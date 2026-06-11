5 nghề tay trái nhiều mẹ 2 con đang làm để có thêm 3-10 triệu đồng/tháng: Không cần bỏ việc chính, vẫn có thêm một nguồn thu đáng kể

Khác với trước đây khi việc làm thêm thường gắn với bán hàng online hoặc cộng tác viên bán hàng, nhiều phụ nữ hiện đại đang chọn những nghề tay trái linh hoạt hơn, tận dụng kỹ năng sẵn có và không đòi hỏi vốn đầu tư lớn.

Dưới đây là 5 nghề tay trái đang được khá nhiều mẹ 2 con lựa chọn để tạo thêm nguồn thu từ 3-10 triệu đồng mỗi tháng.

1. Viết nội dung cho doanh nghiệp nhỏ

Chị Mai Anh (39 tuổi, Hà Nội) hiện làm nhân viên hành chính cho một công ty xây dựng. Sau giờ làm, chị nhận viết nội dung fanpage cho các cửa hàng mỹ phẩm, spa và quán ăn.

Ban đầu, chị chỉ nhận một fanpage với mức thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Sau gần một năm, số khách hàng tăng lên 4 đơn vị.

Mỗi tối sau khi các con ngủ, chị dành khoảng 2 giờ để lên nội dung, trả lời khách hàng và gửi bài cho đối tác. Hiện nay, nguồn thu phụ từ công việc này dao động từ 6-8 triệu đồng/tháng.

Ưu điểm của nghề này là:

- Không cần vốn.

- Có thể làm tại nhà.

- Chủ động thời gian.

- Nhu cầu thị trường vẫn rất lớn.

Nếu có khả năng viết lách, sử dụng mạng xã hội hoặc từng làm văn phòng, đây là một lựa chọn khá phù hợp.

2. Làm người sắp xếp nhà cửa theo giờ

Nghe có vẻ lạ nhưng đây là công việc đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các thành phố lớn.

Nhiều gia đình bận rộn sẵn sàng chi vài trăm nghìn đến vài triệu đồng để thuê người giúp họ:

- Sắp xếp tủ quần áo.

- Phân loại đồ dùng.

- Tối ưu không gian bếp.

- Dọn dẹp theo phong cách tối giản.

Chị Hương (42 tuổi, TP.HCM) bắt đầu công việc này sau khi tự chia sẻ hình ảnh căn hộ gọn gàng của mình trên mạng xã hội.

Bạn bè nhờ tư vấn, sau đó giới thiệu khách hàng mới. Hiện mỗi cuối tuần chị nhận từ 2–3 đơn.

Thu nhập trung bình khoảng 4–7 triệu đồng/tháng.

Điều đặc biệt là nghề này gần như không cần vốn đầu tư, chỉ cần khả năng tổ chức không gian và giao tiếp tốt.

3. Chụp ảnh sản phẩm bằng điện thoại cho cửa hàng online

Không phải cửa hàng nhỏ nào cũng đủ ngân sách thuê studio chuyên nghiệp.

Nhiều shop thời trang, đồ ăn, đồ gia dụng chỉ cần những bộ ảnh đơn giản nhưng chân thực để đăng Facebook, TikTok hoặc sàn thương mại điện tử.

Chị Lan (36 tuổi, Đà Nẵng) vốn có sở thích chụp ảnh đồ ăn và đồ dùng trong nhà.

Sau khi tham gia một khóa học ngắn về chỉnh ảnh trên điện thoại, chị bắt đầu nhận chụp sản phẩm cho các cửa hàng địa phương.

Một buổi chụp kéo dài khoảng 2–3 giờ có thể mang lại từ 500.000–1.500.000 đồng. Trung bình mỗi tháng chị nhận 6–8 dự án nhỏ.

Nguồn thu thêm dao động từ 4–9 triệu đồng.

Đây là công việc khá phù hợp với những người yêu thích hình ảnh, có gu thẩm mỹ và quen sử dụng điện thoại thông minh.

4. Nhận thiết kế thực đơn ăn uống và đi chợ theo tuần

Sau đại dịch, ngày càng nhiều gia đình quan tâm đến việc ăn uống khoa học, tiết kiệm và giảm lãng phí thực phẩm.

Từ nhu cầu đó, một số bà mẹ đã biến kinh nghiệm nội trợ thành nguồn thu nhập.

Chị Thảo (41 tuổi, Hải Phòng) hiện nhận tư vấn:

- Thực đơn gia đình 7 ngày.

- Danh sách mua sắm.

- Cách bảo quản thực phẩm.

- Kế hoạch chi tiêu tiền chợ.

Khách hàng chủ yếu là các gia đình trẻ hoặc người mới lập gia đình.

Chi phí dịch vụ dao động từ 200.000–500.000 đồng/gói. Mỗi tháng chị phục vụ khoảng 20–30 khách hàng.

Thu nhập thêm đạt 5–8 triệu đồng.

Điều đáng chú ý là công việc này tận dụng chính kinh nghiệm quản lý bếp núc và chi tiêu mà nhiều phụ nữ đã có sẵn.

5. Kiểm tra và quản lý gian hàng thương mại điện tử từ xa

Rất nhiều chủ shop hiện nay không đủ thời gian theo dõi:

- Đơn hàng.

- Tin nhắn khách.

- Tình trạng sản phẩm.

- Chương trình khuyến mãi.

Vì vậy, họ thuê người hỗ trợ quản lý gian hàng vài giờ mỗi ngày.

Chị Oanh (40 tuổi, Bắc Ninh) hiện làm công việc này cho 3 cửa hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Công việc chủ yếu diễn ra vào buổi tối:

- Cập nhật sản phẩm.

- Trả lời khách hàng.

- Kiểm tra tồn kho.

- Theo dõi đơn giao hàng.

Mỗi cửa hàng mang lại khoảng 2–4 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập phụ hiện đạt gần 10 triệu đồng mỗi tháng.

Điểm hấp dẫn là công việc không đòi hỏi phải livestream hay xuất hiện trước camera.

Không phải ai cũng cần một nghề tay trái, nhưng nhiều gia đình đang cần thêm một nguồn thu

Theo chia sẻ của nhiều bà mẹ, điều giá trị nhất của nghề tay trái không chỉ nằm ở số tiền kiếm thêm.

Một khoản thu nhập phụ từ 3–10 triệu đồng/tháng có thể giúp:

- Trang trải học phí cho con.

- Tạo quỹ du lịch gia đình.

- Tăng tốc độ tích lũy.

- Giảm áp lực tài chính khi có biến cố.

Quan trọng hơn, nó mang lại cảm giác chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống.

Như chị Mai Anh chia sẻ: "Ban đầu tôi chỉ muốn kiếm thêm vài triệu đồng mỗi tháng để bớt áp lực tiền học của con. Nhưng sau hai năm, điều tôi nhận được không chỉ là tiền, mà còn là cảm giác mình vẫn đang phát triển và có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai".

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt liên tục tăng, một nghề tay trái phù hợp có thể không giúp ai giàu lên ngay lập tức. Nhưng với nhiều mẹ 2 con, đó lại là cách thiết thực để gia đình vững vàng hơn trước những áp lực tài chính của cuộc sống hiện đại.