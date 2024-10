"Dùng iPhone 16 Plus được hai tuần, tôi ước mình mua được một chiếc iPhone khác"

Chỉ mới mua iPhone 16 Plus được hai tuần, cây bút Chris Smith của BGR đã cảm thấy chán nản vì nhiều lý do. Anh ước được sở hữu một chiếc iPhone đặc biệt hơn. Dưới đây là chia sẻ của Smith.

Dùng iPhone 16 Plus vẫn thấy khó chịu

Khi có ý định đặt hàng trước iPhone 16, tôi biết mình sẽ không mua mẫu Pro hay phiên bản màn hình nhỏ. Dù là iPhone 16 6,1 inch hay iPhone 16 Pro 6,3 inch cũng đều có vẻ quá nhỏ đối với tôi.

Trước đó, tôi là người từng chọn mua iPhone Pro cỡ nhỏ đều đặn mỗi năm kể từ khi Apple ra mắt. Không biết từ khi nào, tôi nhận ra mình cần một màn hình lớn hơn. Không chỉ để xem nhiều nội dung hơn khi duyệt web, đọc hoặc phát trực tuyến video mà tôi còn thấy ngày càng khó gõ bàn phím trên màn hình 6,1 inch.

iPhone 16 Plus vẫn cồng kềnh.

Một lợi ích khác khi chọn iPhone cỡ lớn là chúng cũng có dung lượng pin mở rộng. Phiên bản Plus và Pro Max dễ dàng giúp tôi có thời lượng pin kéo dài hơn một ngày. Tôi từng có trải nghiệm đó trong năm đầu tiên sử dụng iPhone 14 Pro, chiếc máy có thời lượng pin cực khủng. Nhưng về sau thì không đủ với nhiều người.

Quay lại giữa tháng 10, tôi đã mua và sử dụng iPhone 16 Plus được khoảng hai tuần. Tôi làm mọi thứ như mình từng làm trên iPhone 14 Pro, nhưng tôi chợt nhận ra mình cần một chiếc điện thoại khác đến dường nào.

Tôi hài lòng với màn hình lớn trên iPhone 16 Plus, ngay cả khi nó bị kẹt ở 60Hz. Tôi là một trong những người không thể phân biệt được sự khác biệt giữa các tốc độ làm tươi trên iPhone. Màn hình hạ cấp xuống 60Hz từ 120Hz trên iPhone 14 Pro không làm tôi bận tâm chút nào. iOS 18 rất tuyệt vời và mọi thứ đều chạy mượt mà.

Tôi chỉ thích màn hình rộng. Nó làm cho việc sử dụng iPhone tốt hơn rất nhiều. Thêm thời lượng pin dài hơn, với khoảng 36 giờ cho một lần sạc. Không hẳn là hai ngày, nhưng cũng gần tới mức đó.

Nhưng mọi thứ đều có cái giá phải trả.

iPhone 16 Plus cực kỳ cồng kềnh. Nó nặng 199g, tương đương với iPhone 16 Pro nhỏ hơn. Tôi đã dán miếng bảo vệ màn hình và ốp lưng. Điều này càng làm tăng thêm độ cồng kềnh.

Tôi thích một chiếc điện thoại lớn, nhưng cũng muốn có kiểu dáng mỏng hơn so với Plus và Pro Max. Đó là lý do tại sao tôi muốn có một chiếc iPhone 17 Air – phiên bản mới chỉ là tin đồn chứ chưa ra mắt.

Tôi mơ về một chiếc iPhone thậm chí còn mỏng hơn nữa, hy vọng giống với thời iPhone 6 đến iPhone 8.

iPhone 17 Air sẽ là sản phẩm hoàn hảo.

iPhone Air sẽ thật hoàn hảo

Tôi thấy rất khó để mang Plus trong túi quần. Tôi phải lấy nó ra khi buộc dây giày, và chỉ chờ được về nhà để bỏ nó ra khỏi túi.

Là người tập chạy nhiều, tôi luôn mang theo iPhone. Mặc dù chạy với một chiếc Plus trong túi không khó chịu lắm nhưng vẫn có cảm giác cấn cấn.

Tôi cũng phải rất cẩn thận khi cầm iPhone 16 Plus bằng một tay. Tôi chưa làm rơi nhưng vẫn sợ. Ốp lưng lúc nào cũng phải lắp.

Tôi đã cảm thấy lo lắng vào năm ngoái khi lần đầu nghe tin đồn về việc Apple tăng kích thước màn hình của iPhone 16 Pro lên 6,3 inch và 6,9 inch. Tôi rất sợ phải sử dụng một chiếc điện thoại quá cồng kềnh. Hóa ra Apple đã không tăng kích thước của Pro và Pro Max quá đáng kể nhờ phần viền siêu mỏng.

Tin đồn cho biết iPhone 17 Air sẽ thay thế mẫu Plus trong dòng iPhone 17 của Apple. Nhưng nó sẽ có màn hình nhỏ hơn màn hình 6,7 inch trên Plus hiện tại. Nhưng điện thoại mỏng hơn sẽ dễ cầm bằng một tay.

iPhone 17 Air cũng có thể thoải mái hơn nhiều khi bỏ vào túi so với Plus và Pro Max.

Tôi sẵn sàng đánh đổi những thứ khác để có được một chiếc iPhone có màn hình lớn và thiết kế siêu mỏng như vậy. Tôi có thể bỏ qua camera góc siêu rộng và sử dụng hệ thống camera ống kính đơn.

Tương tự, tôi sẽ không bận tâm nếu pin dùng được 24 giờ thay vì 36 giờ. Nghĩ lại thì, tôi cũng có thể từ bỏ sạc không dây và sạc MagSafe trong trường hợp iPhone 17 Air có mặt lưng bằng kim loại thay vì bằng kính.

Đó là điều tôi mong muốn về một chiếc điện thoại. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng Apple sẽ sản xuất iPhone Air trong năm nay. Có tin đồn cho rằng điều đó sẽ xảy ra, nhưng Apple vẫn để ngỏ khả năng hủy bỏ kế hoạch hoặc hoãn giới thiệu.