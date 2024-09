Dùng những nguyên liệu này để làm bánh Trung thu: Không cần nướng, ngon lại bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe

Đừng lo ngại về sức khỏe khi thưởng thức bánh Trung thu, hãy thử bánh Trung thu không cần nướng từ củ mài nhân hạt sen và đậu đỏ. Loại bánh này không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn thích hợp cho người lớn tuổi và người muốn ăn bánh mà không bị tăng cân. Với hương vị độc đáo và cách làm đơn giản, món bánh Trung thu này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho dịp Rằm tháng 8. Hãy tự tay làm và thưởng thức cùng gia đình!

Củ mài chứa amylase có thể phân hủy tinh bột. Khi chúng ta cảm thấy bị đầy hơi, thì có thể ăn củ mài để thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Đồng thời, củ mài có tác dụng bồi bổ cơ thể, bổ thận, bổ sung các tinh chất. Thời điểm hiện tại, củ mài đang vào mùa, bạn có thể tận dụng để làm những chiếc bánh có hình dạng như bánh Trung thu. Cụ thể với lớp vỏ bề ngoài có màu trắng sẽ giống với chiếc bánh dẻo. Điều quan trọng là phần nhân bánh do chính tay bạn làm từ hạt sen, đậu đỏ. Hạt sen cũng đang vào mùa thu hoạch có vị ngọt nhất, giúp an thần, bồi bổ cơ thể. Trong khi đó, đậu đỏ có chứa protid, lipid, glucid, chất xơ, vitamin A1, B1, B2, calcium, phosphor, sắt... Có tác dụng tiêu viêm, kháng khuẩn, hạ cholesterol, lợi tiểu và chống ung thư. Trộn hạt sen và đậu đỏ, hỗn hợp nhân bánh sẽ giúp tăng gấp đôi các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ nhiều trong đậu đỏ cũng giúp tạo cảm giác no. Từ đó giảm việc cung cấp năng lượng.

Loại bánh Trung thu từ củ mài cùng hạt sen và đậu đỏ này không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức bánh Trung thu trong dịp Rằm tháng 8 mà còn tương đối tốt cho sức khỏe. Món bánh này cũng phù hợp với người lớn tuổi và những người muốn giảm cân, giữ dáng. Món bánh Trung thu này không chỉ có hương vị độc đáo mà còn giàu chất dinh dưỡng, là lựa chọn thích hợp trong dịp Trung thu.

Nguyên liệu để làm món bánh Trung thu củ mài nhân hạt sen, đậu đỏ

250gr khoai lang, 100gr đậu đỏ, 50gr hạt sen, 3 thìa canh đường quế hoa (đường hoa mộc), 50g bột nếp làm bánh Trung thu.

Cách làm bánh Trung thu không cần nướng - Bánh Trung thu củ mài nhân hạt sen, đậu đỏ

Bước 1: Hạt sen tươi bạn mua về đem lấy bỏ tâm rồi rửa sạch. Đậu đỏ bạn ngâm khoảng 1-2 tiếng cho mềm. Sau đó cho hạt sen và đậu đỏ vào nồi cơm điện, nấu chín.

Bước 2: Khi hạt sen và đậu đỏ chín, bạn dùng máy xay sinh tố, xay nhuyễn thành dạng bột. Tiếp theo bạn đổ bột đậu đỏ và hạt sen vào chảo, thêm đường quế hoa. Bạn có thể thay thế đường quế hoa bằng đường mạch nha. Bạn sên nhân hạt sen, đậu đỏ cho đến khi ráo, thành khối dẻo mịn. Tiếp đó bạn chia nhân hạt sen, đậu đỏ thành các viên nhỏ, vê tròn. Như vậy là phần nhân đã hoàn thành.

Bước 3: Bây giờ chúng ta hãy làm bột củ mài. Bạn gọt bỏ vỏ củ mài, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Sau đó bạn cho củ mài vào xửng hấp. Đun sôi nồi nước sau đó đặt xửng hấp lên, hấp củ mài trong khoảng 15-20 phút. Bạn cũng có thể dùng lò vi sóng để hấp củ mài tương tự như cách bạn hấp khoai.

Bước 4: Sau khi củ mài được hấp chín, bạn lấy ra tô. Dùng thìa nghiền củ mài thành bột mịn ngay khi còn nóng. Củ mài sau khi được nghiền sẽ mềm và dẻo, dễ tạo thành khối. Bạn có thể nhào bột củ mài vài lần để tăng độ mềm dẻo, có màu trắng mịn, trông hấp dẫn hơn.

Bước 5: Tiếp theo bạn cho bột nếp vào phần bột củ mài. Sau đó trộn rồi nhào đều để tạo thành khối đồng nhất. Tùy theo lượng bột củ mài mà bạn có thể điều chỉnh lượng bột nếp sao cho phù hợp.

Bước 6: Chia bột củ mài thành các phần có khối lượng 30g. Sau đó vê các khối bột nhỏ thành viên tròn. Tiếp theo đó bạn cán mỏng, đặt phần nhân đậu đỏ và hạt sen vào, gói kín rồi vê thành viên tròn.

Bước 7: Rắc một chút bột nếp lên khuôn bánh Trung thu, đặt các viên bánh vào rồi ấn mạnh. Sau đó gỡ bánh ra khỏi khuôn, đặt lên đĩa. Lần lượt làm cho đến khi hết nguyên liệu. Sau khi hoàn thành công đoạn đóng khuôn bánh, bạn đặt đĩa bánh vào xửng hấp. Hấp bánh Trung thu củ mài nhân hạt sen, đậu đỏ trong khoảng 10 phút. Cuối cùng bạn lấy bánh ra đĩa, có thể rắc thêm chút hoa mộc lên để trang trí (tùy thích) và thưởng thức cùng gia đình.

Thành phẩm món bánh Trung thu củ mài nhân hạt sen, đậu đỏ

Như vậy là món bánh Trung thu củ mài nhân hạt sen, đậu đỏ đã hoàn thành. Món bánh này không chỉ có hương vị độc đáo mà còn tốt cho sức khỏe. Khi cắt bánh, phần nhân hạt sen, đậu đỏ nhuyễn mềm, thơm được bao bọc bởi lớp vỏ trắng. Bên cạnh đó, mùi hương hoa mộc cũng sẽ gây ấn tượng với bất cứ ai ngay khi nhìn thấy.

Món bánh Trung thu không cần nướng thơm ngon, dễ làm.

Lưu ý khi làm bánh Trung thu củ mài nhân hạt sen, đậu đỏ

1. Nếu bạn muốn tránh bị ngứa khi gọt củ mài, hãy nhớ hãy đeo găng tay.

2. Nếu muốn bánh Trung thu dẻo, bạn có thể cho một chút nước vào bột củ mài rồi nhào hoặc dùng máy trộn đều.

3. Bột nếp thêm vào củ mài nên được điều chỉnh theo độ ướt. Nếu bạn chỉ muốn tăng độ kết dính cho món bánh Trung thu này thì chỉ cần cho một chút. Còn bạn muốn món bánh này dẻo hơn thì có thể cho thêm.

4. Bạn có thể thêm lượng đường quế hoa vào nhân tùy theo khẩu vị. Nếu thích ăn ngọt hơn có thể rắc thêm chút đường quế hoa lên mặt bánh sau khi hoàn thành.