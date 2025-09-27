Trang tin quốc tế đăng tin khiếm nhã liên quan đến Đức Phúc

Mới đây, thông tin ca sĩ Đức Phúc giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế tổ chức ở Nga đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước. Đây là một cột mốc đáng nhớ, cho thấy tài năng và sức lan tỏa của một giọng ca trẻ Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Tuy nhiên, đi kèm với niềm vui ấy lại là một loạt tranh cãi khi một số trang tin quốc tế gắn cho nam ca sĩ danh xưng "nghệ sĩ LGBT" hay thậm chí gọi anh là "gay singer" khi đưa tin.

Điều này lập tức gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng với Đức Phúc. Bởi từ trước đến nay, Đức Phúc chưa từng một lần nói về chuyện giới tính hay có bất kỳ phát ngôn chính thức nào về đời sống tình cảm cá nhân.

Câu chuyện lần này một lần nữa nhắc nhở công chúng về sự cần thiết của tôn trọng ranh giới cá nhân của nghệ sĩ. Giới tính, đời sống riêng tư là lựa chọn và quyền chia sẻ của riêng mỗi người. Việc Đức Phúc chưa từng lên tiếng nói về vấn đề này có nghĩa là khán giả và truyền thông nên dừng ở mức tôn trọng, thay vì tự gắn nhãn hay khai thác quá đà. Chiến thắng tại một cuộc thi âm nhạc quốc tế xứng đáng được nhìn nhận như thành quả của tài năng và nỗ lực, chứ không nên bị che mờ bởi cách đưa tin khiếm nhã.

Nhiều trang tin quốc tế đưa tin khiếm nhã về giới tính của Đức Phúc

Đức Phúc bước ra từ chương trình Giọng hát Việt 2015. Sau gần một thập kỷ, anh đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt nhờ loạt hit như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên…. Không chỉ nổi bật bởi chất giọng tình cảm, Đức Phúc còn ghi dấu ấn bằng sự chỉn chu trong sản phẩm âm nhạc, đầu tư hình ảnh chuyên nghiệp và đời tư không scandal.

Ngoài ca hát, Đức Phúc còn gây chú ý bởi hành trình thay đổi ngoại hình ngoạn mục sau khi phẫu thuật thẩm mỹ năm 2017. Sự "lột xác" giúp anh tự tin hơn khi đứng trước khán giả, đồng thời trở thành động lực truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dám sống thật và yêu bản thân. Trong mắt khán giả, Đức Phúc là hình mẫu của một nghệ sĩ thế hệ mới, chăm chỉ, tử tế, dám thử thách và không ngừng bứt phá.

Chiến thắng tại Intervision 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đức Phúc. Anh là ca sĩ Việt Nam đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất tại đấu trường quốc tế này. Với phần trình diễn Phù Đổng Thiên Vương do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, Đức Phúc đã khiến hàng triệu khán giả quốc tế choáng ngợp bởi giọng hát kỹ thuật, giàu cảm xúc cùng sự dàn dựng công phu mang đậm bản sắc Việt.

Một số kênh truyền thông Nga và quốc tế đồng loạt ca ngợi màn trình diễn này là: xứng đáng, tự tin, đậm bản sắc. Đức Phúc không chỉ mang về 422 điểm - số điểm cao nhất mùa giải, mà còn nhận phần thưởng 30 triệu ruble (tương đương gần 9 tỷ đồng).

Đức Phúc giành chiến thắng ở Intervision 2025

Đức Phúc cho biết anh từng ngỡ ngàng, cứ ngỡ chiến thắng ở Intervision 2025 chỉ là giấc mơ. Nam ca sĩ tiết lộ thời điểm được công bố là quán quân, anh cũng không nhận ra người đó là mình. Đức Phúc nói: "Khi được gọi là quán quân Phúc cũng chưa biết, vì đứng bên trên đó không có phiên dịch nên Phúc vẫn chưa hiểu mọi người nói gì. Với kết quả trước mặt thì Phúc cũng không được xem hết nên cũng không biết. Nhưng đến khi Phúc hỏi các bạn xung quanh, mọi người nói bạn là quán quân đấy thì Phúc vỡ oà. Sau khi xong hết, Phúc mới bảo bạn phiên dịch đi cùng là 'cấu' vào người Phúc một cái được không, vì cứ ngỡ như đang mơ. Tôi thật sự hạnh phúc và tự hào vì đã đem về chiến thắng cho Việt Nam.

Phúc đã ở Nga hơn nửa tháng, tôi rất nhớ Việt Nam nhưng cũng vương vấn nước Nga vì tình cảm của các bạn khán giả ở đó và cả quốc tế dành cho Phúc rất nồng nhiệt, tuyệt vời. Mọi người phải có mặt ngay Intervision 2025 thì mới cảm nhận được tình cảm của các khán giả ủng hộ cho Đức Phúc và Việt Nam như thế nào, Phúc thật sự thấy hạnh phúc. Cảm xúc bây giờ của Phúc là vô cùng tự hào, biết ơn vì tình cảm của khán giả Việt Nam và quốc tế ủng hộ để tôi có chiến thắng như hôm nay".

Đức Phúc cứ ngỡ chiến thắng này như là mơ, anh cho biết chỉ có 2 tháng chuẩn bị kể từ lúc nhận lời mời