Triển lãm tranh nghệ thuật của "tứ kiệt" Đông Dương lớn nhất Việt Nam

Dạo gần đây, ngoài những hoạt động như đi dạo, xem phim, shopping, cà phê... thì nhiều người đặc biệt là người trẻ lại hướng tới hoạt động nghệ thuật như là đi xem triển lãm.

Hiện nay, triển lãm được mở ra ngày càng nhiều, đặc biệt là tại TP.HCM khi các phòng tranh dần mở rộng cùng các hoạt động mang tính cộng đồng ngày một đa dạng, nên không chỉ là các họa sĩ, người nổi tiếng, chuyên gia... mở triển lãm mà nhiều tổ chức, cá nhân khác cũng loa tỏa theo.

Buổi khai mạc triển lãm thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật, không gian được trang trí vô cùng trang trọng.

Nữ ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh cũng đã dành thời gian tham dự buổi triển lãm này.

Mới đây, tại TP. HCM cũng mới xuất hiện một triển lãm có tên là “Timeless Souls: Beyond the Voyage – Hồn Xưa Bến Lạ” diễn ra vào ngày 11-14.7.2022 tại Park Hyatt Saigon, do nhà đấu giá Sotheby’s bảo trợ và nhà nghiên cứu nghệ thuật Ace Lê giám tuyển.

Triển lãm sẽ giới thiệu các tác phẩm từ bộ tứ đời đầu của Trường Mỹ thuật Đông Dương: Lê Thị Lựu (1911 – 1988), Lê Phổ (1907 – 2001), Mai Trung Thứ (1906 – 1980), và Vũ Cao Đàm (1908 – 2000).

Họa sỹ Trịnh Cung cũng tham gia khai mạc buổi triển lãm.

Được biết, đây là một trong những triển lãm tứ kiệt Đông Dương lớn nhất tại Việt Nam về cả giá trị và số lượng, quy tụ hơn 50 tác phẩm trải dài theo sự nghiệp của mỗi hoạ sỹ. Bộ tứ lừng danh này đã lần lượt di cư sang Pháp trong các thập kỷ 1930-1940, và thường xuyên lồng ghép tâm tư hoài cố hương của mình vào trong các tác phẩm được sáng tác nơi hải ngoại.

Triển lãm thu hút đông đảo người yêu thích nghệ thuật.

Họ mượn những gì còn đau đáu trong ký ức để thể hiện các lát cắt khác nhau về đời sống và văn hóa Việt trong tranh, thông qua các chủ đề quen thuộc. Dù vẽ hoa cỏ hay cảnh quan, gia đình hay phong tục, văn hóa hay kiến trúc, bộ tứ Phổ-Thứ-Lựu-Đàm đã tạo dựng được những biểu quan thị giác bắt nguồn từ cội rễ Việt, thu hút đông đảo khán giả quốc tế.

Hôm nay, triển lãm chính thức diễn ra thu hút đông đảo người yêu thích nghệ thuật đến xem. Đặc biệt, không gian triển lãm vô cùng bắt mắt, là điểm hẹn lý tưởng cho 3 ngày tới ở TP. HCM.

