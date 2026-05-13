Được chồng tặng cho chiếc ô tô tiền tỷ, 1 tuần sau tôi gây tai nạn và giờ phải chịu cảnh ly thân

Tôi lấy bằng lái gần 2 năm nhưng thú thật là tay lái không vững lắm, bình thường đi đâu gần gần tôi mới dám tự lái, còn xa hay đông xe thì toàn để chồng chở. Vậy mà tháng trước, đúng dịp sinh nhật tôi, chồng bất ngờ mua cho tôi chiếc ô tô hơn 1 tỷ.

Lúc nhìn thấy xe dựng trước cửa, tôi vừa mừng vừa choáng. Bạn bè ai cũng trầm trồ, bảo số tôi sướng, chồng chiều vợ hết mức. Chính chồng tôi còn nói cứ mạnh dạn lái đi rồi quen tay, phụ nữ thời nay phải tự tin. Tôi nghe thế cũng thấy mình cần cố gắng hơn.

Mấy hôm đầu tôi chỉ chạy loanh quanh trong khu nhà. Sau đó 1 tuần thì mấy đứa bạn thân rủ đi cà phê, tiện thể “khao xe” luôn. Tôi cũng muốn thử cảm giác tự lái đi xa một chút nên đồng ý.

Hôm ấy tôi diện đẹp lắm, còn cố tình đến đón từng đứa cho oách. Ngồi trên xe, tụi bạn cứ khen xe mới nội thất đẹp, rồi giục tôi chạy vòng vòng thêm chút nữa. Tôi lúc ấy vừa hồi hộp vừa sung sướng, cảm giác như mình cũng thành đạt hẳn lên. Đến đoạn gần ngã tư, có chiếc xe máy tạt ngang hơi bất ngờ, tôi cuống quá đạp nhầm chân ga mạnh hơn, xe lao thẳng lên giải phân cách.

Tiếng va chạm lớn đến mức tôi chết lặng.

Đầu xe móp một góc, túi khí bung ra. Một đứa bạn ngồi cạnh đập đầu vào cửa xe, bị choáng tới ngất nên cả đám phải đưa nó vào viện kiểm tra, chụp chiếu đủ thứ, may không sao.

Ngồi trong viện, tôi hoảng loạn đến mức tay chân run không cầm nổi điện thoại, phải nhờ đứa bạn khác gọi cho chồng tôi đến giải quyết. Chồng chạy đến nơi, vừa nhìn chiếc xe đã sa sầm mặt mày. Điều làm tôi tức nhất là thay vì hỏi tôi có bị làm sao không, anh lại hỏi ngay câu: “Em lái kiểu gì vậy?”.

Tôi nghe mà nghẹn luôn, rõ ràng anh biết tôi lái yếu, biết tôi chưa tự tin tay lái mà vẫn mua chiếc xe to như thế cho tôi đi. Nếu không tặng xe thì làm gì có chuyện này xảy ra?

Vậy mà tối hôm đó về nhà, anh cứ ngồi tính tiền sửa xe rồi trách tôi bất cẩn, sĩ diện, thích thể hiện với bạn bè. Anh còn bảo chiếc xe hơn 1 tỷ chứ có phải đồ chơi đâu.

Tôi nghe thế thì nổi nóng, nếu anh thật sự lo cho vợ thì ngay từ đầu đừng ép tôi tự lái, đừng lúc nào cũng nói phụ nữ phải biết đi ô tô để rồi giờ xảy ra chuyện lại quay sang trách móc.

Hai vợ chồng cãi nhau từ tối đến khuya.

Anh nói tôi không biết nhận lỗi. Tôi thì thấy mình mới là người bị áp lực nhất. Xe là anh mua, tôi đâu có đòi. Tôi cũng đâu cố tình gây tai nạn.

Từ hôm đó đến giờ, hai vợ chồng ngủ riêng. Anh vẫn lạnh mặt mỗi khi nhắc đến chuyện sửa xe, có hôm bực quá anh còn buột miệng nói sống với tôi mệt mỏi, không chịu nổi nữa thì ly hôn đi.

Nghe đến chữ ly hôn, tôi vừa tức vừa tủi thân. Tự nhiên từ chuyện tặng xe để vợ vui mà giờ gia đình thành ra thế này. Bạn bè thì ai cũng bảo tai nạn nhẹ là may rồi, của đi thay người, chỉ có chồng tôi là cứ nhìn cái xe rồi khó chịu với tôi mãi.

Nhiều lúc tôi nghĩ nếu hôm đó anh chịu mềm mỏng hỏi han tôi một câu, có lẽ mọi chuyện đã không căng thẳng đến mức này. Nhưng giờ nhìn cảnh hai vợ chồng lạnh nhạt, tôi cũng chẳng biết ai đúng ai sai nữa?