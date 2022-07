Đừng bỏ qua 4 địa điểm này khi đến Huế: Không chỉ "săn" được hoàng hôn mà lên hình còn siêu đẹp

Đường đi: Đầm Lập An nằm dưới chân đèo Phú Gia, ngay trục đường quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị trấn Lăng Cô nên việc di chuyển cũng khá dễ dàng. Bạn có thể xuất phát từ trung tâm thành phố, di chuyển theo tuyến đường Hùng Vương - An Dương Vương - Nguyễn Tất Thành và men theo đường Lý Thánh Tông sẽ thấy có 1 bảng chỉ dẫn đường đến hầm Phước Tượng. Bạn rẽ theo chỉ dẫn rồi đi thẳng thêm 1 đoạn sẽ đến đầm Lập An.