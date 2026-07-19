Bác sĩ Trần Vũ Độ, giám đốc một phòng khám tiết niệu tại Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ rằng ông từng điều trị cho một kỹ sư 35 tuổi bắt đầu áp dụng phương pháp giữ gìn sức khỏe để giảm cân. Anh ta thay thế tất cả các loại đồ uống lắc tay như trà sữa mà anh ta uống hàng ngày bằng trà không đường, với suy nghĩ rằng nó sẽ không có calo và làm sạch ruột. Tuy nhiên, khi nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe hàng năm của công ty, anh ta phát hiện ra rằng "không những không giảm được cân mà anh ta còn bị sỏi thận".

"Uống trà thay nước lọc có thực sự gây sỏi thận không?". Bác sĩ Trần Vũ Độ giải thích hệ tiết niệu của con người dựa vào nước để chuyển hóa và giải độc, nhằm hòa tan các chất thải trong cơ thể, sau đó lọc và bài tiết chúng qua thận. Nhiều người thấy nước lọc không có vị và quen với việc pha trà hoặc dùng viên sủi thay cho nước. Tuy nhiên, trong khi bổ sung nước, họ cũng đang hấp thụ các chất khác, không chỉ gây cản trở quá trình chuyển hóa của hệ tiết niệu mà còn có thể làm tăng đáng kể nguy cơ sỏi thận.

Có ba lý do chính khiến việc uống trà làm tăng nguy cơ sỏi thận:

- Hiện tượng lợi tiểu dẫn đến nước tiểu cô đặc: Những người thường xuyên uống trà đặc nên lưu ý! Lượng caffeine lớn trong trà có thể đẩy nhanh quá trình bài tiết chất lỏng của cơ thể. Nếu bạn không uống thêm nước, lượng nước tiểu cô đặc quá mức có thể gây ra sự gia tăng nồng độ chất thải chuyển hóa trong cơ thể. Khi các tinh thể hình thành, chúng có thể dẫn đến sỏi thận.

- Nồng độ axit oxalic quá cao: Các loại trà khác nhau có nồng độ axit oxalic khác nhau. Khi axit oxalic trong trà kết hợp với canxi trong cơ thể, nó tạo thành các tinh thể canxi oxalat không tan trong nước. Thông thường, các tinh thể này được bài tiết qua nước tiểu. Tuy nhiên, nếu nồng độ canxi oxalat quá cao và lượng canxi hấp thụ không đủ, các tinh thể này có thể phát triển thành sỏi thận gây đau đớn dữ dội.

- Thêm đường sẽ làm tăng gấp đôi tác hại: Việc uống các loại đồ uống hoặc trà đóng chai có thêm fructose không chỉ tạo ra một lượng lớn chất chuyển hóa trong cơ thể mà còn thúc đẩy việc giải phóng canxi và axit oxalic trong nước tiểu, tạo ra môi trường lý tưởng cho sự hình thành sỏi thận.

Về loại trà nào dễ gây sỏi thận hơn, ông Trần Vũ Độ chỉ ra rằng "trà đen đậm pha nóng" và "trà sữa nhiều đường" chứa nhiều axit oxalic là những loại có nguy cơ cao; còn trà ô long không đường, trà Thiết Quan Âm và trà xanh pha lạnh không đường thì tương đối an toàn hơn.

Ông dẫn chứng các nghiên cứu được công bố trên một số tạp chí tiết niệu quốc tế cho thấy việc tiêu thụ trà xanh không đường lâu dài làm giảm đáng kể nguy cơ sỏi thận. Điều này được cho là nhờ các chất chống oxy hóa (catechin) trong trà xanh, giúp bảo vệ tế bào thận và thậm chí có thể chuyển hóa các hạt canxi oxalat sắc nhọn dễ đâm thủng và bám vào niêm mạc thận thành các hạt mịn, cho phép các tinh thể nhỏ được đào thải an toàn qua nước tiểu.

Bác sĩ Trần Vũ Độ liên tục nhấn mạnh rằng "trà không thể thay thế nước". Nếu bạn muốn uống trà nhưng lại sợ sỏi thận, bạn nên tuân theo bốn quy tắc sau:

- Tỷ lệ nước và trà phải ít nhất là 1:1 và "lượng nước phải nhiều hơn lượng trà" để làm loãng các chất chuyển hóa;

- Khi uống trà, bạn có thể kết hợp với các thực phẩm giàu canxi như phô mai và đậu phụ, để axit oxalic có thể kết hợp với canxi trong đường tiêu hóa và được đào thải ra ngoài theo phân;

- Hãy cố gắng chọn trà không đường và không lên men (chẳng hạn như trà xanh không đường);

- Hãy quan sát nước tiểu của bạn mỗi ngày. Nếu nước tiểu có màu vàng sẫm hoặc màu trà, điều đó có nghĩa là cơ thể bạn đang bị mất nước, và bạn nên ngừng uống trà ngay lập tức và uống nước lọc.

Nguồn và ảnh: ETToday