Nhiều người hỏi bí quyết để vừa có sự nghiệp rực rỡ, vừa có nghề tay trái hái ra tiền mà vẫn tận hưởng cuộc sống cá nhân? Câu trả lời không nằm ở những chiến lược vĩ mô, mà ở 9 thói quen "nhỏ nhưng có võ" giúp bạn luôn có lợi thế cạnh tranh dù ở bất kỳ môi trường nào.

Dưới đây là kinh nghiệm Tobias C. Shaw trong suốt hai thập kỷ lăn lộn, ông đã làm đủ thứ nghề từ đóng bộ đồ gấu mascot nhảy múa trong công viên, gọt khoai tây thuê cho tiệm cá rán, cho đến khi trở thành giám đốc điều hành của một tập đoàn giáo dục lớn tại Châu Á.

Tobias C. Shaw là một nhà văn, huấn luyện viên lãnh đạo và giám đốc điều hành doanh nghiệp. Ông đã có bài viết đăng trên Medium và Business Insider, cũng như nhiều trang web khác, và đã làm việc trong lĩnh vực lãnh đạo gần hai thập kỷ.

1. Hãy là một "cơn gió mát" giữa văn phòng ngột ngạt

Tôi còn nhớ ngày đầu đi làm báo, sếp tổng - một người đàn ông nghiện rượu và cực kỳ gắt gỏng đã dội gáo nước lạnh: "Cậu tưởng cậu giỏi lắm hả? Không đâu. Hiện tại cậu vừa chậm vừa non. Đừng cố gây ấn tượng với tôi làm gì. Việc duy nhất cậu cần làm là: Thân thiện, khiêm tốn, biết lắng nghe và đừng bao giờ cãi lời".

Nghe có vẻ "toxic", nhưng đó là bài học để đời. Nếu bạn dễ thương, người ta sẽ muốn dạy bạn. Nếu bạn dễ gần, người ta sẽ muốn chia sẻ cơ hội với bạn. Giữa một "hầm mỏ" công việc đầy áp lực, nếu bạn là một tia sáng tích cực, tự khắc những cơ hội "kim cương" sẽ tìm đến bạn.





2. Săn tìm những "chiến thắng nhỏ"

Đừng đợi đến khi hoàn thành dự án triệu đô mới thấy mình năng suất. Mỗi sáng đi làm, hãy tự hỏi: "Việc gì làm nhanh nhất nhưng lại có tác động ngay lập tức?". Đó có thể là gỡ rối một nút thắt trong quy trình, viết hộ đồng nghiệp một báo cáo đang kẹt, hay đơn giản là trả lời dứt điểm các email tồn đọng. Tích tiểu thành đại, khi bạn liên tục ghi điểm trên bảng điện tử, sự hiện diện của bạn sẽ trở nên không thể thay thế.

3. Công thức "Stacking": Mix những kỹ năng bình thường thành một siêu năng lực

Bạn không cần phải lọt top 10% chuyên gia xuất sắc nhất thế giới ở một lĩnh vực nào đó. Thay vào đó, hãy kết hợp những kỹ năng cơ bản lại với nhau.Tôi có một đồng nghiệp tên Babs. Cô ấy không giỏi marketing nhất, nhưng lại là người: Ghi biên bản cuộc họp chi tiết nhất Soạn email mẫu chuyên nghiệp nhất Luôn dám đặt "câu hỏi ngớ ngẩn" để cả team hiểu rõ vấn đề. Sự kết hợp giữa tính kỷ luật, óc quan sát và sự tận tâm đã biến cô ấy thành "linh hồn" của nhóm. Hãy tận dụng những "trái cây chín mọng ở cành thấp" để leo lên đỉnh cây.

4. Tìm kiếm một người dẫn dắt (Kể cả một người sếp tồi)

Đôi khi, tấm gương xấu lại là bài học tốt nhất. Khi mới làm quản lý, tôi đã vô tình bắt chước phong cách "việc gì cũng can thiệp" từ sếp mình. Chỉ khi nhìn thấy mọi người khó chịu với ông ấy, tôi mới giật mình nhìn lại bản thân. Học cách không làm gì cũng quan trọng như học cách phải làm gì. Hãy quan sát những người xung quanh, phân tích thất bại của họ để tự hiệu chỉnh lộ trình của chính mình.

5. Luôn trong trạng thái "Sẵn sàng"

Trong một tập thể, ai cũng sợ bị giao thêm việc. Nhưng nếu bạn luôn xuất hiện với tinh thần: "Tôi có thể giúp gì không?", bạn không chỉ nhận được sự biết ơn sâu sắc mà còn có cơ hội tiếp cận với những mảng miếng công việc mà bình thường bạn không bao giờ được chạm tới. Sự nhiệt tình chính là tấm vé thông hành nhanh nhất đến các vị trí cấp cao.





6. Sự hào hứng là một loại "vũ khí"

Nhiệt huyết có tính lây lan. Nó nâng tầm mọi việc bạn làm và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Tất nhiên, đừng giả tạo hay "làm quá" theo kiểu đa cấp. Sự hào hứng chân thành với công việc sẽ khiến bạn trông đầy sức sống và đáng tin cậy hơn hẳn những gương mặt ủ rũ chờ hết giờ làm.

7. Trở thành bậc thầy của những việc "nhàm chán"

Khi còn là trợ lý quản lý, tôi bị giao cho những việc "phụ của phụ" như kiểm kho và quản lý mặt bằng. Thay vì ngáp dài, tôi biến nó thành một trò chơi: Xây dựng hệ thống quản lý mới, đàm phán lại hợp đồng vệ sinh để tiết kiệm ngân sách. Kết quả? Tôi được thăng chức chỉ sau 6 tháng vì sếp thấy tôi có khả năng tối ưu hóa cả những thứ tầm thường nhất. Hãy tự hỏi: "Việc gì mọi người đều ngại làm, mà mình có thể biến nó thành 'siêu năng lực' của mình?".

8. Chọn "Tốt ổn định" thay vì "Hoàn hảo nhất thời"

Bạn không thể đảm bảo ngày nào cũng đạt phong độ 10/10. Sẽ có những ngày bạn thấy đuối sức. Nhưng thói quen luôn xuất hiện và làm tốt nhất có thể (dù chỉ là 7/10 hay 8/10) vẫn giá trị hơn nhiều so với việc thỉnh thoảng vụt sáng rồi lại vụt tắt. Sự ổn định tạo nên uy tín. Đừng để nỗi sợ "không hoàn hảo" làm chậm tiến độ của bạn.

9. Biến thất bại thành "bàn đạp"

Người thành công không học những bài học sai lầm từ thất bại. Nếu bạn thất bại trong một cuộc hội thoại khó khăn, đừng né tránh nó mãi mãi. Hãy coi đó là một buổi tập dượt. Sếp của bạn thực ra không quan tâm bạn mắc lỗi bao nhiêu lần, họ chỉ nhìn vào cách bạn phản ứng với lỗi lầm đó. Nhận trách nhiệm, rút kinh nghiệm và quay lại mạnh mẽ hơn, đó chính là phong thái của một người có "edge".

Thăng tiến không phải là một cuộc chạy đua vũ trang về bằng cấp, mà là một cuộc chiến về thói quen. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất ngay ngày mai. Biết đâu, bạn sắp trở thành "con cưng" của sếp và nhận được mức lương trong mơ thì sao?