Đi ăn ngoài hay đặt đồ ăn giao về nhà, tiện thì có tiện vì chẳng mất công đi siêu thị mua thực phẩm rồi về bày biện nấu nướng, xong còn phải rửa thêm cả đống nồi niêu xoong chảo. Nhưng ăn ngoài nhiều quá cũng tốn tiền, chưa kể còn khó kiểm soát lượng calo cũng như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với tình thế ấy, đeo tạp dề vào bếp không phải là giải pháp dân văn phòng bận rộn lựa chọn. Thay vào đó, họ lên Threads, tha thiết đăng bài tìm người nấu ăn cho mình!

Người “lười” vào bếp có cơm nhà để ăn, người thích nấu nướng có thêm thu nhập

Chỉ với 1 từ khóa “tìm người nấu ăn hộ”, Threads cho chúng ta thấy không ít bài đăng. Từ dân văn phòng quá bận đến cả mẹ bỉm đang ở cữ, có người muốn tìm người đến tận nhà nấu ăn, có người thì “dễ” hơn: Nấu ở đâu cũng được, cứ đúng giờ ăn có đồ ăn là ok. Điểm chung của những người cần tìm dịch vụ “nấu ăn hộ” là muốn kiểm soát chế độ dinh dưỡng, cũng như thèm vị cơm nhà.

Một mẹ bỉm đăng bài tìm người nấu cơm cữ (Ảnh chụp màn hình)

Có cầu là có cung (Ảnh chụp màn hình)

Không có thời gian nấu nướng, mà lại siêu thích ăn cơm nhà nên tìm người nấu ăn cho mình, theo khẩu vị của mình là ok nhất (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác vì quá mệt mỏi với việc phải nghĩ “hôm nay ăn gì” nên cũng muốn tìm người nấu ăn giúp, quan trọng là đồ ăn hợp khẩu vị (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi nhiều người đăng tin tìm người nấu ăn giúp, thì cũng không ít dân văn phòng đam mê nấu nướng, cũng đăng bài “quảng cáo” dịch vụ nấu ăn tại nhà của bản thân.

“Ngon rẻ không mâm nào quá 100k” (Ảnh chụp màn hình)

Tranh thủ lúc thất nghiệp, thử “khởi nghiệp” coi sao (Ảnh chụp màn hình)

Ở Việt Nam, nhu cầu tìm người đến tận nhà nấu ăn không còn quá mới. Tuy nhiên thay vì tìm qua các ứng dụng hay đơn vị trung gian, nhiều người tự đăng bài trên mạng xã hội để tìm người nấu phù hợp. Cách này giúp họ dễ tham khảo đánh giá, trao đổi trực tiếp về khẩu vị và tìm được người nấu đúng ý hơn.

Điều thú vị là dân văn phòng vừa là nhóm khách hàng tiềm năng, vừa là nhóm có khả năng kiếm thêm thu nhập từ dịch vụ này. Những người bận rộn, không có nhiều thời gian nấu nướng nhưng vẫn muốn ăn cơm nhà, có thể thuê người tới nấu cơm cho mình. Ở chiều ngược lại, không ít nhân viên văn phòng có niềm đam mê với bếp núc lại tranh thủ thời gian rảnh sau giờ làm hoặc cuối tuần để nhận nấu ăn cho người khác.

Người muốn ăn cơm nhà nhưng lười vào bếp, gặp người thích chuyện nấu nướng, thế là "cung - cầu" gặp nhau.

Tới tận nhà nấu cơm cho người lạ - Ngành dịch vụ “đang lên ngôi”

Tại Trung Quốc, dịch vụ thuê người đến nhà nấu cơm đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây.

Wang Zhan, 26 tuổi, là Gen Z đang cung cấp dịch vụ nấu ăn tại nhà. Trước khi bén duyên với công việc này, Wang từng làm phụ bếp cho 1 nhà hàng, nên kinh nghiệm nấu nướng cũng có thể gọi là khá so với mặt bằng chung. Wang cho biết hiện tại, việc tới nhà nấu ăn cho người lạ mang về cho anh mức thu nhập khoảng 100 NDT (360.000 đồng) cho một bữa ăn gồm 3 món mặn, 1 món canh. Thu nhập hàng tháng đạt khoảng 8.000 NDT (khoảng 28,8 triệu đồng).

Theo Wang, khách hàng chủ yếu là những nhân viên văn phòng bận rộn, không có thời gian nấu nướng nhưng cũng không muốn ăn ngoài.

Ảnh minh họa

Tại Hàng Châu (Trung Quốc), một nữ đầu bếp khác cũng gây chú ý khi tiết lộ mức thu nhập lên tới 20.000 NDT/tháng (khoảng 72 triệu đồng) nhờ công việc nấu ăn tại nhà. Cô cho biết nguồn thu nhập lý tưởng này không chỉ đến từ các “đơn hàng cơ bản” là nấu bữa ăn thông thường, mà còn là đơn tiệc tụ họp gia đình hoặc hoạt động tập thể của doanh nghiệp. Hiện cô đã xây dựng được một đội ngũ riêng và mong muốn tuyển thêm đầu bếp để mở rộng hoạt động.

Trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc, những từ khóa như “đầu bếp tại nhà”, “nấu ăn tại nhà” hay “xào nấu tại nhà” xuất hiện ngày càng nhiều, phần nào cho thấy độ hot của dịch vụ này. Mức giá dịch vụ cũng rất đa dạng. Tùy theo mức sống từng địa phương và số lượng món ăn yêu cầu cho từng bữa, chi phí thuê người nấu ăn tại nhà có thể dao động từ 68 NDT (khoảng 245.000 đồng) tới vài trăm NDT (vài triệu đồng) cho mỗi lần phục vụ. Những công việc phát sinh như đi chợ mua nguyên liệu hoặc rửa bát thường được tính phí riêng.

Sự phát triển của mô hình này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn về các dịch vụ cá nhân hóa trong đời sống của thế hệ trẻ tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. Với nhiều người, việc bỏ ra một khoản tiền vừa phải để có bữa cơm nóng hổi, hợp khẩu vị và không phải mất thời gian chuẩn bị được xem là lựa chọn đáng giá. Trong khi đó, đối với những người làm nghề nấu ăn, đây lại là một thị trường mới đầy tiềm năng, nơi kỹ năng bếp núc có thể được chuyển hóa thành nguồn thu nhập ổn định, thậm chí cao hơn nhiều công việc văn phòng truyền thống.

(Nguồn: Sina)