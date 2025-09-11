Nỗi lo này không phải vô cớ. Trước đây, một số nghiên cứu từng chỉ ra rằng một số chất trong nhựa như bisphenol A (BPA) hay phthalates có thể ảnh hưởng đến nội tiết, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh. Thực tế, những loại nhựa rẻ tiền, kém chất lượng khi gặp nhiệt độ cao có thể biến dạng, thậm chí thôi nhiễm chất vào thức ăn.

Tuy nhiên, đó là chuyện của loại nhựa không đạt chuẩn. Với nhựa thực phẩm ngày nay, các thành phần gây hại đã được kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu sử dụng đúng loại hộp nhựa đạt tiêu chuẩn an toàn, việc hâm nóng bằng lò vi sóng là hoàn toàn không gây ung thư.

Kết luận khoa học: Nhựa đạt chuẩn có thể yên tâm sử dụng

Theo các tổ chức uy tín như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hay Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA):

- Những hộp nhựa có ký hiệu “Microwave Safe” (dùng được trong lò vi sóng) đều đã trải qua thử nghiệm chịu nhiệt và kiểm tra mức độ thôi nhiễm.

- Kể cả ở nhiệt độ cao, lượng hóa chất rò rỉ (nếu có) cũng thấp hơn nhiều lần so với ngưỡng gây hại cho sức khỏe.

- Lò vi sóng không làm biến đổi phân tử nhựa thành chất độc, mà chỉ tác động lên phân tử nước trong thức ăn để tạo nhiệt.

- Nguy hiểm không nằm ở lò vi sóng, mà ở việc chúng ta chọn sai loại hộp đựng.

Những loại hộp nhựa tuyệt đối không nên cho vào lò vi sóng

- Hộp nhựa đựng đồ ăn mang về, hộp xốp: Loại này thường chỉ chịu được nhiệt độ 60–80℃, dễ chảy nhão, biến dạng khi hâm nóng.

- Hộp đựng sữa chua, kem, bơ thực vật: Vốn chỉ thiết kế cho bảo quản lạnh, hoàn toàn không chịu nổi nhiệt độ cao.

- Hộp nhựa đã cũ, trầy xước: Vết nứt khiến vật liệu dễ thôi nhiễm khi gặp nhiệt.

Cách sử dụng an toàn

- Xem ký hiệu: Hộp nhựa dùng được trong lò vi sóng thường có dòng chữ “Microwave Safe” hoặc ký hiệu chiếc lò vi sóng nhỏ.

- Chọn đúng chất liệu: PP (Polypropylene, ký hiệu số 5): Chịu nhiệt tới 120℃, phổ biến nhất. Một số loại PC hoặc HDPE cũng được chứng nhận an toàn.

- Hâm đúng cách: Tránh hâm lâu ở công suất cao, nên chia nhỏ thời gian. Đậy nắp hoặc dùng màng bọc chuyên dụng để tránh bắn tung tóe.

- Ưu tiên thủy tinh, sứ: Đây vẫn là lựa chọn “chắc ăn” và bền nhất.

Nếu không chắc hộp nhựa có an toàn trong lò vi sóng hay không, có thể đổ nước vào hộp và hâm khoảng 1 phút. Nếu nước nóng lên mà hộp không biến dạng, chứng tỏ hộp chịu nhiệt tốt. Tuy nhiên, cách này chỉ để tham khảo, an toàn nhất vẫn là dựa vào ký hiệu từ nhà sản xuất.

Nguồn và ảnh: QQ