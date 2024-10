Mẫu iPhone đời cũ "chip khỏe, pin khủng" không thua iPhone 16 Plus: Đang giảm đậm 5 triệu trong tháng 10

Giá iPhone 15 series tiếp tục ghi nhận mức giảm hấp dẫn, rẻ kỷ lục kể từ khi ra mắt, thấp hơn mức đề xuất ban đầu khá nhiều.

Phiên bản iPhone 15 Plus cũng có mức giảm sập sàn. Theo đó, iPhone 15 Plus 128GB có mức giá thấp nhất chỉ hơn 21 triệu đồng (đã trừ khuyến mại) trên một số sàn thương mại điện tử và đại lý, giảm gần 5 triệu so với mức giá niêm yết khi vừa ra mắt. Mức giá này chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo chính sách của từng nơi bán.

Đây được coi là mức giá hấp dẫn, nếu so sánh với mẫu iPhone 16 Plus vừa ra mắt chỉ sở hữu con chip mới mạnh hơn trong khi các thông số cơ bản không có nhiều thay đổi.

Mức giá đang được áp dụng với iPhone 15 Plus (chưa trừ khuyến mại)

Với thiết kế màn hình thay đổi loại bỏ đi notch tai thỏ, thay thế bằng thiết kế Dynamic Island như trên dòng Pro, cùng hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin ấn tượng, iPhone 15 Plus đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dùng.

iPhone 15 Plus được trang bị màn hình Dynamic với công nghệ Super Retina XDR với kích thước 6,7 inch, độ phân giải 2796x1290 pixel và mật độ điểm ảnh 460 ppi. Màn hình này hỗ trợ công nghệ HDR, giúp tái hiện màu sắc và độ sáng một cách chân thực hơn.

Thay đổi về cổng sạc từ Lightning sang Type-C cũng là một điểm quan trọng trên iPhone 15 Plus cho phép nó sử dụng một cách tiện lợi hơn và có thể chung sạc với iPad, Macbook.

iPhone 15 Plus có camera chính 48MP mới, khác với camera được sử dụng trên dòng iPhone 14 Pro.

Điểm đặc biệt nằm ở tích hợp thông minh giữa phần cứng và phần mềm, tùy chọn Telephoto 2x bổ sung cho phép người dùng trải nghiệm ba mức thu phóng với chất lượng quang học: 0,5x, 1x và 2x, lần đầu tiên xuất hiện trên hệ thống camera kép của iPhone.

Ngoài cụm camera kép, camera trước TrueDepth 12MP cũng không kém phần ấn tượng. So với iPhone 14 Plus, mẫu iPhone 15 Plus không chênh giá là bao mà thông số camera ấn tượng hơn khá nhiều.

Về hiệu năng, iPhone 15 Plus được trang bị chip Bionic A16 tiên tiến với CPU 6 lõi. Trong đó có 2 lõi hiệu năng tiêu thụ năng lượng ít hơn 20% và 4 lõi tiết kiệm điện, cùng với GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi. Với GPU 5 lõi, băng thông bộ nhớ tăng lên hơn 50%.

iPhone 15 Plus được trang bị viên pin có dung lượng lớn, có thể xem video trong 26 giờ và nghe nhạc trong 100 giờ. Đây được xem là một trong những mẫu iPhone có pin tốt nhất từ trước đến nay.