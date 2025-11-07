Vừa cưới được 3 tháng, chồng đòi ly thân với lý do “không chịu nổi cách yêu của vợ”

Nếu không phải chính tai nghe chồng nói, có lẽ tôi vẫn nghĩ đây chỉ là câu chuyện đùa. Mới cưới được 3 tháng, còn chưa kịp trả hết nợ tiền tiệc cưới, chồng tôi đã thản nhiên nói muốn ly thân, chỉ vì… “không chịu nổi cách yêu của vợ”.

Tôi và anh quen nhau qua mai mối. Anh làm kỹ sư, điềm đạm, ít nói, còn tôi làm nhân viên truyền thông, tính tình sôi nổi, hoạt ngôn. Lúc yêu nhau, anh thường bảo “thích kiểu phụ nữ biết chủ động như em”. Tôi tin là anh thật lòng. Nhưng hóa ra, cái “chủ động” đó chỉ dễ thương khi đang tán tỉnh, còn sau khi cưới, nó trở thành “phiền phức”.

Khi về chung một nhà, tôi luôn cố vun vén từng chút. Sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị áo quần cho anh, chiều tan làm lại mua đồ về nấu cơm. Anh ít nói, tôi sợ anh mệt nên hay nhắn tin hỏi han: “Anh ăn trưa chưa?”, “Tối anh muốn ăn gì?”. Ban đầu anh còn trả lời, sau chỉ “ừ” hoặc “bận rồi”. Tôi vẫn nghĩ là do anh đang áp lực công việc.

Đỉnh điểm là hôm đó sinh nhật anh. Tôi bí mật chuẩn bị bữa tối lãng mạn, tự tay làm bánh, còn mua tặng anh chiếc đồng hồ anh từng ngắm. Thế nhưng khi vừa thắp nến, anh bước ra, lạnh lùng bảo: “Em thôi đi được không? Anh mệt với kiểu yêu ngột ngạt này rồi. Anh muốn ly thân”.

Tôi sững người. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi yêu anh đến mức chỉ muốn anh được quan tâm, được thoải mái. Nhưng trong mắt anh, tôi lại biến thành người “quá đà”, “phiền toái”.

Sau đó, tôi mới biết, anh vốn là người thích khoảng cách, thích yên tĩnh. Còn tôi thì ngược lại – càng yêu càng muốn gắn bó, muốn làm mọi thứ cho người mình thương. Hai cách yêu khác nhau, va vào nhau và cùng tổn thương.

Tôi dọn về nhà mẹ đẻ. Một tháng không liên lạc, tôi mới nhận ra mình cũng từng khiến anh ngột ngạt thật. Nhưng cái đau nhất không phải vì bị bỏ lại, mà là vì lòng tốt và tình yêu chân thành của mình bị hiểu sai.

Một buổi tối, anh nhắn tin: “Anh xin lỗi, anh chưa sẵn sàng để ai bước vào đời mình sâu đến thế.” Tôi nhìn dòng tin nhắn, chỉ cười. Có lẽ anh nói đúng. Đôi khi, có những người không phải không yêu nhau, mà chỉ không hợp cách yêu nhau.

Và có lẽ, tình yêu cũng giống như việc hít thở nếu cố nắm chặt quá, cả hai đều sẽ nghẹt thở. Tôi phải làm gì với cuộc hôn nhân này đây?