Hệ vi sinh vật đường ruột là nơi cư trú của hơn 100 nghìn tỷ vi khuẩn, đóng vai trò cốt lõi đối với hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Khi sự cân bằng này bị phá vỡ, tình trạng rối loạn hệ vi sinh (dysbiosis) sẽ xảy ra, dẫn đến viêm nhiễm mạn tính và làm tăng nguy cơ kháng insulin, béo phì hoặc bệnh viêm ruột (IBD). Nguy hiểm nhất, thói quen tiêu thụ sai cách một số loại thực phẩm có thể kích thích vi khuẩn có hại phát triển mạnh, làm tổn thương niêm mạc và âm thầm tiến triển thành ung thư đại trực tràng.

Tiến sĩ Tim Spector (Vương quốc Anh), một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về hệ vi sinh vật, nhấn mạnh rằng chế độ ăn uống sai lầm có thể biến một hệ vi sinh khỏe mạnh thành "bãi chiến trường" của các phản ứng viêm toàn thân.

Dưới đây là 3 loại rau củ quen thuộc nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ tàn phá đường ruột nặng nề nhất nếu lạm dụng:

1. Rau củ muối

Các loại rau củ muối (muối chua, muối khô...) vốn là món ăn kèm kích thích vị giác được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này lại đứng đầu danh sách gây hại cho hệ tiêu hóa do chứa hàm lượng muối cực kỳ cao.

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Khi dung nạp vào cơ thể, lượng muối lớn trong dưa cà muối không chỉ làm tổn thương trực tiếp lớp niêm mạc dạ dày mà còn tạo ra gánh nặng cho hệ thống mạch máu, gây nguy hiểm cho bệnh nhân cao huyết áp và tim mạch. Nghiêm trọng hơn, quá trình lên men muối chua không đúng cách hoặc ăn dưa muối xổi còn sản sinh ra nitrosamine, một hợp chất hóa học đặc biệt nguy hiểm.

Theo nghiên cứu từ Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), việc tiêu thụ thường xuyên các loại rau củ muối chứa hàm lượng sodium cao và nitrosamine có liên quan trực tiếp đến việc gia tăng 25% nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng do làm đột biến tế bào niêm mạc đường tiêu hóa.

- Lưu ý: Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên ăn tối đa 50g đồ muối chua mỗi tuần và tuyệt đối không ăn dưa muối xổi, dưa chưa chín kỹ còn vị cay nồng. Khi ăn, nên rửa qua với nước sạch để giảm bớt lượng muối và axit nạp vào cơ thể.

2. Các loại rau củ tẩm bột chiên rán, nấu nhiều dầu mỡ

Rau củ vốn là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ tuyệt vời, nhưng khi được chế biến bằng phương pháp chiên rán, đặc biệt là tẩm bột chiên ngập dầu, chúng sẽ lập tức biến thành "kẻ thù" của đường ruột.

Chế độ ăn nhiều đồ chiên rán, dầu mỡ tạo ra một gánh nặng quá tải cho hệ tiêu hóa do làm thiếu hụt lượng chất xơ nguyên bản và gia tăng chất béo bão hòa dư thừa. Bác sĩ William Li (Chuyên gia y khoa từ Đại học Harvard, Mỹ) giải thích rằng, khi niêm mạc ruột thường xuyên tiếp xúc với các hợp chất gây viêm và độc tố oxy hóa từ dầu mỡ tái sử dụng, lớp màng bảo vệ ruột sẽ bị phá hủy.

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Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng Nature cho thấy, chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa từ đồ chiên rán thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các loại vi khuẩn chịu được mật có hại như Bilophila wadsworthia . Loài vi khuẩn này sản sinh ra khí hại làm tổn thương hàng rào ruột, đồng thời làm sụt giảm nghiêm trọng họ lợi khuẩn Faecalibacterium prausnitzii vốn có chức năng chống viêm. Sự mất cân bằng hệ vi sinh này chính là ngòi nổ kích hoạt hội chứng ruột rò rỉ, khiến độc tố đi thẳng vào máu và dễ dàng dẫn đến ung thư đại trực tràng.

- Lưu ý: Giới hạn lượng chất béo bão hòa dưới 10% tổng lượng calo hàng ngày. Nếu không thể hấp hay luộc, thay vì chiên ngập dầu, hãy chuyển sang áp chảo hoặc xịt một lớp dầu mỏng khoảng 5ml rồi chế biến bằng nồi chiên không dầu.

3. Rau củ bị dập nát, nấm mốc hoặc thối hỏng một phần

Nhiều người có thói quen tiết kiệm, khi thấy rau củ bị thối hỏng hoặc nấm mốc một góc thì chỉ cắt bỏ phần hư hại rồi tiếp tục chế biến phần còn lại. Tuy nhiên, đây là sai lầm cực kỳ nguy hiểm, trực tiếp tàn phá đường ruột và hệ tiêu hóa của bạn.

Tiến sĩ Megan Rossi tại Đại học Hoàng gia London (Vương quốc Anh) cảnh báo rằng mắt thường không thể nhìn thấy toàn bộ phạm vi tấn công của vi nấm. Khi một phần rau củ bị thối hỏng, các sợi nấm và độc tố sinh học đã âm thầm lan rộng, thẩm thấu sâu vào toàn bộ các mô tế bào còn nguyên vẹn xung quanh. Việc lạm dụng những thực phẩm nhiễm độc này sẽ trực tiếp tiêu diệt các lợi khuẩn trong đường ruột, phá hủy màng nhầy bảo vệ và kích hoạt các phản ứng viêm mạn tính ở đại trực tràng. Hệ sinh thái đường ruột lúc này sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Đáng sợ nhất là độc tố vi nấm aflatoxin và patulin thường xuất hiện trên rau củ nấm mốc. Các hợp chất này có độ bền nhiệt cực cao, hoàn toàn không bị phá hủy ở nhiệt độ nấu nướng thông thường. Khi đi vào cơ thể, chúng làm đột biến cấu trúc DNA của tế bào niêm mạc đường ruột. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học đã chứng minh việc tích tụ các độc tố này làm gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh ác tính tại đường ruột lên gấp nhiều lần.

- Lưu ý: Tuyệt đối không tiếc rẻ những loại rau củ đã có dấu hiệu dập nát, thối hỏng hoặc lên mốc dù chỉ là một đốm nhỏ. Người khỏe mạnh hay người có đường ruột nhạy cảm đều phải loại bỏ 100% thực phẩm này ra khỏi căn bếp để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm độc tố gây ung thư, bệnh tật.

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Để duy trì sự đa dạng của vi khuẩn có lợi và bảo vệ đường ruột, bạn nên ưu tiên các phương pháp nấu chín như hấp hoặc luộc thay vì ăn sống hay chiên rán ngập dầu để giảm áp lực tiêu hóa. Đồng thời, việc bổ sung các chủng lợi khuẩn tự nhiên từ sữa chua hay kefir sẽ giúp thiết lập lại thế cân bằng vi sinh và bảo vệ niêm mạc ruột. Cuối cùng, hãy duy trì hoạt động thể chất đều đặn kết hợp ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm để ổn định nồng độ cortisol, giúp hệ tiêu hóa có thời gian phục hồi và củng cố hệ miễn dịch toàn diện.

Tổng hợp