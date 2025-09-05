Mỗi năm, hàng triệu cử nhân chen chân vào thị trường lao động vốn đã chật chội. Cảnh tượng hàng nghìn người tranh một vị trí việc làm không còn xa lạ, khiến khái niệm cạnh tranh mù quáng ngày càng trở nên phổ biến. Nhưng liệu có phải cứ gồng mình chạy theo đám đông thì mới đảm bảo được tương lai?

Thực tế phũ phàng cho thấy, nhiều người cống hiến cả đời, cuối cùng vẫn không kịp hưởng hạnh phúc. Bởi vậy, cách sống thông minh trong những năm tới không phải là lao vào vòng xoáy vô tận, mà là dám kịp thời hạnh phúc - tận hưởng từng khoảnh khắc ngay khi còn có thể.

01. Ngoài cạnh tranh mù quáng, còn có lựa chọn khác

Không ít người tin rằng, đời sống của người bình thường chỉ có hai chữ "cạnh tranh". Thấy bạn bè cày cuốc, mình cũng vội vàng cày cuốc. Thấy người khác gắng gượng, bản thân lại lao theo như một phản xạ. Ít ai dừng lại để hỏi: Mình thật sự cần gì? Điều người khác theo đuổi chưa chắc đã đúng, càng chưa chắc đã hợp với mình. Và chính tâm lý đám đông ấy đã khiến nhiều người rơi vào cái bẫy "cạnh tranh mù quáng" mà không hay biết.

02. Tương lai, cuộc đua sẽ khốc liệt hơn

Chỉ riêng số lượng sinh viên tốt nghiệp hằng năm ước tính khoảng 400.000 theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Ở Trung Quốc, số lượng này còn tăng lên tới hàng chục triệu sinh viên - còn nhiều hơn dân số cả một quốc gia phát triển. Trong khi đó, thị trường lao động không thể mở rộng kịp. Thế là cảnh tượng vài trăm, thậm chí vài nghìn người chen nhau cho một suất việc làm đã trở nên quen thuộc. Cạnh tranh này không còn lành mạnh, mà đã méo mó và bào mòn con người. Người còn lại sau khi bị loại đâu có thiếu nỗ lực, chỉ là không có chỗ đứng. Đây chính là mặt trái đáng sợ của "cạnh tranh mù quáng".

03. Thay vì cạnh tranh mù quáng , hãy chọn "kịp thời hạnh phúc"

Nhiều người mắc kẹt trong tư duy "hoãn lại hạnh phúc": Hôm nay khổ một chút, tương lai sẽ sung sướng; giờ gồng lên, sau này an nhàn; đợi về hưu, mới bắt đầu tận hưởng. Nhưng thực tế phũ phàng chứng minh, không phải ai cũng đủ thời gian để đi đến "ngày mai tươi sáng". Cả đời lam lũ, đến lúc bệnh tật ập đến, tiền bạc tích góp chỉ đủ chi viện phí. Thậm chí, khi tuổi nghỉ hưu ngày càng bị kéo dài, giấc mơ "sau này thong dong" càng trở nên xa vời.

04. Vì sao phải hạnh phúc ngay bây giờ?

Một ngọn núi ở tuổi 30 có thể chinh phục, nhưng đến tuổi 70, sức khỏe khó lòng cho phép. Biết bao người lên kế hoạch "đến 55 tuổi nghỉ việc đi du lịch khắp nơi", nhưng lại ra đi ở tuổi 54. Đời người hữu hạn, còn cuộc đua thì vô hạn. Nếu cứ dùng sinh mệnh có giới hạn để chống chọi vòng xoáy không điểm dừng, kết cục chỉ là kiệt quệ và nuối tiếc. Không ai có thể đền bù cho phần hạnh phúc mà bạn đã bỏ lỡ.

Hãy nhớ: Đừng đánh cược hạnh phúc của hiện tại để hy vọng vào một tương lai chưa chắc đến. Ba năm dịch bệnh vừa qua đã chứng minh, cái gọi là "ngày mai" hoàn toàn có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Quá khứ đã qua, tương lai bất định, chỉ có hiện tại mới thật sự đáng sống. Sống vui ngay lúc này, tận hưởng niềm hạnh phúc ngay lúc này, chính là lựa chọn thông minh nhất.

Bởi có một sự thật đơn giản: Khổ trước chưa chắc đã sướng sau, nhưng sướng trước chắc chắn là sướng rồi.