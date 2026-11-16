Đúng 1 nguyên liệu mà tôi làm ra 3 món ngon đỉnh chóp chỉ trong 30 phút

Có những hôm đi làm về muộn, tôi chẳng muốn mất quá nhiều thời gian đứng bếp nhưng vẫn muốn chuẩn bị một mâm cơm đủ món cho cả nhà. Bí quyết là chọn một nguyên liệu chính rồi biến tấu thành nhiều cách chế biến khác nhau. Chỉ với 300g thịt heo xay, tôi có thể làm ngay ba món gồm chả thịt cuốn lá lốt chiên thơm lừng, đậu phụ non sốt thịt băm đậm đà và canh bí đỏ nấu thịt viên. Mỗi món một hương vị, ăn cùng cơm nóng rất hợp mà tổng thời gian chuẩn bị và nấu nướng chỉ khoảng 30 phút nếu biết sắp xếp hợp lý.

1. Chả thịt cuốn lá lốt chiên – thơm nức cả gian bếp

Dùng khoảng 120g thịt heo xay, một nắm lá lốt, hành tím băm, tiêu, nước mắm và một chút hạt nêm.

Thịt xay trộn với hành tím, tiêu và gia vị, để khoảng 5 phút cho ngấm. Lá lốt rửa sạch, để ráo, đặt mặt xanh đậm xuống dưới rồi cho một lượng thịt vừa đủ vào giữa, cuốn chặt tay. Làm nóng chảo với một chút dầu ăn, đặt phần mép lá xuống dưới trước để cuốn không bị bung. Chiên ở lửa vừa, trở đều các mặt đến khi lá lốt sém nhẹ, dậy mùi thơm và phần nhân bên trong chín hoàn toàn.

Chả thịt cuốn lá lốt ngon nhất khi ăn nóng. Lớp lá bên ngoài thơm đặc trưng, phần nhân mềm ngọt, chấm thêm chút nước mắm tỏi ớt là đủ khiến cả nhà muốn gắp thêm.

2. Đậu phụ non sốt thịt băm – mềm béo, đậm vị

Chuẩn bị khoảng 100g thịt heo xay, 1 hộp đậu phụ non, 2 quả cà chua nhỏ, hành lá, tỏi và gia vị.

Đậu phụ non lấy ra nhẹ nhàng, cắt thành miếng vuông vừa ăn. Cà chua thái hạt lựu. Phi thơm tỏi, cho thịt băm vào đảo tơi đến khi săn lại, tiếp tục thêm cà chua và một chút nước. Nêm nước mắm, hạt nêm, đường cho vừa miệng rồi đun đến khi cà chua mềm và tạo thành phần sốt sánh nhẹ.

Cuối cùng, nhẹ nhàng cho đậu phụ vào chảo, lắc nhẹ để sốt phủ đều mà không làm nát đậu. Đun thêm khoảng 3–4 phút rồi rắc hành lá, tiêu xay. Đậu phụ mềm mịn, thịt băm đậm đà quyện trong nước sốt cà chua chua ngọt, đặc biệt hợp để chan cùng cơm trắng.

Ảnh minh họa

3. Canh bí đỏ nấu thịt viên – ngọt thanh, dễ ăn

Phần còn lại khoảng 80g thịt heo xay dùng để làm thịt viên, kết hợp với 300g bí đỏ, hành lá và một chút gia vị.

Bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng vừa ăn. Thịt xay trộn cùng chút nước mắm, tiêu và hành tím băm, sau đó vo thành những viên nhỏ. Đun sôi khoảng 700ml nước, thả từng viên thịt vào nấu đến khi nổi lên và chín. Tiếp tục cho bí đỏ vào, hạ lửa vừa và nấu khoảng 8–10 phút đến khi bí mềm nhưng chưa bị nát. Nêm lại gia vị, thêm hành lá rồi tắt bếp.

Nước canh có vị ngọt tự nhiên từ thịt và bí đỏ, màu vàng cam đẹp mắt, ăn cùng hai món mặn phía trên giúp cân bằng khẩu vị.

Mẹo chuẩn bị để hoàn thành cả mâm cơm trong 30 phút

Để không mất thời gian, nên sơ chế tất cả nguyên liệu ngay từ đầu. Đầu tiên, rửa lá lốt, cắt bí đỏ, cà chua và đậu phụ. Chia thịt xay thành ba phần, nêm gia vị riêng cho từng món. Sau đó, vừa nấu canh bí đỏ, vừa chiên chả lá lốt; trong lúc chờ các món chín, tranh thủ làm phần sốt cà chua và hoàn thiện đậu phụ.

Điểm hay của cách nấu này là chỉ cần mua một loại nguyên liệu chính nhưng vẫn có ba món với kết cấu và hương vị khác nhau. Chả lá lốt thơm giòn, đậu phụ sốt thịt mềm béo, canh bí đỏ thanh ngọt. Mâm cơm không cầu kỳ, không cần đi chợ quá nhiều nhưng vẫn đủ món, đủ vị cho cả gia đình.

Đôi khi, nấu ăn tiết kiệm không nằm ở việc cắt giảm số món mà là biết tận dụng một nguyên liệu thật khéo. Chỉ cần thay đổi cách chế biến, 300g thịt xay cũng có thể biến thành một mâm cơm hấp dẫn khiến mọi người khó nhận ra cả ba món đều bắt đầu từ cùng một nguyên liệu.