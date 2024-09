Làm món ăn này cho bữa tối vừa nhanh gọn lại ngon vô cùng và giúp cấp ẩm da, thải độc cơ thể

Đón mùa thu với món cải thảo non hấp thịt bò và đậu nành bổ dưỡng. Rau cải thảo non kết hợp cùng thịt bò mềm ngọt và đậu nành tươi mang đến bữa ăn thanh mát, đậm đà. Công thức đơn giản, dễ thực hiện, giúp bạn bổ sung protein và dưỡng chất cần thiết. Khám phá cách làm món cải thảo non hấp thịt bò đậu nành ngay hôm nay!

Cải thảo non vốn là "phiên bản nhí" của rau cải thảo, nó rất giàu dinh dưỡng. Cụ thể hàm lượng kali trong cải thảo non là 287mg, trong khi cải thảo trưởng thành có cùng trọng lượng chỉ có khoảng 130mg. Ngoài ra, cải thảo non cũng giàu canxi, phốt pho, sắt, vitamin, axit folic, chất xơ, protein và các chất dinh dưỡng khác... rất tốt cho sức khỏe. Ăn rau cải thảo vào đầu mùa thu có tác dụng cấp ẩm cho làn da khô, giải tỏa căng thẳng, thanh nhiệt và giải độc.

Có nhiều cách để ăn cải thảo non nhưng với phương pháp nấu ăn dưới đây vừa ít dầu và muối, đặc biệt thích hợp với mùa thu khô hanh này. Thịt bò và đậu nành tươi trong món ăn này giúp bù đắp sự thiếu hụt protein cho cơ thể đồng thời mang đến hương vị tươi ngon hơn.

Không dài dòng nữa, hãy theo dõi ngay công thức làm món cải thảo non hấp thịt bò và đậu nành giúp bạn có cảm giác sảng khoái, ngon miệng.

Nguyên liệu làm món rau cải thảo non hấp thịt bò và đậu nành

1 cái rau cải thảo non, 1 nắm đậu nành tươi, 250g thịt bò, 1.5 thìa canh nước tương vị nấm, 1/2 thìa canh nước tương đen, 5 tép tỏi băm, chút xíu muối, một ít dầu ăn, 1 thìa canh tinh bột bắp, 1 cây hành lá.

Cách làm món rau cải thảo non hấp thịt bò và đậu nành

Bước 1: Rau cải thảo nếu bạn không mua được loại non thì hãy dùng phần lõi màu vàng bên trong. Tách rời từng lá sau đó đem rửa sạch nhiều lần dưới vòi nước rồi để ráo. Sau đó bạn cắt từng lá rau cải thảo non thành 2 hoặc 3 phần. Xếp lá rau cải thảo non vào đĩa sâu lòng rồi để sang một bên.

Bước 2: Đậu nành tươi bạn bóc bỏ vỏ để lấy phần hạt, rửa sạch rồi để ráo. Nếu bạn không mua được đậu nành tươi thì có thể mua đậu nành đông lạnh được bán tại các siêu thị. Thịt bò sau khi rửa sạch thì thấm hết nước rồi thái miếng mỏng. Cho thịt bò đã thái vào tô.

Bước 3: Tiếp theo bạn cho tỏi băm, nước tương, nước tương đen và tinh bột bắp vào tô thịt bò, trộn đều. Sau đó bạn cho một ít dầu ăn vào, trộn đều một lần nữa để khóa độ ẩm cho từng miếng thịt bò rồi ướp trong khoảng 20 phút.

Bước 4: Sau khi ướp xong, bạn lấy đĩa bắp cải non ra và rải từng miếng thịt bò đã ướp vào giữa. Lưu ý không xếp thịt bò quá dày để tránh độ chín không đều. Cuối cùng rắc hạt đậu nành tươi lên trên.

Bước 5: Đun sôi nước trong nồi, cho đĩa cải thảo, thịt bò và đậu nành vào xửng, đậy nắp lại và bắt đầu hấp trên lửa lớn trong 10 phút. Khi món ăn chín, bạn lấy ra khỏi nồi, có thể rắc chút hành lá xắt nhỏ lên rồi thưởng thức.

Thành phẩm món cải thảo non hấp thịt bò và đậu nành

Vậy là món ăn thanh mát thơm ngon đã sẵn sàng cho bữa tối. Rau cải thảo non vẫn giữ được độ giòn và mềm nhất định. Thịt bò càng mềm và thơm ngọt hơn khi nhai. Món ăn này là sự kết hợp đơn giản, bổ dưỡng và thơm ngon mà bạn nhất định phải thử trong các bữa cơm vào mùa thu.

Khi làm món ăn này bạn cần lưu ý một số mẹo sau:

- Sau khi rửa sạch rau cải thảo non, hãy nhớ để ráo nước để tránh khi hấp, lượng nước sẽ bị nhiều lên ảnh hưởng đến hương vị (bị nhạt).

- Đừng xếp thịt bò quá dày hoặc dồn về một chỗ, tốt nhất chỉ nên xếp thành một lớp. Nếu dày quá, thịt bò sẽ có độ chín không đồng đều và có xu hướng dính/vón cục.