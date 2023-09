Cách làm bánh Trung thu nướng thập cẩm, thành công ngay lần đầu tiên

Bánh Trung thu có lẽ là một trong những loại bánh chị em yêu bếp muốn chinh phục trong mỗi dịp Rằm tháng 8.

Bạn chỉ cần gõ tìm kiếm trên mạng sẽ ra 1001 công thức khác nhau có thể tham khảo, nhưng để làm thành công chiếc bánh homemade có hương vị giống nhất với các tiệm bánh cổ truyền thì không phải công thức nào cũng phù hợp.

Theo bạn Khúc Thùy Linh (thành viên Hội Yêu bếp), có trăm nghìn lý do để chiếc bánh không đạt như bánh bị phồng, nứt mặt, bị phình chân, chảy xệ, mặt bánh không mịn sắc nét, màu bánh không đẹp, nhân bánh không kết dính, khi cắt bánh nhân bị rời rạc... Và những lỗi hay gặp phải nhất đa phần đến từ khâu nướng bánh.

Thường có 2 nguyên nhân cơ bản dẫn đến bánh bị chảy xệ, phình nứt có thể do nhân bánh nhão quá hoặc nhiệt nướng chưa đạt, bánh để trong lò quá lâu, bánh chưa nguội hẳn đã cho vào lò nướng tiếp.

Mặt bánh không sắc nét, nguyên nhân chủ yếu do khi xịt nước xong mặt bánh chưa khô hẳn đã quét trứng, hay do chổi quét trứng sợi quá to, phết quá nhiều trứng, phết đi phết lại nhiều lần tạo những bong bóng li ti trên bề mặt.

Thùy Linh cho biết, chị đã chọn làm theo một công thức từ rất lâu và thành phẩm có thể nói là ưng ý nhất trong tất cả các công thức làm bánh nướng chị đã từng thử qua.

"Thực ra làm bánh Trung thu không khó, mà quan trọng nhất là cần phải kiên trì vì nó khá tốn thời gian thôi. Hơi cầu kỳ một chút nhưng đó lại là cái thú vị của việc làm bánh", Linh chia sẻ.

Nếu thích, bạn có thể tham khảo công thức làm bánh nướng Trung thu nhân thập cẩm của chị Thùy Linh dưới đây nhé, đảm bảo thành công ngay từ lần đầu tiên

Phần vỏ

320g bột mì đa dụng

200g nước đường bánh nướng

1 tsp nước tro tàu

1/4 tsp baking soda

Phần nhân

100g hạt điều

100g mứt sen

100g mứt bí

100g hạt dưa

100g vừng

100g mỡ đường

100g lạp xưởng

vài lá chanh

Nước sốt trộn nhân

50g corn syrup

20ml rượu mai quế lộ

10ml xì dầu

10ml dầu mè

50g nước lọc

50g bột bánh dẻo

Hỗn hợp trứng phết mặt

1 lòng đỏ trứng

1/2 tsp nước đường bánh nướng

1 tsp nước lọc.

Cách làm

Phần vỏ

Trộn nước đường bánh nướng, nước tro tàu, baking soda với nhau và để nghỉ ít nhất 4 tiếng để nước đường được sậm màu hơn.

Sau khi để nghỉ 4 tiếng thì cho từ từ nước đường vào bột mỳ trộn đều, nhào thành khối mịn, rồi để bột nghỉ 20 phút, phủ khăn để không bị khô mặt.

Vỏ bánh và nhân bánh thường chia tỷ lệ 1:2. Ví dụ bánh của mình là 75-80g, thì mình sẽ làm vỏ bánh khoảng 30g và nhân bánh là 50g.

Các loại hạt to thì thái hạt lựu, lạp xưởng đem hấp hoặc luộc chín rồi thái hạt lựu, lá chanh thái chỉ. Cho tất cả các nguyên liệu vào tô.

Nước sốt trộn nhân

Trộn tất cả các nguyên liệu với nhau (trừ bột bánh dẻo).

Đổ phần nước sốt này vào phần nhân trộn đều lên, sau đó cho từ từ từng thìa bột bánh dẻo vào, vừa cho vừa trộn đều. Nhân có thể nắm lại chắc và kết dính chặt lại với nhau, vê được thành những viên tròn là đạt.

Sau khi chia xong nhân và vỏ bánh thì đến khâu đóng bánh. Dàn mỏng vỏ bánh rồi đặt nhân vào giữa và gói kín lại.

Áo 1 lớp bột phía ngoài vỏ bánh, rắc thêm bột vào khuôn để chống dính rồi mới đặt viên bột vào khuôn để đóng bánh.

Bánh đóng xong thì đặt lên khay nướng đã lót sẵn giấy chống dính.

Làm nóng lò nướng trước 15 phút ở mức nhiệt 210°C. Nướng sơ 5 phút để mặt bánh se lại, chín đục thì bỏ bánh ra luôn.

Xịt nước đều lên khắp mặt bánh, đợi đến khi mặt bánh khô hẳn thì phết hỗn hợp trứng lên, lưu ý không phết ở thành bánh.

Bánh cần để nghỉ ít nhất 20 phút để nguội trước khi cho lò nướng lần 2. Quá trình để nghỉ rất quan trọng, nếu vội vàng nướng luôn bánh sẽ bị xệ chân, thân bánh phình to.

Nướng lần 2 khoảng 7 phút. Sau đó lặp lại thao tác xịt nước và phết trứng.

Nướng bánh lần 3 khoảng 12-15 phút đến khi mặt bánh vàng xém. Bánh mới làm xong sẽ cứng, cần để 2-3 ngày bánh sẽ tươm dầu ra, màu bánh sẽ sậm đẹp và vỏ bánh mềm hơn.