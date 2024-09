iPhone 16 Plus - Sự lựa chọn đầy phong cách

iPhone 16 Plus mang đến một trải nghiệm người dùng tuyệt vời, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng, đặc biệt là phái mạnh.

Thiết kế cứng cáp, góc cạnh mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính

iPhone 16 Plus được Apple thiết kế khéo léo, tận dụng những đường nét cứng cáp, góc cạnh để tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ, nam tính, phù hợp với thị hiếu của nhiều người dùng nam. Các cạnh phẳng, góc bo vuông vắn tạo cảm giác chắc chắn, bền bỉ, thể hiện sự mạnh mẽ và quyết đoán của người dùng. Cùng với chất liệu cao cấp như kính cường lực và khung kim loại chắc chắn tạo cảm giác sang trọng, bền bỉ và đẳng cấp cho phái mạnh.

iPhone 16 Plus sở hữu thiết kế cứng cáp, góc cạnh mang tới vẻ đẹp sang trọng, mạnh mẽ

Màn hình lớn, trải nghiệm giải trí đỉnh cao, chơi game cực đã



Nam giới có kích thước bàn tay to nên thường "chuộng" những thiết kế màn hình lớn. Với sản phẩm iPhone 16 Plus, các quý ông có thể cầm nắm dễ dàng mà lại có được thiết kế màn hình rộng để chơi game cực đã.

iPhone 16 Plus với kích thước màn hình 6,7 inch chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho phái mạnh. Đây là chiếc điện thoại màn hình lớn, mang đến không gian hiển thị rộng rãi, lý tưởng cho việc xem phim, chơi game, chỉnh sửa ảnh và video. Điều này đặc biệt hấp dẫn với những người đàn ông yêu thích trải nghiệm giải trí trên điện thoại.

Ngoài iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro cũng tạo sự phấn khích với các iFan khi kích thước được tăng lên 6,3 inch (các phiên bản cũ là 6,1 inch). Với những cải tiến này, Apple mong muốn mang tới trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

iPhone 16 Plus sở hữu kích thước màn hình lớn 6.9 inch giúp phái mạnh chơi game cực đã mà vẫn cầm nắm thoải mái

Chip A18 Bionic mạnh mẽ, dung lượng RAM 8GB giúp cài đặt và cày game thỏa thích



Các chàng trai thường đam mê game nên rất chuộng những mẫu điện thoại sở hữu chip mạnh mẽ để thao tác mượt mà. iPhone 16 Plus với con chip A18 Bionic mới nhất, được sản xuất trên tiến trình 5nm, CPU 6 lõi, GPU 5 lõi đem lại hiệu năng xử lý nhanh hơn 30% và khả năng xử lý đồ hoạ tốt hơn 40% so với con chip trên iPhone 15 Plus. Điều này đồng nghĩa với việc các bạn nam yêu thích game có thể chơi các trò chơi nặng, hoặc chỉnh sửa đồ họa trên điện thoại mượt mà hơn rất nhiều.

iPhone 16 Plus sở hữu chip A18 mạnh mẽ mang đến trải nghiệm chơi game cực đỉnh

