồng lẫn gia đình chồng.

Suy cho cùng, cái gọi là “phúc khí” trong hôn nhân không phải là việc người phụ nữ phải làm hài lòng tất cả mọi người. Một người có phúc là người sau nhiều năm kết hôn vẫn giữ được lòng tự trọng, có người bạn đời biết thương mình, có gia đình biết tôn trọng mình và có một cuộc sống không đánh mất bản thân.

Vì vậy, người phụ nữ khôn ngoan thường giữ 3 điều: giữ thể diện cho chồng, giữ ranh giới với hai bên gia đình và giữ lại một phần cuộc sống thuộc về chính mình.

Đó cũng là lý do có những người phụ nữ không cần nói quá nhiều nhưng càng sống lâu trong gia đình chồng càng được nể. Họ không dùng sự nhẫn nhịn để đổi lấy bình yên, cũng không dùng sự mạnh mẽ để áp đảo người khác. Họ chỉ hiểu rõ mình nên cho đi điều gì, nên giữ lại điều gì và đâu là giới hạn không thể bước qua trong một cuộc hôn nhân.