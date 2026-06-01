Sở hữu chiều cao 1,73m, đôi chân dài cùng vóc dáng mảnh mai đáng mơ ước, Jang Won-young từ lâu đã trở thành hình mẫu về quản lý vóc dáng của nhiều phụ nữ Hàn Quốc. Không chỉ được mệnh danh là "búp bê sống", nữ thần tượng còn nổi tiếng bởi lối sống kỷ luật và chế độ ăn uống khoa học.

Điều đáng nói là những bí quyết giữ dáng của cô không hề quá khắt khe hay phụ thuộc vào các phương pháp giảm cân cực đoan. Thay vào đó là những thói quen nhỏ nhưng được duy trì đều đặn mỗi ngày.

Dưới đây là 8 nguyên tắc quản lý cân nặng được Jang Won-young chia sẻ.

1. Chỉ ăn những món mình thực sự muốn ăn

Nữ ca sĩ cho biết cô không ăn theo cảm xúc hay vì "thèm miệng". Mỗi khi quyết định ăn một món nào đó, cô sẽ chọn đúng món mình thật sự yêu thích thay vì ăn qua loa những thực phẩm nhiều calo nhưng không mang lại cảm giác thỏa mãn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cách ăn này giúp giảm nguy cơ ăn bù, ăn vặt liên tục hoặc mất kiểm soát sau đó, từ đó dễ duy trì chế độ ăn lành mạnh trong thời gian dài.

2. Bữa nào cũng phải có protein

Từng xuất hiện trong chương trình truyền hình Hàn Quốc, Jang Won-young khiến nhiều người bất ngờ khi chiếc tủ lạnh của cô gần như chỉ chứa các thực phẩm giàu protein như:

Trứng

Ức gà

Thịt bò

Cá

Sữa

Sữa đậu nành không đường

Thanh protein

Trong đó, thịt bò là món cô đặc biệt yêu thích. Khi lịch trình bận rộn, nữ thần tượng thường dùng thanh protein như một bữa phụ.

Protein không chỉ giúp tạo cảm giác no lâu mà còn hạn chế mất khối cơ khi giảm cân, giúp cơ thể săn chắc thay vì chỉ giảm số cân trên bàn cân.

3. Ăn rau trước, thịt sau, tinh bột để cuối cùng

Một nguyên tắc khác được Jang Won-young áp dụng là thay đổi thứ tự ăn trong bữa.

Cô ưu tiên ăn rau trước, tiếp theo là các món giàu protein rồi mới đến cơm hoặc mì.

Nhiều nghiên cứu cho thấy cách ăn này có thể làm chậm tốc độ tăng đường huyết sau ăn, kéo dài cảm giác no và hạn chế cơn thèm đồ ngọt.

4. Ăn chậm, nhai kỹ

Đây là thói quen mà nữ thần tượng nhiều lần nhắc đến.

Não bộ thường mất khoảng 20 phút để nhận tín hiệu no. Nếu ăn quá nhanh, cơ thể rất dễ nạp nhiều năng lượng hơn mức cần thiết trước khi kịp cảm thấy no.

Ăn chậm cũng giúp cảm nhận hương vị món ăn tốt hơn, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ ăn quá mức.

5. Uống nhiều nước, thích uống matcha

Jang Won-young luôn mang theo nước khi làm việc để đảm bảo cơ thể được cấp đủ nước.

Việc uống đủ nước không chỉ hỗ trợ trao đổi chất mà còn giúp hạn chế nhầm lẫn giữa cảm giác khát và đói.

Ngoài ra, cô cũng rất yêu thích matcha.

Matcha chứa chất chống oxy hóa, catechin và một lượng caffeine tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này có thể hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nên uống với lượng vừa phải và ưu tiên loại không thêm đường.

6. Bắt đầu ngày mới với dầu ô liu và nước chanh

Một thói quen khác của nữ thần tượng là uống một lượng nhỏ dầu ô liu nguyên chất kết hợp với nước chanh khi bụng còn đói.

Xu hướng này từng gây sốt tại Hàn Quốc với tên gọi "Olle Shot".

Dầu ô liu chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, trong khi chanh cung cấp vitamin C và các hợp chất thực vật.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định phương pháp này giúp giảm cân hoặc mang lại lợi ích sức khỏe đặc biệt. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên cân nhắc trước khi áp dụng.

7. Đi bộ sau mỗi bữa ăn

Nếu có một bí quyết đơn giản mà hầu như ai cũng có thể học theo, đó chính là đi bộ sau bữa ăn.

Jang Won-young cho biết cô rất thích đi dạo sau khi ăn, đặc biệt mỗi lần đi công tác hoặc du lịch.

Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng khoảng 10-20 phút sau bữa ăn cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời giúp kiểm soát đường huyết sau ăn tốt hơn so với việc ngồi yên ngay lập tức.

8. Kết hợp Pilates, tập tạ và giãn cơ

Pilates là bộ môn yêu thích của Jang Won-young và cũng là lựa chọn quen thuộc của nhiều ngôi sao Hàn Quốc.

Bài tập này giúp tăng sức mạnh vùng cơ trung tâm, cải thiện tư thế và tạo đường nét cơ thể săn chắc.

Ngoài Pilates, nữ ca sĩ còn duy trì tập tạ để bảo vệ khối cơ. Mỗi sáng sau khi thức dậy, cô đều dành thời gian giãn cơ vùng cổ, vai và chân nhằm giảm tình trạng cứng cơ sau một đêm ngủ, đồng thời giúp cơ thể linh hoạt hơn.

Bí quyết không nằm ở chế độ ăn hà khắc

Điểm chung trong các thói quen của Jang Won-young là không theo đuổi việc nhịn ăn cực đoan hay ép cân bằng những phương pháp thiếu khoa học.

Thay vào đó, cô xây dựng một lối sống cân bằng với chế độ ăn giàu protein, ăn chậm, uống đủ nước, vận động sau bữa ăn và duy trì tập luyện đều đặn.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng đây đều là những nguyên tắc có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi được kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý và mức vận động phù hợp. Tuy nhiên, mục tiêu "giảm 3kg trong một tháng" sẽ khác nhau ở mỗi người, phụ thuộc vào cân nặng ban đầu, sức khỏe và mức độ tuân thủ lối sống lành mạnh.